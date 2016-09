Wird der Parkplatz am Sportplatz befestigt?

Der Parkplatz zwischen dem Glashütter Sportplatz und dem kleinen Rückhaltebecken soll befestigt werden. Das regte Stadtrat Lothar Mauer (Wählervereinigung Zeitlos) in der Stadtratssitzung an. In seinem jetzigen Zustand verwandle sich der Platz nach einem Regen regelmäßig in eine Schlammwüste. Das sollte die Stadt ändern, zumal das Areal hin und wieder auch als Hubschrauber-Landeplatz genutzt wird.

Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) erklärte, dass die Stadt diesen Vorschlag bereits geprüft haben. Eine Befestigung würde rund 100 000 Euro kosten, da in diesem Zusammenhang eine Entwässerung angelegt werden müsse. Ob die Stadt hier handeln soll, müsse letztlich der Stadtrat entscheiden. (SZ/mb)

zur Startseite