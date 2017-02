Wird die „Kugel“ abgerissen? Der Mietvertrag mit dem Pächter ist gekündigt. Wie es weitergeht, ist unklar. Die Gemeinde wartet auf ein Gutachten.

Gerüchte kursieren in der Gemeinde, dass der Abrissbagger zum Einsatz kommen soll. © Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Käbschütztal und dem Meißner Gastwirt Ullrich Baudis zur „Kugel“ ist gekündigt, das Gebäude aber noch nicht ausgeräumt. Das sagte Frank Müller, Leiter Bauverwaltung der Gemeinde, auf Nachfrage der SZ. Die Gemeinde sei bemüht, die Immobilie zu verkaufen. Derzeit warte man aber auf das fortgeschriebene Wertgutachten, das der Gutachterausschuss des Landkreises anfertigt. „Erst dann können wir eventuelle Verkaufsgespräche führen“, so Müller. Es gäbe zwar einen Interessenten, aber noch keine konkreten Verhandlungen.

Die Gerüchte, die in der Gemeinde kursieren, die „Kugel“ werde abgerissen, falls sie nicht verkauft werden kann, dementiert der Leiter Bauverwaltung: „Da ist nichts dran. Wir haben erst die Heizung instand gesetzt, die bis Oktober vorigen Jahres nicht mehr lief. Auch das Gebäude wurde gesichert“, so Müller.

Ziel der Gemeinde sei es, die „Kugel“ an jemanden zu verkaufen, der sie wieder als Gaststätte betreibe. Eine weitere Gaststätte gibt es im Gemeindegebiet inzwischen nicht mehr. In diesem Falle könne der neue Eigentümer auch das Inventar kaufen, müsse dies aber nicht. „Wir können aber niemanden zwingen, hier eine Gaststätte einzurichten“, so Frank Müller. Auch eine andere Nutzung sei durchaus denkbar.

zur Startseite