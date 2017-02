Wirbel um den Sachsenhof Die Stadt zögert, den Vertrag mit dem aktuellen Pächter zu verlängern. Trotz Erfolgen ist dieser in Nossen umstritten.

Der Sachsenhof wird am 14. März wieder Austragungsort für den Frühjahrsempfang des Bürgermeisters sein, wenig später für die Nossener Lesenacht. Trotzdem empfinden nicht alle Nossener das Haus als Ort von und für die Bürger der Stadt. © Claudia Hübschmann

Sowohl die Nachfrage von Stadtrat Johannes Piontek beim letzten Zusammentreffen der Räte im Nossener Rathaus als auch die Antwort von Bürgermeister Uwe Anke (parteilos) lassen aufhorchen. Der Stadtrat der Unabhängigen Bürger wollte wissen, „ob im Zusammenhang mit dem auslaufenden Pachtvertrag für den Sachsenhof Veränderungen geplant oder Bewerbungen eingegangen sind“. Bürgermeister Anke verwies daraufhin auf den nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Wie mehrere Stadträte gegenüber der SZ bestätigten, wurde dabei lange und eifrig über die weitere Ausrichtung des Kulturhauses und mögliche Veränderungen debattiert.

Stand der Dinge ist: Die Stadt, die den Ende 2012 für drei Millionen Euro fertig sanierten Sachsenhof an den Betreiber – den Tanzlehrer Ronald Kühn – verpachtet, zögert mit der Verlängerung des Vertrages. Dieser läuft Ende des Jahres aus, eine rechtmäßige Kündigung müsste bis 30. Juni erfolgen, wie Uwe Anke bestätigt. Gibt es also Probleme mit dem Pächter, der sich im vergangenen Jahr noch darüber freuen durfte, den lange gewünschten Treppenlift für sein Veranstaltungshaus bekommen zu haben? Kühn selbst sagt, dass es laufend Gespräche zwischen ihm und der Stadt zur weiteren Nutzung des Sachsenhofes gebe. „Wie werden sehen, was passiert.“

Ob es für ihn im Ballhaus auch 2018 weiter geht? „Da müssen sie den Bürgermeister und die Stadträte fragen. Vielleicht können wir nach dem Sommer verkünden, wie es weiter geht“, so Kühn. An seinem Konzept für den Sachsenhof lässt der Unternehmer jedenfalls keinen Zweifel. Was seit der Renovierung Ende 2012 an Veranstaltungen im Haus angeboten wurde, und wie oft man „das Haus voll gehabt“ hätte, sei ein Erfolgsmodell. Neben Dinnershows, Tanz-Wettkämpfen, Auftritten von bekannten Musikern, Kabarett und größeren Partys, finden im Sachsenhof auch regelmäßige Veranstaltungen wie der Neujahrs- und Frühjahrsempfang des Bürgermeisters oder die Nossener Lesenacht statt.

Schon seit Jahren gibt es allerdings unzufriedene Stimmen, speziell von örtlichen Vereinen und Kulturschaffenden aus der Region. So hatte bereits 2014 Erik Weichhold vom Mittelsächsischen Kultursommer ausgesprochen, was in Nossen noch heute moniert wird: „Der Betreiber geht auf lokale Vereine gar nicht ein, findet keinen Zugang zu den Kulturschaffenden.“ Darüber hinaus bleibt der aufwendig sanierte Ballsaal ein Zankapfel. Hier führt Ronald Kühn unter anderem Tanzstunden durch.

Einst hatte der Raum eine Gaststätte beherbergt, die unter den Nossenern sehr beliebt war. Eine Neuauflage einer eigenen Gaststätte lehnt der Betreiber aber ab, setzt bei Großveranstaltungen auf Catering-Firmen.

Die Diskrepanz zwischen einem mondänen Ballhaus mit zum Teil beachtlichem Veranstaltungskalender, wie es Kühn erfolgreich am Laufen hält, und einem Kulturzentrum für Vereine und Bürger der Stadt, besteht weiter. Sie ist es, welche die Stadträte zweifeln lässt, ob der eingeschlagene Weg in Zukunft noch der richtige ist. Schließlich wurde der Sachsenhof einst mit Steuergeldern saniert – sollten also die Belange der Nossener bei der Nutzung nicht vernachlässigt werden. Jedenfalls gebe es durchaus auch andere Interessenten, sagt Uwe Anke ohne Namen zu nennen.

Die Stadt sei auch Gesprächen mit weiteren potenziellen Betreibern nicht abgeneigt. Diese Worte mögen zwar eher nach Neuanfang als Verharren beim Bewährten klingen. Allerdings sollen weiter Gespräche geführt werden.

Öffnet der Betreiber sein Konzept auch für Ideen von Außen, könnte er ein weiteres Kapitel im Sachsenhof aufschlagen.

