Wird das Betteln jetzt verboten?

Sie sitzen vor den Läden rund um die Prager Straße und der Bautzner Straße. Sie fragen am Albertplatz und Schillerplatz nach Geld: Bettelnde Kinder gehören in Dresden inzwischen zum Straßenbild. Nun sind Jugendamt und Ordnungsamt auf das Thema aufmerksam geworden und diskutieren über Maßnahmen und ein Verbot des Bettelns von Kindern. Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU) sprach sich für dieses aus. Derzeit ist die neue Polizeiverordnung in Abstimmung und befindet sich im internen Geschäftsgang.

Voraussichtlich im Sommer soll sie in den Ausschüssen diskutiert werden, um dann im Herbst auf die Tagesordnung des Stadtrats zu kommen, so Stadtsprecher Karl Schuricht. Wenn die Verwaltung ein Verbot etablieren will, müsste sie es in die Verordnung schreiben. Etwas Konkretes will die Stadt während des Abstimmungsprozesses zum Betteln nicht sagen. Erst wenn der Stadtrat die Polizeiverordnung beschlossen hat und sie im Amtsblatt veröffentlicht wurde, tritt sie in Kraft. (SZ/jv)

