Wird das neue Asylquartier noch gebraucht? In den letzten Monaten wurden zusätzliche Plätze geschaffen. Was aus ihnen wird, steht noch zum Teil in den Sternen.

Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Gewerbegebiet „An der Elbe“ in Pirna ist bereits seit dem 1. Juli bezugsfertig. © Norbert Millauer

Sie ist bereit, und das schon seit dem 1. Juli: die Pirnaer Gewerbehalle, die als Unterkunft für Asylbewerber dienen soll. Besonders schön ist der Neubau im Gewerbegebiet „An der Elbe“ nicht, dafür aber funktional. Bis zu 180 Menschen können in der Halle, die die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna ursprünglich als Raumangebot für Unternehmen konzipierte, in Mehrbettzimmern wohnen.

Wozu braucht der Kreis eine weitere Flüchtlingsunterkunft?

Als im vergangenen Jahr immer mehr Flüchtlinge in den Landkreis kamen, hatte man den Neubau umgeplant – zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen. Zu diesem Zweck mietet die kreiseigene Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft GVS das Gebäude nun für fünf Jahre von der Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna. Es wird Tag und Nacht bewacht, obwohl noch kein Flüchtling eingezogen ist. Wird die Halle momentan also überhaupt nicht gebraucht? Schließlich gelingt es nur noch vergleichsweise wenigen Flüchtlingen, Deutschland zu erreichen. Die Halle sei Teil des neuen Unterbringungskonzepts für Flüchtlinge, das der Landrat noch vor Ende des Jahres vorstellen werde, heißt es aus dem Landratsamt. Sie werde benötigt, um andere Objekte zu entlasten. Zudem wolle man auf einen eventuellen erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen vorbereitet sein, um nicht wieder Turnhallen belegen zu müssen. Wann Asylbewerber in der Halle einquartiert werden, dazu macht das Landratsamt auf Nachfrage keine Angaben.

Insgesamt stehen derzeit sechs zentrale Gemeinschaftsunterkünfte in Altenberg, Geising, Klingenberg, Gohrisch und Dippoldiswalde sowie 470 teil- und dezentrale Unterkünfte im Landkreis zur Verfügung. Es wird geprüft, welche kleineren und kostenintensiven Einrichtungen geschlossen werden können.

Wie viele Flüchtlinge kommen überhaupt noch im Kreis an?

Wie viele Asylsuchende überhaupt in diesem Jahr noch im Landkreis ankommen, kann nicht sicher gesagt werden. Zunächst ging der Freistaat von etwa 51 000 Geflüchteten aus, die in Sachsen untergebracht werden müssen. Das entspräche einer Zuweisung von etwa 3 000 Personen für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Mittlerweile wurde die Zahl jedoch nach unten korrigiert, man geht nur noch von der Hälfte aus. Laut Verteilungsschlüssel müssten dem Landkreis in diesem Jahr rund 1 500 Asylbewerber zugewiesen werden. Bis Ende August wurden allerdings erst 694 Personen aufgenommen.

Laut Prognosen sollen 2017 noch einmal rund 1 200 Asylbewerber in den Landkreis kommen und 2018 dann reichlich 900. Die Anzahl der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, ist jedoch stark abhängig von der Politik der Bundesregierung, etwa dem Bündnis zwischen Deutschland und der Türkei. Während im vergangenen Jahr eine Million Menschen über den Seeweg nach Europa flüchteten, waren es 2016 etwa 300 000 Menschen.

Wie viele Flüchtlinge sind als Asylbewerber bereits anerkannt?

Derzeit sind im Landkreis 2 152 Asylbewerber untergebracht. Unter ihnen sind 1 276 Männer, 280 Frauen und 596 Kinder, die meisten stammen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Insgesamt 645 geflüchtete Personen sind anerkannt. Solche anerkannten Flüchtlinge können sich eigenen Wohnraum suchen, jedoch stellt sich das als schwierig dar. Kaum einer von ihnen lebt in einer eigenen Wohnung. Die meisten sind noch immer in denen vom Landkreis zur Verfügung gestellten Häusern untergebracht.

Was passiert mit den Flüchtlingen, deren Asylanträge abgelehnt werden?

Für die Abschiebung der im Landkreis lebenden Asylbewerber, deren Verfahren negativ verlaufen ist, ist der Freistaat zuständig. Doch nicht alle Flüchtlinge, die abgelehnt werden, können auch direkt abgeschoben werden. Im Falle der Reiseunfähigkeit oder fehlender Reisedokumente geschieht eine Duldung. Viele abgelehnte Asylbewerber leben mehrere Jahre als geduldet weiterhin in Deutschland, im Landkreis derzeit 373 Personen.

