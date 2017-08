Wird der Weifbergturm doch saniert? Eine Rekonstruktion kostet Sebnitz viel Geld. Ohne Zuschüsse geht das nicht. Dafür wird aber auch der Platz hergerichtet.

Solche Ausblicke vom Weifbergturm dürften bald Geschichte sein. 2018 muss der Turm sicherlich gesperrt werden. © Dirk Zschiedrich

Das Holz des Weifbergturmes wird 16 Jahre nach dem Bau morsch. In Teilbereichen entspricht es nicht mehr den Anforderungen. Es besteht die Gefahr, dass Besucher zu Schaden kommen könnten. Deshalb darf ein Drittel der obersten Etage des Turmes diese Saison nicht betreten werden.

Die 32 Meter über dem Boden gelegene Aussichtsplattform bleibt aber geöffnet. Noch. Denn auch das wird nicht mehr lange möglich sein. Aufgrund der Schäden sei eine sicherheitstechnisch bedingte Schließung im Jahr 2018 sehr wahrscheinlich, heißt es aus dem Sebnitzer Rathaus. Doch dabei will man es nicht belassen. Obwohl ein Abriss des Turmes sicherlich kostengünstiger wäre – eine Generalsanierung steht an.

Inzwischen liegen auch die Kostenangebote vor. Inklusive der Planungsleistungen wird die Summe auf etwa 358 000 Euro geschätzt. Das sei weitaus mehr, als die Errichtung des Turmes im Jahr 2001 gekostet hatte, sagt der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Aus diesem Grund möchte die Stadt Fördermittel beantragen. Möglich wäre das über ein Programm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Der Stadtrat wird in seiner Sitzung am Mittwoch, dem 16. August, darüber beraten, ob die Stadt Sebnitz an diesem Programm teilnehmen soll, um an die notwendigen Zuschüsse zu kommen.

Allerdings ist das Förderprogramm auch an bestimmte Auflagen gebunden. Will die Stadt Zuschüsse haben, darf nicht nur der Turm saniert werden. Es muss auch der Platz darunter hergerichtet werden. Auf diesem findet das alljährliche Weifbergturmfest statt. Geplant sind unter anderem eine Schaukel, zwei Pavillons und touristische Hinweisschilder. Ausgeschrieben werden die Bauleistungen erst, wenn auch der Fördermittelbescheid vorliegt.

