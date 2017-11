Wird die Augustusbrücke erst 2020 fertig? Neue Probleme könnten die Bauzeit deutlich verlängern. Die Stadt räumt Schwierigkeiten ein.

Eine Lücke in der Brücke: Seit März wird die Augustusbrücke saniert. Im schlimmsten Fall dauert es noch mehr als zwei Jahre, bis sie fertig ist. © Sven Ellger

Der Stadt droht ein Bauproblem, das teuer werden kann, einen Imageschaden zur Folge hat und mindestens der Neustadt schadet. Anlass ist die Sanierung der Augustusbrücke. Die dauert voraussichtlich sehr viel länger als bisher geplant. Um bis zu neun Monate könnte sich das Bauende nach hinten verschieben, heißt es bei Firmen, die an den Bauarbeiten beteiligt sind. Grund dafür seien Schäden, die erst nach den Abrissarbeiten an der Elbquerung zu erkennen gewesen sind.

Konkret geht es um den Zustand von zwei Brückenbögen. Deren Standfestigkeit sei viel geringer als erwartet, heißt es in internen Berichten. Zusätzliche Arbeiten an diesen Bögen könnten die Bauzeit deutlich dehnen, erwarten die Beteiligten. Die geplante Fertigstellung im März 2019 wäre damit nicht zu halten. Die Sanierung könnte sogar bis Anfang 2020 dauern.

Die Stadtverwaltung wollte diese Hiobsbotschaft nicht bestätigen. Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz ist Chef des Projekts. Er teilte mit: „Bei der Brückeninstandsetzung sind wir immer davon ausgegangen, dass an zwei Bögen aufgrund ihres schlechteren Zustands ein tieferer Eingriff erforderlich ist.“ Dabei handelt es sich vom Altstädter Ufer aus gesehen um den ersten und den achten Brückenbogen. Während der erste, der über das Terrassenufer führte, mittlerweile abgerissen ist, soll der achte Bogen gerettet, aber mit einem neuen Aufbau wieder standfest gemacht werden. Beide Teilprojekte seien stets Bestandteil der Instandsetzungsplanung gewesen, entgegnet Koettnitz dem Gerücht, dass die Arbeiten an den zwei Bögen eine Bauzeitverlängerung zur Folge haben.

Zugleich räumt er aber ein, dass es unangenehme Überraschungen bei den ersten Sanierungsarbeiten gab. So haben Maßabweichungen bereits dazu geführt, dass die Baupläne überarbeitet werden mussten. Außerdem beschäftigen die Verantwortlichen unerwartete Probleme mit den Sandsteinbrüstungen. „Eine Vielzahl verdeckter Schäden“ erfordern mehr Sandsteinarbeiten als ursprünglich vorgesehen, so Koettnitz. Das wurde bereits Ende Oktober bekannt. Während der Bauzeit der Brücke zwischen 1907 und 1910 war zwischen den Steinen Fugenmörtel aus Zement eingesetzt worden, der keinen Sand enthält. Dieser Mörtel war besonders fest. Beim Abbau der Brüstungen sind deshalb einige der weicheren Sandsteine kaputt gegangen. Diese Schäden müssen nun zusätzlich repariert werden.

Eine weitere Überraschung war die Dichtung aus Steinkohlenteer, die beim Freilegen der Brückenbögen zutage kam. Wer in dieser Zeit über die Elbquerung lief, konnte die pechschwarze Dichtung sehen und die Ausdünstungen der Teerschicht riechen. Der Gestank erinnerte an die Abdichtung von Dachpappe mit flüssigem Teer, wie sie in DDR-Zeiten unter anderem auf Garagen und Bungalows üblich war. Die Bauarbeiter mussten die Brückendichtung entfernen und dabei Schutzkleidung und Atemmasken tragen.

Wie sich diese Überraschungen auf die Bauzeit auswirken, kann die Stadt noch nicht abschätzen. Koettnitz gibt aber klar zu verstehen, was ihm wichtiger ist. „Wir stellen Qualitätsansprüche über eine möglichst kurze Bauzeit“, legt sich der Amtsleiter fest. Ziel der Instandsetzung sei schließlich, die Nutzung der Brücke für die kommenden 80 bis 100 Jahre zu gewährleisten.

Schon das lässt eine Verlängerung der Bauzeit erahnen. Auf Nachfrage wird der Amtsleiter deutlicher. Konkrete Folgen dieser Überraschungen kann er zwar noch nicht benennen, er schließt aber nicht mehr aus, dass die Arbeiten länger dauern und teurer werden könnten, als zu Baubeginn abzusehen war. „Gegenwärtig wird in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten über die Auswirkungen gesprochen“, teilte

Koettnitz mit.

Dresdens fotogene Elbquerung vom Neumarkt ins Herz der Altstadt bleibt also womöglich länger gesperrt, als der Stadt lieb ist. Kommt wirklich eine Bauzeitverlängerung von mehreren Monaten, müsste die Innere Neustadt nach diesem und dem nächsten Jahr auch 2019 auf eine Teilnahme am Stadtfest verzichten.

Dagegen lief die Sanierung der Albertbrücke fast glatt. Zwar dauerte auch sie länger als geplant, das Bauende verschob sich aber nur um drei Monate. Diese Elbquerung sorgte vor allem vor dem Baustart und kurz vor dem Ende der Arbeiten für Gesprächsstoff. Bevor sie Mitte Mai 2014 gestartet wurde, stritt der Stadtrat lange um die richtige Planung. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, ob auch während der Bauarbeiten Autos über die Brücke fahren dürfen. Dabei setzten sich die Gegner dieser Variante weitgehend durch. Am Ende der Bauzeit spottete ganz Deutschland über das zusätzliche Doppelgeländer, das neben dem historischen montiert wurde. Kommentar

