Wirbel um Muslim-Verein Die Sächsische Begegnungsstätte bietet Räume in Zittau für die Freitagsgebete an. In Görlitz ist das Projekt gestoppt.

In dem Bürogebäude an der Rathenaustraße hat sich die Sächsische Begegnungsstätte eingemietet. Sie bietet hier einen Gebetsraum für Muslime aus Zittau und Umgebung an. © Bernd Gärtner

Zittau. Dass sich in ihrer unmittelbaren Umgebung ein muslimischer Gebetsraum befindet, werden die wenigsten Anwohner der Rathenaustraße wissen. In dem Bürogebäude mit der Hausnummer 3 hat die Sächsische Begegnungsstätte (SBS) einen Raum angemietet. Diesen bietet das gemeinnützige Unternehmen Muslimen als Treffpunkt und als Ort für die Freitagsgebete an. Von außen deutet wenig darauf hin, dass sich hier regelmäßig rund 30 Personen zum Gebet treffen. An einem der grauen Briefkästen steht zwar der Name Sächsische Begegnungsstätte, an der Klingelleiste ist er aber nicht zu finden. Auch im Gebäude gibt es kaum Hinweise auf den Muslim-Treffpunkt. Nur an einer Tür im ersten Stock klebt das Schild der SBS. Davor steht ein kleines Schuhschränkchen, auf dem die Besucher ihr Schuhwerk ablegen können, bevor sie den Gebetsraum betreten.

Dass der Unterrichtsraum als Gebetsraum genutzt wird, darüber erhielt die Stadt Zittau im ersten Quartal 2017 Kenntnis, wie Benjamin Zips, Referent des Zittauer Oberbürgermeisters, auf SZ-Anfrage mitteilt. Die Verwaltung habe die Örtlichkeiten geprüft und sehe demnach keine Veranlassung, etwas gegen den Gebetsraum zu unternehmen. Denn der Treffpunkt widerspreche nicht der zugelassenen Nutzung des Gebäudes. Die notwendigen formalen Kriterien wie beispielsweise zwei Rettungswege seien laut Zips erfüllt. Da sich das Gebäude in Privatbesitz befinde, kann die Stadt Zittau nicht über die Vermietung an die SBS entscheiden. „Wir wurden auch nicht offiziell über das Veranstaltungsangebot informiert“, sagt Zips.

Eigentümer der Immobilie in der Rathenaustraße ist Klaus-Peter Stakelbeck. Der Berliner ist in Zittau vor allem als Salzhaus-Investor bekannt. Das heruntergekommene Gebäude auf der Neustadt ließ er Anfang der 2000er Jahre sanieren und richtete hier Geschäfts- und Büroräume ein. Zur Rathenaustraße 3 wollte sich Stakelbeck gegenüber der SZ nicht äußern. Mit den Worten, darüber nicht reden zu wollen, beendete er das Telefongespräch abrupt nach wenigen Sekunden.

Etwas auskunftsfreudiger ist da schon Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU). Auf eine Kleine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Sebastian Wippel antwortete der Minister, dass Sachsens Landesamt für Verfassungsschutz die Aktivitäten der „Muslimbruderschaft“ (MB) und der „Islamische Gemeinschaft in Deutschland“ (IGD) im Freistaat beobachte. Die „Muslimbruderschaft“ wurde 1926 in Ägypten gegründet und ist dort mittlerweile als terroristische Organisation eingestuft. Nach Ulbigs Worten liegen Anhaltspunkte vor, dass die MB Verbindungen zur Sächsischen Begegnungsstätte hat.

Die SBS nutzt in Sachsen weitere Objekte in Pirna, Leipzig, Riesa, Meißen, Dresden und Görlitz. In der Neißestadt wurde der Gebetsraum in der Spremberger Straße inzwischen geschlossen. Die Stadt Görlitz hatte eine entsprechende Nutzung untersagt, da kein Antrag auf Nutzungsänderung gestellt worden sei. Das Verbot soll nun vom Verwaltungsgericht geprüft werden. Die SBS will klären lassen, ob es zulässig ist. Die Stadt Zittau plant zwar kein Nutzungsverbot, ist aber über die Situation auch nicht wirklich erfreut. Es sei keine vertrauenserweckende Herangehensweise, wenn in Zittau von der gleichen Organisation ohne konkrete Einbeziehung von Stadtverwaltung und Öffentlichkeit gehandelt wird, heißt es aus dem Rathaus. „Wir behalten die Situation genau im Auge“, erklärt OB Thomas Zenker (Zkm).

Die Vermietungen an das muslimische Unternehmen hat auch die Alternative für Deutschland (AfD) im Blick. AfD-Mann Wippel fordert ein Verbot der Sächsischen Begegnungsstätte und die Schließung bestehender Gebetsräume. In Görlitz wurde auch eine Mahnwache organisiert und ein Flugblatt mit der Überschrift „Keine Islamextremisten in Görlitz dulden!“ produziert.

Dass sie Extremisten seien, bestreitet die SBS. Deren Sprecher weisen die Vorwürfe des Verfassungsschutzes zurück, dass sie Verbindungen zu radikalen islamistischen Organisationen wie den Muslimbrüdern oder Salafisten halten. Dafür habe der Verfassungsschutz bislang keinerlei Beweise vorlegen können.

Eine SZ-Anfrage zu den angemieteten Räumen in Zittau blieb bis zum Redaktionsschluss vonseiten des SBS unbeantwortet. Das Bürogebäude Rathenaustraße 3 ist vor sechs Jahren schon einmal ins Gerede gekommen, weil auf einem der Briefkästen 176 polnische Namen standen. Es handelte sich dabei um Kleinstunternehmer, die sich offiziell in Deutschland angemeldet hatten, weil sie sich von der deutschen Adresse Vorteile im Wettbewerb um Aufträge versprachen. Mittlerweile sind die Namen von dem Blechquader verschwunden. Dafür ist nun die Sächsische Begegnungsstätte dazugekommen und sorgt für neuen Wirbel.

