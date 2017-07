Wird der Wettiner Platz zum Sachsentag fertig? Die Arbeiten an Platz und Wegen sollen Anfang September beendet sein. Probleme macht derweil noch der historische Brunnen.

Mitarbeiter der Löbauer Firma STL, hier Frank Sprotte, arbeiten derzeit am Wettiner Platz. © thomas eichler

Die Granitsteinmauer am Wettiner Platz nimmt Formen an, die Arbeiter schwitzen in der Sonne. Dennoch äußerte Stadtrat Reinhart Keßner (Bürgerliste) die Kritik, dass „mit minimaler Kapazität“ gearbeitet werde. Schon vor Wochen hatten Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) und Bauamtsleiter Albrecht Gubsch angekündigt, dass der Platz, der zurzeit saniert wird, wohl bis zum Tag der Sachsen Anfang September nicht vollständig fertiggestellt sein werde. Das bereitet einigen Stadträten nun Sorge. „Immerhin kommen rund 250 000 Leute nach Löbau“, so Reinhart Keßner. Der Platz sei ein Aushängeschild der Stadt im Zentrum. „Es wäre schade, wenn wir dann hier eine halbfertige Baustelle unseren Besuchern präsentieren.“ Wie Bauamtsleiter Albrecht Gubsch dazu versicherte, werde mit Hochdruck gearbeitet. „Aber viele Arbeiten passieren auch unter der Oberfläche, zum Beispiel an den Leitungen.“ Das sei für Außenstehende dann nicht so sichtbar.

Laut Gubsch wird der Platz mit seinen Granitelementen, Wegen, Mauer und Flächen zum großen Sachsentag weitestgehend fertig sein. Probleme bereite allerdings der Brunnen, der ebenfalls saniert wird. Vor allem die Form des Brunnens sei eine Herausforderung, erklärte Bauamtsleiter Gubsch. Er soll genauso wieder hergestellt werden, wie es das historische Vorbild vorgibt. Um die rundlichen Formen ausfräsen zu könne, benötige man spezielle Maschinen, die nicht viele Firmen besitzen. Inzwischen habe die Stadt eine einfachere Variante gefunden und eine Sohlander Firma beauftragt. Auch für die Brunnentechnik, die dafür sorgt, dass die Fontäne sprudelt, gebe es eine lange Lieferzeit. Beauftragt ist damit eine Dresdner Firma, die auf so große Brunnen spezialisiert ist. Hinzu käme das Problem, schildert Gubsch, dass viele Tiefbaufirmen in der Region für dieses Jahr bereits ausgelastet sind, sagt Gubsch.

„Wir werden alles versuchen, dass der Platz doch noch fertig wird“, versicherte OB Buchholz in der jüngsten Stadtratssitzung. Man wolle auch mit der Firma noch einmal sprechen. „Wir können aber nicht versprechen, dass der Brunnen tatsächlich fertig wird und die Fontäne sprudelt.“

