Wird das Schülerticket billiger?

Für Schüler ab der fünften Klasse zahlen Eltern derzeit pro Schuljahr 145 Euro für das Busticket. Der Landkreis Zwickau will den Betrag auf 112,50 Euro senken. Er ist einer von drei Landkreisen, die im Verkehrsverbund Mittelsachsen Mitglied sind. Dort wird zurzeit über die Schülerbeförderungssatzung diskutiert. Zwickau könnte da eine Orientierung sein. © Archiv/Dietmar Thomas

Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) überarbeitet zurzeit die Schülerbeförderungssatzung. Diese Informationen erhielten die Kreisräte am vergangenen Mittwoch nach einer Anfrage von Kreisrat Gottfried Jubelt (Die Linke). Voraussichtlich im Kreistag im Dezember werden die Politiker über die neue Satzung entscheiden. Die könnte für die Eltern eine Erleichterung in finanzieller Hinsicht mit sich bringen. Denn, folgt der Landkreis Mittelsachsen den Vorschlägen des Landkreises Zwickau, der ebenfalls zum Zweckverband gehört, dann könnte der Eigenanteil der Eltern an den Kosten für die Schülerbeförderung sinken.

Bereits im Juni wurde im Zwickauer Kreistag über das Thema gesprochen. Die Politiker beschlossen dort, dass der Landrat damit beauftragt wird, im ZVMS eine Änderung der entsprechenden Satzung anzuregen und zu verfolgen. Konkret sollt es dabei um folgende neuen Eigenanteile für die Eltern gehen. Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse, die auf den Bus angewiesen sind, sollen zukünftig nur noch 15 Euro für das Ticket zahlen. Eltern von Schülern ab der fünften Klasse sollten nach den Wünschen der Zwickauer 112,50 Euro zahlen. Für die Busfahrt von Schülern von Schulen für geistig Behinderte soll in Zukunft gar kein Eigenanteil mehr erhoben werden. Wirksam werden soll die neue Satzung ab dem Schuljahr 2018/2019.

In der Begründung des Beschlusses heißt es, dass Landrat Dr. Christoph Scheurer (CDU) bereits Gespräche mit den Vertretern aus dem Landkreis Mittelsachsen sowie dem Erzgebirgskreis geführt hat. „Von dort wurde die Bereitschaft zur vorgeschlagenen Änderung der Satzung an die bisher im Erzgebirgskreis bestehende Erstattungsregelung signalisiert“, heißt es weiter in der Beschlussvorlage.

Zum Schuljahr 2017/2018 war die Änderung, obwohl der Beschluss im Juni 2016 getroffen worden ist, noch nicht umsetzbar gewesen. Die neue Satzung müsse, laut Beschlussvorschlag, zunächst in die Gremien des Zweckverbandes eingebracht, beraten und beschlossen werden. Zudem bedürfe sie der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht. Eine Umsetzung für das kommende Schuljahr sei aber realistisch.

Dass es Gespräche zwischen den Landräten und dem Zweckverband gibt, bestätigen auch das Landratsamt Mittelsachsen sowie Jeanette Kiesinger, die Sprecherin des Verkehrsverbundes Mittelsachsen. Über die Details schweigen sich beide Seiten zum aktuellen Zeitpunkt noch aus.

„Es wird an dem Entwurf einer neuen Schülerbeförderungssatzung gearbeitet. Zu gegebenem Zeitpunkt wird darüber informiert“, äußerte sich die VMS-Sprecherin. Von Seiten des Landratsamtes verkündete Kreissprecher André Kaiser: „Das Thema Schülerbeförderung befindet sich derzeit in der Vorbereitungs- /Entwurfsphase für den Kreistag im Dezember. Dazu finden, wie am Mittwoch zum Kreistag gesagt, Beratungen statt. Wir bitten um Verständnis, dass wir davor keine Details nennen können, welche über die Mitteilungen im Kreistag hinausgehen.“ Dort wurden durch den Kreisrat Gottfried Jubelt die Zwickauer Zahlen genannt. Eine offizielle und eindeutige Bestätigung, dass diese auch für Mittelsachsens Schüler gelten sollen, gab es von Seiten der Kreisverwaltung nicht.

Teurer freier Schülerverkehr

Fast 13 000 Schüler nutzen im Landkreis Mittelsachsen den Schulbus, rund 1 200 werden im freigestellten Schülerverkehr mit Taxis, Mietwagen oder Kleinbussen befördert. Im Bereich des gesamten ZVMS gibt es fast 43 000 Schüler, die den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen, rund 3 200 sind mit Taxis, Mietwagen oder Kleinbussen unterwegs. 2011, als der ZVMS den Auftrag der geförderten Schülerbeförderung für die drei Landkreise Mittelsachsen, Zwickau und den Erzgebirgskreis übernommen hat, war das Verhältnis noch etwas anderes. Nutzen jetzt 88,5 Prozent der Schüler den ÖPNV, waren es vor sechs Jahren noch 75 Prozent. „Wir haben bisher schon viel erreicht, um den Auftrag umsetzen zu können“, sagte Dr. Harald Neuhaus, der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Mittelsachsen.

Welche Art der Beförderung die Schüler nutzen, wirkt sich letztendlich auf die Kosten aus. Denn für den freigestellten Schülerverkehr gelten nicht nur höhere Anforderungen, sondern auch höhere Preise. Während der ÖPNV etwa 60 Prozent der Kosten für die Schülerbeförderung umfasst, machen die weitaus weniger Taxifahrten rund 40 Prozent der Kosten aus.

Zurzeit zahlen Eltern für die Beförderung von Schülern der 1. bis zur 4. Klasse einen Eigenanteil in Höhe von 110 Euro pro Schuljahr (Zwickauer Vorschlag: 15 Euro), ab der fünften Klasse steigt der Betrag auf 145 Euro (Zwickauer Vorschlag: 112,50 Euro). Bis 2016 hatte das Landratsamt Mittelsachsen den Eltern von Grundschülern und Schülern der Unterstufe an Schulen für geistig Behinderte einen Betrag von jährlich 15 Euro vom Eigenanteil der Schüler übernommen. Vertraglich wurde festgelegt, dass der Kreis das Geld direkt an den VMS überweist, der VMS den Betrag in der Berechnung bei den Eltern abzieht. An dem Vorgehen störte sich das Verwaltungsgericht, es wurde aufgehoben. Im Erzgebirgskreis gibt es trotzdem noch eine teilweise bis komplette Erstattung. Allerdings müssen die Eltern diese extra beim Landratsamt beantragen.

Bildungsticket vom Tisch

Schon öfter im Gespräch, aber bisher immer noch nicht umgesetzt worden ist das kostenlose Schülerticket. 2013 hatte sich die SPD/Grüne-Fraktion im Kreistag mit einem Antrag dafür stark gemacht. Auch Peter Lorenz, Vorsitzender des Kreiselternrates, ist ein Verfechter des Schülertickets zum Nulltarif für die Eltern. Als Kompromiss galt das Bildungsticket, das die Regierungskoalition eigentlich in dieser Legislaturperiode auf den Markt bringen wollte. Damit sollten Schüler und Azubis für zehn bis 15 Euro pro Monat an jedem Tag zu jeder Zeit jedes öffentliche Verkehrsmittel im ganzen Freistaat nutzen. Inzwischen steht fest: Aus dem Projekt wird nichts. Gründe waren unter anderem, dass sich die Landkreise und kreisfreien Städte dagegen gewehrt haben, aus Angst vor Einnahme-Ausfällen und Zusatzkosen. (mit SZ)

