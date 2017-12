Wirbel um Telefonzellen Die Telekom hat in Röderau still und heimlich den Apparat entfernt – will nun aber doch für Ersatz sorgen.

Die Telefonzelle in Röderau ist leer. © Antje Steglich Die Telefonzelle in Röderau ist leer.

So wie hier in der Nikopoler Straße in Zeithain soll die Röderauer Zelle ersetzt werden.

Zeithain. „Der Apparat ist weg“, sagt Gemeinderat Harpo Heide (Die Linke) verwundert. Dem Röderauer war jetzt aufgefallen, dass in der Telefonzelle neben dem Ärztehaus in Röderau das Telefon fehlt – dabei hatte er selbst erst Anfang des Jahres mit entschieden, dass die Zelle auch in Zukunft stehen bleiben soll.

Die Deutsche Telekom hatte nämlich wiederholt angefragt, ob sie die öffentlichen Telefone auf der Nikopoler Straße in Zeithain und auf der Promnitzer Straße in Röderau abbauen dürfe. Der Gemeinderat lehnte das ab, wie zuvor auch schon im Jahr 2013. „Wir wollen die Telefone vor allem für die älteren Bürger erhalten, die kein Smartphone haben“, begründet Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) das Veto. Das schien die Telekom aber nicht zu akzeptieren.

Unternehmenssprecher Georg von Wagner bestätigt gegenüber der Sächsischen Zeitung, dass die Telekom für den Abbau verantwortlich ist. „Weil es nicht wirtschaftlich ist. Das Telefon kostet mehr, als wir durch seinen Betrieb einnehmen – ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es nicht benötigt wird, da es ja ausweislich der sehr geringen Einnahmen von den Bewohnern der Gemeinde nicht genutzt wird“, begründet Georg von Wagner die Entscheidung. Eine Statistik über die Nutzung des Röderauer Telefones gibt es aber nicht, behauptet der Unternehmenssprecher.

Laut früheren Aussagen der Telekom liegen die Kosten für eine Telefonzelle, für Strom, Reinigung und Wartung bei ungefähr 100 Euro im Monat. Sinkt der monatliche Umsatz unter 50 Euro, prüft die Telekom, ob der Standort abgeschafft werden kann – so hat es das Telekommunikationsunternehmen mit der Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände vereinbart. Und eigentlich ist auch vereinbart, sich dazu mit den betroffenen Kommunen abzusprechen. „An uns wurde das nicht herangetragen“, sagt aber Ralf Hänsel und ist überzeugt: „Die dürfen das gar nicht.“ Er wollte nun die entsprechenden Schriftstücke heraussuchen und sich damit an das Unternehmen wenden. „Das perlt aber wahrscheinlich von der Telekom ab, wie Wasser von der Biberhaut“, sagt Ralf Hänsel resignierend.

Auf die wiederholte Nachfrage, warum das Unternehmen die Telefonzelle in Röderau trotz Veto doch abgebaut hat, lenkt Georg von Wagner am Donnerstagabend aber plötzlich ein. „Zwar hat die Gemeinde bedauerlicherweise unserem Abbauwunsch nicht zugestimmt. Denn, wenn sie die Kosten dafür tragen müsste und keinen Verdienst daran hätte, hätte sie es auch abgebaut. Aber wir werden an derselben Stelle jetzt ein Basis-Telefon errichten“, so der Unternehmenssprecher. „Ich gehe davon aus, dass es in Kürze aufgestellt wird“, kündigt Georg von Wagner an. Somit falle der Standort nicht völlig weg, Röderau erhalte stattdessen eine Art Telefonsäule, wie es sie bereits an der Nikopoler Straße in Zeithain gibt.

Auch dieser Standort soll übrigens erhalten bleiben, so der Telekomsprecher. Damit wird es laut Georg von Wagner weiterhin zwei öffentliche Telefone in der Gemeinde Zeithain geben – deutschlandweit sind es noch etwa 20 000.

