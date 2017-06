Wirbel um Fluchtweg am Seniorenpark Das aufwendig sanierte Gebäude an der Döbelner Straße hat einen Makel. Der Besitzer muss nachbessern, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.

Über diese Fluchttreppe gelangen die Senioren im sanierten Haus an der Döbelner Straße im Brandfall nach unten. Das Problem: Die Treppe endet derzeit in einem Loch, das durch Holzbretter provisorisch gesichert ist. Grund sind Bauverzögerungen. Nun muss der Besitzer bis Ende der Woche eine Behelfstreppe errichten lassen. © Andreas Weihs

Stress gehört dieser Tage für die Mitarbeiter der häuslichen Senioren- und Krankenpflege Broggio dazu. Ständig muss sich Chefin Ute Broggio mit ihrem Sohn Maximilan Gruner, Besitzer der für über eine Million Euro sanierten ehemaligen Fahnenschneiderei, wegen baulicher Vorschriften abstimmen. Derweil sorgen ihre Angestellten dafür, dass die Senioren vom Trubel möglichst nichts mitbekommen.

Zwar ist es schon über ein halbes Jahr her, dass die ersten der insgesamt 13 verfügbaren Wohnungen bezogen wurden, dennoch gibt es noch Dinge zu erledigen. Und hier liegt für die Verantwortlichen das Problem. Denn der hintere Fluchtweg über die Metalltreppe ist noch nicht fertiggestellt. „Die Treppe endet quasi in einer kleinen Baugrube, die mit zwei Brettern überdeckt ist, anderes Baumaterial und ein Absperrband versperren den Fluchtweg“, sagt ein Nossener, der sich eigentlich über die neue Wohnanlage für ältere Menschen freue, sich aber frage, wie die Baubehörden eine Nutzungsfreigabe erteilen konnten, obwohl der zweite Fluchtweg nicht fertiggestellt ist. Wer trägt also im Falle eines Brandes die Verantwortung?

„Wir kennen die Problematik“, sagt Ute Broggio seufzend. Seitens des Bauamtes des Landkreises sei der Bau der Außenanlage Anfang Mai genehmigt worden. Bedingung sei allerdings gewesen, die Feuertreppe bis Ende Mai fertigzustellen. „Schon im Februar dieses Jahres hatten wir die Gestaltung des Außenbereichs, inklusive einer Terrasse für die Mieter und der Brandschutztreppe in Auftrag gegeben.

Damals hieß es, dass im Mai oder Juni alles fertig sein sollte“, erzählt Broggio. Allerdings habe es für die Fluchttreppe zunächst keine Genehmigung seitens des Bauamtes gegeben. Mit neuen Vorgaben für Brandschutz und Statik musste der Besitzer einen neuen Bauantrag stellen. Es kam zu Verzögerungen. „Wir wollen eine hochwertige Sonnenterrasse mit Begrünung, die auch allen rechtlichen Vorgaben entspricht. Die Planung hat sich dadurch etwas länger hingezogen“, sagt Besitzer Maximilian Gruner, der als Autohändler arbeitet.

Nach seinen Informationen werde die in den Außenbereich der Anlage integrierte Fluchttreppe bis spätestens Ende Juli fertig sein – den überarbeiteten Bauplänen entsprechend. Dass bis dahin das derzeitige Provisorium nicht ausreicht, musste Gruner jetzt erfahren. Anscheinend dem Hinweis eines Anwohners folgend, gab es Post von der Bauaufsicht des Landkreises. Inhalt sei die Aufforderung gewesen, den Fluchtweg so herzustellen, dass Sicherheitslücken in jedem Fall beseitigt werden.

„Im Brandfall ist die Personenrettung aus dem Gebäude erschwert, jedoch nicht unmöglich, da die Treppe bis zum unteren Podest begehbar ist. Eine akute Personengefährdung kann ausgeschlossen werden“, teilt Kreissprecherin Kerstin Thöns mit. Dennoch habe die Bauaufsicht bereits bei der Abnahme des Gebäudes im Dezember 2016 eingefordert, die schlechte Begehbarkeit der Fluchttreppe schnellstmöglich zu regulieren.

„Wir werden definitiv bis Ende der Woche eine Behelfstreppe montieren und die Forderungen der Bauaufsicht erfüllen“, sagt Gruner. Die dafür nötige Investition werde man selbstverständlich tätigen. Der Auftrag an eine Baufirma sei bereits raus.

Die Möglichkeit, die Holzbretter über der Baugrube zu belassen, bis der eigentliche Ausbau der Terrasse mit Filigran-Betonwänden stattfindet, wurde von Behördenseite nicht in Betracht gezogen. „Wir haben zwar die Zusage der Baufirma, als nächstes an der Reihe zu sein. Aber einen genauen Zeitpunkt können wir nicht nennen“, so Ute Broggio vom Pflegedienst. Dem Landkreis war das wohl zu vage – nicht zu Unrecht im Hinblick auf die Sicherheit der Mieter in der einstigen Schneiderei und Hotelanlage.

