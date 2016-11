Wirbelwinde starten Adventszauber Eltern und Erzieher haben gebastelt, gebacken und gestrickt. Die Ergebnisse gab´s am Mittwoch.

Cathleen Schoen (links) und Christin Hustig haben mit großer Unterstützung von Eltern und Kollegen einen ersten Weihnachtsmarkt in der Kita Wirbelwind organisiert. Im geschmückten Hof waren Verkaufsstände und diesmal sogar ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Der Erlös des Tages fließt in die Neugestaltung der Sandkastenlandschaft. © André Braun

Mit einer Premiere hat die Kita Wirbelwind am Mittwoch den Reigen der Weihnachtsmärkte in der Region eröffnet. „Wir sind offenbar tatsächlich die ersten“, freuten sich Cathleen Schoen und Christin Hustig. Die beiden Erzieherinnen hatten die Idee, den Markt für alle Gruppen und Gäste zu veranstalten und bei der Vorbereitung die Fäden in der Hand. „Ohne Hilfe wäre das aber nicht zu schaffen gewesen“, gab Cathleen Schoen zu. So haben Eltern und Erzieher gebastelt, gebacken und gestrickt. Die Ergebnisse der kreativen Arbeit gab es an den Weihnachtsmarktständen zu kaufen und zu probieren. Mit Glühwein, Grillwurst, kandierten Äpfeln und winterlichem Kuchen konnten sich die Besucher auf die Zeit der Weihnachtsmärkte einstimmen. Beim Verkauf und dem Dekorieren halfen wiederum Mütter und Väter, aber auch Großeltern und Fachoberschüler sowie angehende Sozialassistenten, die in der Einrichtung Praktikumstage bestreiten.

Der Erlös des Marktes ist für die Umgestaltung der Sandlandschaft im Freigelände an der Eulenbergstraße bestimmt. Dafür kalkuliert die Einrichtung mit Kosten in Höhe von rund 5 000 Euro. Weitere Aktionen folgen. Zum Auftakt gestalteten die Kinder Einkaufstüten und verkauften diese für einen guten Zweck. Rund 150 Mädchen und Jungen besuchen die Einrichtung derzeit – Tendenz steigend. (DA/sig)

