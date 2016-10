Wird bald länger kostenlos geparkt? Fachleute schlagen vor, die gebührenfreie Nutzung von 15 Minuten in der Zittauer Innenstadt zum Beispiel auf eine Stunde auszudehnen.

Wer länger als 15 Minuten auf der Neustadt parkt, muss derzeit zahlen. © Matthias Weber

Um den Handel in der Innenstadt zu stärken, soll die Stadt die Ausweitung des kostenlosen Parkens im Zittauer Zentrum prüfen. Das schlagen die Experten vor, die von der Verwaltung mit der Überarbeitung des Zittauer Einzelhandelskonzepts beauftragt wurden. „In kleineren benachbarten Zentren wie Ebersbach-Neugersdorf, Reichenbach, Großschönau, Bernstadt auf dem Eigen sowie im Mittelzentrum Kamenz werden keine beziehungsweise in den ersten zwei Stunden keine Parkgebühren verlangt“, haben sie in den Entwurf des Konzepts geschrieben. Nur in den größeren Städten Bautzen, Görlitz und Löbau werden Parkgebühren erhoben, die in etwa auf dem Zittauer Niveau liegen.

Nach Meinung der Experten ist die Steuerung des Parkens prinzipiell über die Parkscheiben oder -gebühren möglich. Da sie wissen, dass Zittau klamm bei Kasse ist, empfehlen sie, zwar bei den Gebühren zu bleiben, aber eine Ausweitung der „Brötchentasten“-Regelung von 15 Minuten auf eine Stunde oder länger zu prüfen.

Die Stadt lässt das 2008 erstmals erstellte Einzelhandelskonzept derzeit überarbeiten. Auf dessen Grundlage soll der Stadtrat unter anderem entscheiden, ob der Schutz der Innenstadt-Händler noch nötig ist und wenn ja, was dafür zu tun ist. Vom 18. Oktober bis 18. November liegt das gesamte Konzept zur Einsichtnahme für jeden im Rathaus aus. Frühestens im Februar wird der Stadtrat über das Konzept entscheiden.

Hier ist der Entwurf zum Einzelhandelskonzept nachzulesen.

