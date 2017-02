Wird der Piepselweg saniert? Der Weg führt zur Kita. Er ist sicher, aber in schlechtem Zustand. Eine Voraussetzung muss erfüllt sein, bevor es losgeht.

Während der Bauarbeiten auf der Kriebsteiner Straße ist ein schmaler Weg der Hauptzugang zur Waldheimer Kindertagesstätte Zschopauknirpse. Dabei handelt es sich um den sogenannten Piepselweg. Er führt vom Parkplatz an der Stadtsporthalle hinab zu der Einrichtung. In den vergangenen Wochen musste man ihn aufgrund der Witterung mit besonderer Vorsicht begehen – obwohl er gestreut ist. Der Pfad ist verhältnismäßig schmal. Es gibt einen eingeschränkten Winterdienst. Der Weg ist die kürzeste und sicherste Verbindung zur Grundschulturnhalle, in der die Kinder regelmäßig Sport treiben, sowie zur Bibliothek. Eltern nutzen ihn zum gefahrlosen Bringen und Holen der Kinder aus der Kita. Deren Leiterin Juliane Enke nutzte die Gelegenheit, als sich Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) die neu geschaffenen Räume für zehn Kindergartenkinder ansah, um das Stadtoberhaupt auf den generellen Zustand des Weges aufmerksam zu machen. Ob eventuell eine Befestigung möglich wäre? Juliane Enke wisse um das eigentliche Problem: Der Weg ist abschüssig. Wasser läuft hinunter und spült Teile des Weges aus. Das ist schon jahrelang so. Mittlerweile wird der Weg immer mehr zu Holperpiste und Stolperfalle. Steffen Ernst deutete an, dass Kosten und Nutzen abgewogen werden müssten. Eine Asphaltierung wäre wahrscheinlich sehr teuer. Er wolle allerdings sehen, ob und was sich machen lässt.

Solange die Kriebsteiner Straße gesperrt ist, könnten so oder so definitiv keine umfangreichen Bauarbeiten am Piepselweg in Angriff genommen werden. Schließlich ist er momentan der einzige Zugang. Mal eben schnell vor der Einrichtung parken, Kind wegbringen und wieder wegfahren, ist seit Beginn der Sperrung der Kriebsteiner Straße zwischen den Hausnummern 10 und 27 b im Oktober 2015 nicht mehr möglich. Die Staatsstraße 32 ist noch bis Ende dieses Jahres halbseitig gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Uferstützmauer an der Zschopau.

Im weiteren Verlauf wird die Kriebsteiner Straße zwischen dem Rittergut und dem Großparkplatz an der Talsperre in Kriebstein ab der kommenden Woche voll gesperrt. Die Trasse wird saniert und ausgebaut. Dazu gehört ein straßenbegleitender Fußweg. „Dieser führt von der Bergkuppe bis zum Parkplatz“, erklärte Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) während der jüngsten Ratssitzung. Die Kosten von reichlich 211 000 Euro trägt die Gemeinde Kriebstein. Ausführen wird sie die Firma Walter Straßenbau KG aus Etzdorf.

zur Startseite