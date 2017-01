Wird die Mandaukaserne eine Event- und Sporthalle? Ein renommiertes Projektbüro hat konkrete Pläne für das historische Gebäude. Doch die hängen am seidenen Faden.

Die Mandaukaserne. © Thomas Mielke

Zittau. Die Mandaukaserne könnte für 18 Millionen Euro saniert und umgebaut werden. Das geht aus den Unterlagen und der Diskussion am Donnerstagabend im Zittauer Stadtrat hervor. Demnach soll die historische Kaserne unter dem Arbeitstitel „Forum Mandau“ umgestaltet werden. Zentraler Teil würde eine angebaute Dreifelderhalle, die für den Schul-, Vereins-, Leistungs- und Hochschulsport sowie für Events von lokaler und überregionaler Bedeutung vorgesehen ist. In der bestehenden Bausubstanz sind unter anderem Büros für Existenzgründer, Säle für Tagungen, Hotelzimmer sowie Räume für Kunst-, Kultur- und länderübergreifende Projekte geplant. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) sagte, dass er potenzielle Nutzer bereits an einen Tisch gebracht habe und sie Verhandlungen aufgenommen hätten.

Das Nutzungskonzept stammt vom Projektbüro Petschow + Thiel mit Sitz in fünf deutschen Großstädten, darunter in Dresden. Die Fachleute haben eigenen Angaben zufolge unter anderem an so renommierten Projekten wie dem Bau des Herzzentrums der Sana-Kliniken in Dresden, der Revitalisierung des Thyssen-Hochhauses in Essen und dem Bau eines Luxushochhauses in der Hamburger Hafencity mitgewirkt. Laut Aussagen im Stadtrat stehen hinter den Projektentwicklern Investoren, die für die Baukosten aufkommen würden. Die Stadt Zittau selbst will weder Eigentümer der Mandaukaserne werden noch investieren. Sie würde sich aber sehr wahrscheinlich mit einem Teil des Sportunterrichts ihrer Schulen in die Halle einmieten, sagte Zenker. Zittau braucht dringend eine weitere Turnhalle, könne aber einen Neubau demnächst nicht stemmen.

Auf die Tagesordnung war die Mandaukaserne gekommen, weil der Stadtrat einen Antrag auf Fördermittel bewilligen sollte. Zittau will die Mandaukaserne im zweiten Anlauf als „Nationales Projekt des Städtebaus“ in ein Bundesprogramm aufnehmen lassen und erhofft sich sieben Millionen Euro Zuschuss für den Investor. Den Antrag für dieses Förderprogramm darf aber nur eine Kommune stellen. Sie gibt das Geld dann weiter.

Die Stadträte bewilligten den Antrag allerdings nicht. Er sei ein Lotteriespiel, sagte beispielsweise Andreas Johne, CDU-Fraktionschef. Weder Stadt noch Investor besitzen bisher die ehemalige Kaserne, hieß es unter anderem zur Begründung. Zudem liegen dem Stadtrat kein genauer Finanzierungsplan des Investors und keine genaue Projektstudie vor. Auch hätte der Stadtrat gern Absichtserklärungen potenzieller Nutzer vor seiner Zustimmung. Insgesamt war ihm das mögliche Risiko für die Stadt zu hoch, denn die Stadt müsste für den Zuschuss einen Eigenanteil aufbringen. Bei einer Förderung von sieben Millionen Euro und zehn Prozent Eigenanteil wären das immerhin 700 000 Euro. Die Höhe der Förderung steht aber noch nicht fest.

Der Antrag – zu dem die Stadt nach dem gescheiterten Versuch in diesem Jahr vom Bund ermutigt wurde – muss bis 30. November eingereicht sein. Weil die Zeit drängt, will OB Zenker eventuell bis zum Monatsende eine Sonderstadtratssitzung einberufen. Voraussetzung ist, dass es Neuigkeiten von den Verhandlungen über den Verkauf der Mandaukaserne an die Projektentwickler gibt oder diese auch ohne einen absehbaren Kauf ihre konkreten Pläne im Rat vorstellen. Laut Zenker sind sie dazu prinzipiell bereit, wollten bisher aber den Kauf vorher abwickeln.

Wie Dieter K. Burkart, mit dem Verkauf der Mandaukaserne beauftragter Ingenieur aus Buggingen, auf SZ-Anfrage bestätigte, gibt es neben dem Projektentwicklungsteam einen weiteren Kauf-Interessenten. Weitere Angaben wollte er mit dem Verweis auf vereinbarte Vertraulichkeit nicht machen. Er sagt nur: „Es konkretisiert sich.“ Burkart hofft, dass der Verkauf bis Weihnachten abgeschlossen ist.

Nach SZ-Informationen soll es sich bei dem zweiten Kauf-Interessenten um den Ostritzer Thomas Göttsberger handeln, der die Mandaukaserne mit Partnern Stück für Stück notsichert. Göttsberger wollte sich auf SZ-Anfrage nicht äußern.

Sollte der Zittauer Stadtrat den Antrag bis 30. November nicht bewilligen, kann sich die Stadt nicht um die Millionenförderung bewerben. Ob das Förderprogramm zu den nationalen Projekten des Städtebaus 2018 erneut aufgelegt wird, ist bisher nicht klar.

zur Startseite