Wird die Dohnaische Straße früher fertig? Pirna hat bislang rund drei Viertel der Flutschäden von 2013 beseitigt. Einige große Probleme kommen aber noch.

Halb fertig, halb unfertig: Auf einer Seite der Dohnaischen Straße liegt auf dem Stück zwischen Schuhgasse und Schmiedestraße schon neues Pflaster, auf der anderen provisorischer Asphalt. Generell sind die Arbeiten dem Zeitplan voraus. © Marko Förster

Pirna. Es war eine gewaltige Zahl: 123 Flutsanierungsprojekte meldete Pirna nach dem Juni-Hochwasser 2013 für den Wiederaufbauplan an. Das Gesamtvolumen lag bei fast 40 Millionen Euro. Fast alle Schäden erkannte das Land an, Pirna bekam ein Fördermittel-Budget von reichlich 36 Millionen Euro zugesagt. Von den 123 Vorhaben sind inzwischen 94 fertiggestellt – das entspricht etwa 76 Prozent. Doch noch ist längst nicht alles erledigt.

21 Vorhaben warten noch darauf, beendet zu werden. Einige davon haben bereits begonnen und werden fortgeführt, andere wiederum müssen erst in Angriff genommen werden. Die meisten von ihnen sind inzwischen zeitlich eingetaktet, bei vier Vorhaben ist hingegen ungewiss, wann Pirna sie anpacken kann. So ruht beispielsweise der zweite Bauabschnitt auf der Langen Straße, weil bislang unklar ist, ob und wann Pirna die zusätzlich beantragten Fördermittel bekommt. Auch der Sanierungsbeginn an der Hospitalstraße sowie am vorderen Teil der Grohmannstraße ist noch ungewiss. Nach Auskunft des Rathauses hängt der Start im Wesentlichen vom Baubeginn am Scheunenhofcenter ab. Die Flutschäden sollen möglichst erst nach den Bauarbeiten an dem neuen innerstädtischen Einkaufszentrum beseitigt werden, damit die Baufahrzeuge nicht die sanierten Abschnitte wieder zerfahren. Und bezüglich des geplanten Hochwasser-Rückhaltebeckens am Hospital- und Schlosserbusch läuft derzeit ein Genehmigungsverfahren. Erst wenn dieses abgeschlossen ist, kann der große Auffangbehälter gebaut werden.

Wo hingegen keine Hindernisse den Bau hemmen, geht es nach der winterbedingten Baupause voraussichtlich im März 2017 weiter. Zu den Projekten, die fortgesetzt werden, zählt unter anderem die Sanierung der Dohnaischen Straße. Laut Kerstin Westermann, Tiefbauamtsleiterin im Pirnaer Rathaus, sind die Bauleute auf der Einkaufsmeile schon wesentlich weiter gekommen als geplant. So liegt auf dem Abschnitt zwischen Schuhgasse und Schmiedestraße schon der neue Abwasserkanal im Untergrund, ein Großteil der Fahrbahn ist neu gepflastert. Diese Arbeiten waren ursprünglich erst zu einem späteren Abschnitt geplant.

Finden sich im letzten Bauabschnitt keine unliebsamen Überraschungen im Boden, könnte die Trasse vielleicht früher fertiggestellt werden – möglicherweise schon Ende 2017. Damit würde sich die Bauzeit um ein halbes Jahr verkürzen. Doch auch wenn es am Großprojekt recht flott vorangeht, warten noch einige dicke Brocken auf ihre Sanierung. Und aufgrund unglücklicher Umstände laufen im kommenden Jahr auch zwei Mammutvorhaben parallel. Sowohl auf der Breiten Straße als auch auf der Maxim-Gorki-Straße beginnen die Arbeiten zeitgleich im März 2017 – eine Herausforderung vor allem für den innerstädtischen Verkehr.

Ursprünglich sollte die Sanierung der Breiten Straße schon im Sommer dieses Jahres starten. Doch als die Stadt den Bau ausschrieb, gab nur ein Bieter sein Angebot ab. Es war doppelt so hoch wie die ursprünglich veranschlagten Kosten – die Stadt hob das Verfahren wieder auf. Ein ähnliches Schicksal widerfuhr der Stadt auch bei der Maxim-Gorki-Straße, bislang erhielt das Rathaus kein wirtschaftlich vertretbares Angebot. Doch beide Vorhaben sind dringend. Die unter dem Druck des Wassers zerborstenen Kanäle unter den Fußwegen an der Breiten Straße müssen unbedingt ersetzt werden, und die Schäden an der Maxim-Gorki-Straße werden durch das hohe Verkehrsaufkommen auch nicht besser.

Pirna arbeitet derzeit an einem Konzept, wie der Verkehr während der parallelen Bauarbeiten fließen soll. Nach ersten Erkenntnissen wird wohl die Maxim-Gorki-Straße stadtauswärts und die Breite Straße stadteinwärts zur Einbahnstraße. Und der Großteil der Kraftfahrer, die über die Elbe müssen, wird über die Sachsenbrücke geleitet. Das fertige Konzept, für das auch noch mal die Ampelschaltungen auf der B 172 überprüft werden, soll bis zum Frühjahr stehen. Zu den weiteren kniffligen Aufgaben im kommenden Jahr zählen unter anderem der Brückenneubau über die Gottleuba nahe ihrer Mündung in die Elbe sowie die Sanierung der Stützmauer an der Gottleuba in Neundorf.

Dass generell in Pirna reichlich drei Jahre nach der Flut noch immer deren Schäden beseitigt werden, liegt vor allem an einem Grund: Die Stadt will nicht in aller Eile sanieren, sondern wählte Technologie und Material danach aus, dass es einer neuerlichen Flut standhält. Und so sehr eilt es nicht, Sachsen hat die Frist nochmals verlängert: Sämtliche Flutsanierungsprojekte müssen jetzt bis Mitte 2019 fertig sein.

