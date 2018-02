Wirbel um Schulball-Absage erweist sich als Sturm im Wasserglas

Der vom Förderverein des Léon-Foucault-Gymnasiums veranstaltete Schulball (hier die Premiere 2016) ist offen für alle, die gern tanzen. Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Olaf Besser vom Förderverein des Léon-Foucault-Gymnasiums sagt, es habe Irritationen gegeben. Für Dirk Rolka, den Geschäftsführer der Lausitzhalle, waren es Sprachstörungen. Es kann jedenfalls berichtet werden, dass ein vor zwei Wochen von uns vermeldeter „Wirbel um Schulball-Absage“ sich gelegt hat. „Alle Beteiligten sind froh, dass die Missverständnisse sich über Gespräche haben in Luft auflösen lassen“, sagt Rolka. Vor den Augen des TAGEBLATT-Reporters unterschrieben er und Fördervereins-Chef Robert Rys gestern den entsprechenden Vertrag – allerdings nicht für den 17. März. Dieser Ball bleibt abgesagt. Neuer Termin ist nun der 15. September – eine Woche nach dem Stadtfest. Für den Förderverein, der den Ball erstmals vor zwei Jahren organisiert hat, ist das durchaus von symbolischer Bedeutung. Olaf Besser und Robert Rys machten noch einmal deutlich, dass das Ganze keine Schulveranstaltung ist. „Unser Ziel ist, etwas für die Stadt zu bewegen“, hieß es. Und das schließt ein, dass auch Lehrer, Schüler, Eltern und Großeltern aus anderen Schulen oder sogar Leute, die überhaupt nichts mit Schule zu tun haben, mittanzen sollen. „Es ist bisher noch nicht ganz gelungen, näher zusammenzurücken, aber der Ball ist tatsächlich für alle komplett offen“, sagt Robert Rys.

Schirmherr Udo Witschas

Das soll auch die Wahl eines Schirmherrn für den nunmehr dritten Schulball verdeutlichen. Mit dem früheren Lohsaer Bürgermeister Udo Witschas übernimmt der auch für Schule, Jugend und Soziales verantwortliche Landkreisdezernent das Patronat für die Veranstaltung. Der Gedanke dabei ist, dass so vielleicht auch bei Tanzfreunden aus anderen Städten und Gemeinden des Kreises Bautzen das Interesse geweckt wird. „Wenn wir irgendwann die Karten zuteilen müssen, haben wir es geschafft“, sagt Olaf Besser nur halb im Scherz. Für die Schulball-Ausgabe Nummer drei stehen 220 Karten zur Verfügung. Wobei Tickets, die bereits für die im März geplante Veranstaltung gekauft worden sind, natürlich ihre Gültigkeit behalten. Wer im September keine Zeit hat, kann seine Karte aber selbstverständlich zurückgeben. Und für alle anderen lässt die Lausitzhalle nun neue Tickets drucken – übrigens eine von diversen Sponsorleistungen der Halle. Für deren Chef Dirk Rolka war es gestern angesichts der ursprünglichen Quelle allen Ärgers wichtig, zu betonen: „Wir haben hier einen Vertrag, der eindeutig nicht anders aussieht, als er gewesen ist.“ Abgesehen vom Datum natürlich. Denn immerhin war der Förderverein zum Monatsanfang irgendwie der Fehleinschätzung aufgesessen, es gebe eine drastische Erhöhung der Mietkosten. Mit „stinksauer“ war die übers Internet verbreitete Mitteilung über die Schulball-Absage überschrieben. Immerhin, sagt Olaf Besser, habe es daraufhin sehr viele Rückmeldungen gegeben – auch von Leuten, die den Ball bisher nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Der Sturm im Wasserglas hatte also durchaus seine positiven Nebenwirkungen. „Das soll aber nicht heißen, dass wir jetzt eine Palastrevolte nach der anderen anzetteln“, stellte Besser gestern klar. Man wolle auch gern in der Lausitzhalle bleiben, denn sie sei als zentraler Veranstaltungsort natürlich optimal geeignet. Die Überlegung vom Monatsanfang, künftig „an anderer Stelle“ zu tanzen, scheint also auch vom Tisch.

