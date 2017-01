Wird der Spagat gelingen? Mehr als 30 000 Sportlerinnen und Sportler gibt es im Landkreis Meißen. Doch das Olympiajahr 2016 brachte vor allem für den Leistungssport so manche Ernüchterung. Die SZ hat bei Sport-Experten nachgefragt.

Scheinbar schwerelos turnte die 17-jährige Laura Hirsch vom Stützpunkt Sportaerobic des ESV Lokomotive Riesa im März 2016 bei der Sportgala des Landkreises über die Bühne der Coswiger Börse. Auch für das neue Jahr haben sich Aktive, Trainer und Betreuer wieder jede Menge „großer Sprünge“ auf die Fahnen geschrieben. Doch unter welchen Voraussetzungen kann und soll dies passieren? Dazu gibt es viele Vorstellungen, vor allem aber Wünsche. Schwere- oder mühelos ist der Weg des Sports gerade nach 2016 nicht. © Archiv/Claudia Hübschmann

Mehr als 30 000 Sportlerinnen und Sportler gibt es im Landkreis Meißen. Aktive, Förderer, Trainer, Übungsleiter, Betreuer. Fast alles geschieht im Ehrenamt. Zahlreiche Athleten schnupperten an Erfolgen bei Welt-, Europa, Deutschen oder regionalen Meisterschaften. Doch das Olympiajahr 2016 brachte vor allem für den Leistungssport so manche Ernüchterung. Die SZ hat bei fünf Sport-Experten im Elbland nachgefragt: Welche sportliche Leistung aus dem Jahr 2016 ist Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben? Welcher Sportler aus dem Landkreis Meißen hat Sie im vergangenen Jahr besonders beeindruckt? Was soll aus Ihrer Sicht das Sportjahr 2017 bringen?

zur Startseite