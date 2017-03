Wird die Straße in Kiebitz in diesem Jahr gebaut? Der Landkreis hat noch keinen Fördergeldbescheid. Gemeinde und Versorgungsträger stehen in den Startlöchern.

Wann der Ausbau der Kreisstraße beginnt, steht noch nicht fest. Der Landkreis hat noch keinen Fördergeldbescheid. Vorher kann er nicht ausschreiben. © André Braun/Archiv

Der Ausbau der Kreisstraße sollte bereits im September vergangenen Jahres beginnen. Dann wurde als voraussichtlicher Baubeginn das zweite Quartal angegeben. Ob das noch möglich ist, ist fraglich. Denn erst wenn das Fördergeld vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) genehmigt ist, kann der Landkreis Mittelsachsen das Vorhaben ausschreiben. Das Prozedere ist an Zeitspannen gebunden, sodass es durchaus eine Verschiebung in das zweite Halbjahr geben kann. Der DA fragte beim Lasuv nach, wann mit einem Fördergeldbescheid zu rechnen ist. „Diese Frage kann voraussichtlich erst im Mai verlässlich beantworten werden. Im April werden noch Haushaltsreste aus dem vergangenen Jahr für die Kommunalstraßenförderung erwartet. Erst nach Zuweisung durch das Finanzministerium steht das diesjährige Volumen für die Förderung weiterer Kommunalstraßenbauvorhaben fest“, so Isabel Siebert, Sprecherin des Lasuv.

„Wir stehen als Gemeinde in den Startlöchern. Bisher ist uns nicht bekannt, wann der Bau beginnt. Das ist sehr unbefriedigend für uns als Gemeinde und auch für mich als Kreisrat“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling. Die Gemeinde und auch die anderen Versorgungsträger, wie Mitnetz Strom, der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal und die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft, die ebenfalls am Bau beteiligt sind, habe alles getan, um pünktlich loslegen zu können. Die Planungen sind fertig. Es gibt eine gemeinsame Vereinbarung zum Bauvorhaben.

Die Gemeinde Ostrau hat für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Kiebitz 160 500 Euro eingeplant. Für den etwa einen Kilometer langen Fußweg sind es noch einmal 294 300 Euro. Für diese beiden Vorhaben stehen Fördermittel der Integrierten Entwicklungsstrategie (Iles) in Aussicht. Dann wird die Gemeinde noch anteilmäßig an den Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 150 000 Euro für den Bau der Stützmauern beteiligt.

Zur Ratssitzung am kommenden Dienstag steht noch einmal die Einstellung der Finanzen für den Gehweg und die Straßenbeleuchtung in Kiebitz in den Haushalt auf der Tagesordnung. Das wird für die sogenannte gemeindewirtschaftliche Stellungnahme benötigt. Die braucht die Gemeinde wiederum, um Fördergeld zu beantragen. Die Räte hatten der Einstellung des Geldes in den Haushalt schon im vorigen Jahr zugestimmt. Doch da nicht gebaut wurde, ist die Stellungnahme hinfällig. Nun muss sie noch einmal erneuert werden. Bürgermeister Dirk Schilling sieht darin kein Problem.

Die Kreisstraße durch Kiebitz ist an manchen Stellen sehr eng. Zum Beispiel in Höhe von ehemals Bernds Gut können zwei Fahrzeuge nicht aneinander vorbeifahren. Die Straße soll breiter und die Sicherheit der Fußgänger durch das Anlegen eines Gehweges verbessert werden. So sieht es die Planung vor. Allein 980 000 Euro sind für den Straßenbau vom Kreis veranschlagt.

Begonnen werden soll mit dem Brückenbau und dem Kanalbau. Die Bauarbeiten erfordern eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt. Die Fahrbahnbreite soll nach der Sanierung vom Ortseingang bis zum Abzweig Töllschütz durchgehend 5,50 Meter betragen. Gebaut wird auf einer Länge von 695 Metern. Hinzu kommt der Gehweg mit einer Breite von durchschnittlich 1,50 Meter.

