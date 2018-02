Wirbel um Schulball-Absage

Für einigen Gesprächsstoff unter anderem in der Kommunalpolitik sorgt seit gut fünf Tagen der vom Förderverein des Foucault-Gymnasiums getragene Schulball. Die Frage ist im Moment: Findet dessen dritte Auflage am 17. März nun statt – oder findet sie nicht statt? „Ich bin ganz guten Mutes“, sagte der Vereinsvorsitzende Robert Rys gestern auf Anfrage mit Bezug darauf, dass er heute Lausitzhallen-Geschäftsführer Dirk Rolka sehen werde.

Am Donnerstag hatte der Förderverein eine aus Sicht der Ballfreunde ziemliche Bombe platzen lassen. „Stinksauer“ wurde da im Internet mitgeteilt, die Lausitzhalle habe „kurzfristig und für alle überraschend die Mietkosten drastisch erhöht“. Man sehe sich daher leider nicht imstande, den Schulball in der gewohnten Qualität und mit den verfügbaren Mitteln durchzuführen. Abgesehen davon, dass Dirk Rolka und Prokurist Steffen Schur diese Entwicklung bisher nur aus dem Internet kennen, können sie auch die Vorwürfe, dass die Aufwendungen für den Verein um 50 Prozent steigen würden, nicht nachvollziehen.

In der Tat: Legt man die Rechnung des ersten Schulballs 2016 neben den Kostenvoranschlag für dieses Jahr, gibt es bei einer niedrigen vierstelligen Summe einen Unterschied von rund 1,80 Euro. Ursache: Mindestlohn. Nur muss man wissen, dass die Lausitzhalle dem Verein schon 2016 entgegengekommen und von ihrer gültigen Miet- und Benutzerordnung abgewichen war. Rolka schätzt, dass der Verein, hätte man ihn wie üblich behandelt, schon damals etwa doppelt so viel bezahlt hätte. Nun gab es aber im vorigen Jahr sogar noch einmal einen zusätzlichen Rabatt. „Der Verein kam zu uns und bat um eine Art Anschubfinanzierung“, sagt Dirk Rolka. Vergleicht man die Rechnung von 2017 inklusive dieses Preisnachlasses mit dem Kostenvoranschlag von diesem Jahr, beträgt der Unterschied nicht 50, sondern 28 Prozent. Nun hat der Verein allerdings abweichend vom Angebot der Halle mit deren üblicher Saalausstattung runde Tische samt Tischdecken haben wollen, was den Preis in der Tat noch einmal erhöht hätte. „Es ist schon besser, wenn das eine bestimmte Qualität hat“, sagt Robert Rys dazu. Die Lausitzhalle dagegen verweist auf zusätzliche Aufwendungen, die schließlich jemand bezahlen müsse. Gab es jedoch voriges Jahr bezüglich des Preisnachlasses kurz vor dem Ball eine entsprechende Anfrage des Vereins an das Lausitzhallen-Management, ist Rolka und Schur für dieses Jahr diesbezüglich keine ähnliche Bitte bekannt. Dirk Rolka sagt allerdings, die fehlende Summe würde sich durchaus aufbringen lassen. Es hätten sich nämlich zwei Sponsoren bei ihm gemeldet.

Während die Lausitzhalle sich darauf beruft, einen gültigen Vertrag zu besitzen, nach dessen Bedingungen übrigens bei zeitlich so knapper Absage trotzdem eine Mietzahlung zu leisten wäre, erklärt Rys, er verfüge nur über Vertragsentwürfe, die bisher nicht von beiden Seiten unterschrieben seien. Endet das Projekt Schulball, das der Verein 2016 offen für alle Interessenten ausdrücklich mit dem Ziel gestartet hatte, „einen positiven Akzent zu setzen und zu zeigen, dass Hoyerswerda eine lebenswerte Stadt ist“, jetzt also mit einem lautem Knall? Im Internet hatte der Förderverein wissen lassen, man werde „an anderer Stelle und mit geändertem Konzept wieder etwas auf die Beine stellen“. Allerdings scheinen, nach dem, was die TAGEBLATT-Gespräche gestern gezeigt haben, beide Seiten eine Chance für eine doppelte Rolle rückwärts zu sehen. „Schulball kann stattfinden! Warum auch nicht?“, war gestern gegen Mittag der Entwurf zu einer Mitteilung der Lausitzhalle überschrieben.

