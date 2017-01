Wird das Prälatenhaus verramscht? Die Stadt bietet das Denkmal für 240 000 Euro an – nun will die Hornsche Stiftung ein Angebot abgeben.

Nicht irgendein Gebäude: Das Prälatenhaus gilt als eines der bedeutendsten Kulturdenkmale der Stadt. © Claudia Hübschmann

Wird das Prälatenhaus Rote Stufen 3 unter Wert verkauft? Das fragten sich Facebook-Nutzer, nachdem in der SZ vermeldet worden war, dass das Gebäude für 240 000 Euro zum Verkauf ausgeschrieben ist. Hintergrund der Frage ist die Tatsache, dass in das dreigeschossige spätgotische Domherrenhaus mit dem markanten Staffelgiebel aus Backstein von 1509 schon viel Geld geflossen ist. Seit 2001 ist für Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten rund eine Million Euro an Förder- und Spendengeldern investiert worden.

Nach SZ-Informationen liegt allerdings ein Gutachten vor, dass den Wert des Gebäudes – dazu gehört noch ein Hinterhaus, ein dreigeschossiger Fachwerkanbau von 1576 – auf knapp eine Viertel Million Euro taxiert. Sicher hat der Kaufpreis auch mit den noch zu tätigenden Investitionen zu tun. Diese werden auf noch einmal rund eine Million Euro geschätzt.

Im Kaufangebot schreibt die Stadtverwaltung Meißen zudem, dass an die künftige Nutzung des Prälatenhauses besondere Bedingungen geknüpft sind. So darf die Raumfeuchte nur zwischen 60 und 70 Prozent liegen, damit die wertvollen spätgotischen Wand- und Deckenmalereien keinen Schaden nehmen. Damit „ist eine privatwirtschaftliche Nutzung der Saalstube und der Bohlenstube im Vorderhaus nicht möglich“. Was auch heißt, dass diese nicht gewinnbringend vermarktet werden können. Auch dass die Möglichkeiten der Gewinnerzielung mit dem Prälatenhaus extrem eingeschränkt sind, dürfte den Kaufpreis gedrückt haben.

„Das Gebäude ist somit zukünftig nur für eine öffentliche Nutzung geeignet“, heißt es in der Ausschreibung der Stadt. Damit ist nicht nur der Kreis der potenziellen Nutzer eingeschränkt, sondern auch der der Käufer. Denkbar wäre etwa eine Stiftung. Die einzige Stiftung in Meißen, die das Kapital hätte, beim Prälatenhaus mitzubieten, ist die Otto-und-Emma-Horn-Stiftung. Und in der Tat erklärt Stiftungsverwalter Tom Lauerwald auf SZ-Nachfrage: „Ja, die Stiftung beabsichtigt, sich auf die Ausschreibung hin um das Prälatenhaus zu bewerben.“

Auch Lauerwald sind die Tücken des Ensembles bewusst – die hohen denkmalpflegerischen Auflagen, die damit verbundenen Nutzungseinschränkungen und folglich die quasi nicht vorhandenen Möglichkeiten, Kosten wieder einzuspielen. „Wir sind uns im Klaren, dass das Prälatenhaus eines der großen, langwierigen Projekte der Stiftung wäre. Denn der kostendeckende Unterhalt eines solchen Gebäudes ist nicht möglich.“

Wenn sich die Horn’sche Stiftung dennoch für den Prälatenhof interessiert, dann deshalb, weil sie eine öffentliche Nutzung für erstrebenswert hält. Es sei schon früher einmal die Rede davon gewesen, das Haus als Haus der Meißener Vereine zu nutzen, so der Stiftungsverwalter. „Natürlich kann die Stiftung die weitere Sanierung nicht allein stemmen, der Prälatenhof ist ja auch bislang ein Gemeinschaftsobjekt gewesen.“ Er würde nicht nur die Stiftung Denkmalschutz ansprechen, so Lauerwald, sondern auch andere Fördergeber. Einige Einnahmen ließen sich doch erzielen, wenn in das Fachwerkhaus ein Büro einzieht, oder zwei kleine Ferienwohnungen eingebaut werden.

Derzeit hat das Kuratorium „Rettet Meißen – Jetzt“ e.V. seinen Sitz im Prälatenhaus. Dessen Vorsitzender Dr. Jens Petzold erklärt: „Wir haben einen Nutzungsvertrag mit der Stadt und sehen in einem Käufer einen potenziellen Partner“.

Und dann führt er noch ein Argument dafür an, dass mit dem Prälatenhaus etwas geschehen muss: „Es geht im Moment nur in ganz kleinen Schritten vorwärts. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, erlebe ich es nicht mehr, dass das Prälatenhaus fertig wird.“ Auf die Frage nach seinem Alter antwortet er: „Ich bin 51.“

zur Startseite