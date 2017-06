Wirbelnder Sommertrend Handliche Drehscheiben mit Kugellager in der Mitte sind der aktuelle Hit bei Kindern im Kreis. Auch Ausmalen ist wieder in – selbst bei Erwachsenen.

Diese beiden Zittauer haben den Dreh raus: Die Scheibe rotiert in rasender Geschwindigkeit, mit viel Fingerfertigkeit bringen sie das Spielzeug zum Stehen oder setzen es erneut in Bewegung. Praktisch so ein Teil, denn es ist klein und passt in jede Tasche. Die wirbelnden Drehscheiben sind momentan bei Kindern und Jugendlichen der Sommerhit. Fidget Spinner – was man im Deutschen vielleicht als wirbelnde Drehscheibe oder Handkreisel bezeichnen würde – sind in diesem Jahr aus Amerika nach Europa geschwappt und auch im Süden des Landkreises heiß begehrt.

Viele Spielwarenläden hätten gern mehr davon auf Lager, aber mit ihren Bestellungen stehen so manche Händler derzeit auf der Warteliste. In der Spielwarenhandlung Langenfeld und bei digs Bürobedarf in Löbau steht das Geroller und Gedrehe jedenfalls hoch im Kurs. Auch in Zittau bei Theile & Wagner fragen viele Kunden nach dem neuen Trendspielzeug.

Die Scheiben gibt es in verschiedenen Bauformen, aber alle haben in der Mitte ein Kugellager. Die Flügel sind mit Gewichten versehen und mitunter mit weiteren Kugellagern bestückt – kreiseln in unendlicher Variation. Ob der Trend mehr als einen Sommer überleben wird, weiß zwar keiner. Aber so manche Händler rechnen damit, dass sich auch die Drehscheiben nicht viel länger halten werden wie die Looms. Diese bunten Gummibänder, aus denen man Armbänder oder auch Figuren knüpfen konnte, kamen vor zwei Jahren auf den Markt. Auch dieser Trend kam aus Amerika, die Faszination hat inzwischen aber deutlich nachgelassen.

Mehr Durchhaltevermögen hat hingegen die Liebe zum Ausmalen. Dörte Wagner, die in ihrem Laden Büroklammer in Zittau Schreib- und Künstlerbedarf verkauft, setzt auch weiterhin auf Ausmal-Fans: Seit rund anderthalb Jahren sind Bücher, Postkarten und auch Kalender zum Ausmalen auf dem Markt, die sich nicht nur an Kinder, sondern explizit auch an Erwachsene richten. Die Vorlagen sind oft sehr feingliedrig und reichen bei der Motivwahl von Mandalas, Blumenvariationen, berühmten Gebäuden, Harry Potters Fabelwesen bis zu Sinnsprüchen und Urlaubsflair. Selbst die Buntstiftproduzenten hat dieser Mal-Boom aus der Krise gebracht. „Ich sehe das als generellen Trend, als Wiederentdeckung alter Techniken“, sagt Frau Wagner. Das Ausmalen reiht sich ein in neu erwachte Trends zum Stricken, Häkeln, Schneidern oder auch Kalligrafie. Selbstgemachtes zieht vor allem auch Erwachsene magisch an. „Das Ausmalen und kreative Gestalten entspannt sehr“, erklärt Dörte Wagner und schaut auf Stehordner und Briefpapierboxen, die ebenfalls mit Ausmal-Mustern bedruckt sind. „Dass sich dieser Trend ein bisschen länger hält, liegt sicher daran, dass es immer wieder neue Möglichkeiten und Weiterentwicklungen gibt“, schätzt Frau Wagner ein. Gerade Erwachsene, die Stress abbauen wollen, greifen deshalb gern zu den Farbstiften.

Stress abbauen, sich besser konzentrieren können – dazu sollen auch die Handkreisel gut sein. Wissenschaftlich bewiesen ist das freilich nicht. Aber für einen Sommertrend reichen die bunten – und manchmal gar leuchtenden und glitzernden – Scheiben allemal.

