Wirbel um ausgesetzte Hunde-Mutter Für den Moment bleibt die Hündin im Tierheim – obwohl der Besitzer mittlerweile bekannt ist.

Die Aufregung um ihr Schicksal lässt sie offensichtlich kalt: Seit Anfang August ist Hündin Coco in der Obhut des Tierheims. Ob sie auch dort bleibt, muss sich noch entscheiden. © Sebastian Schultz

Die Aufregung um die Hündin, die Anfang August in der Nähe des Riesaer Hundesportplatzes ausgesetzt wurde, ist weiter groß. Gassigänger hatten das Tier am 4. August gefunden und ins Tierheim gebracht. Dort hatte man bis Ende vergangener Woche gehofft, dass sich der Besitzer meldet. Als das ausblieb, wendete sich Tierheim-Chef Uwe Brestel am Donnerstag an die Sächsische Zeitung und bat um Hinweise auf den Halter. Sein Verdacht damals: Das Tier habe wahrscheinlich erst kürzlich geworfen und sei anschließend ausgesetzt worden, weil der Halter es nicht mehr brauchte.

Die Empörung über das Schicksal der Hündin war anschließend groß – ebenso wie die Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung. Schon bis Ende der Woche seien zahlreiche Anrufe bei ihm eingegangen, sagt Uwe Brestel. Auch am Wochenende blieb das Telefon nicht stumm. Und so habe er unter anderem erfahren, dass die Hündin, deren Name wohl Coco ist, insgesamt sieben Welpen zur Welt gebracht haben soll. Bis auf einen seien die wohl alle verkauft worden, wohl für mehrere Hundert Euro pro Tier. Ob das alles stimmt, das könne er natürlich nicht sagen, so Brestel.

Rüde Kommentare auf Facebook

Auch Cocos Besitzer ist mittlerweile im Tierheim aufgetaucht – und wollte die Hündin wiederhaben. Angeblich sei sie ihm entlaufen. Doch den Halter hat Brestel fürs Erste mit leeren Händen weggeschickt. Das Ordnungsamt habe er schon kontaktiert, er wolle die Sache erst einmal von offizieller Seite klären lassen. Denn der Tierheim-Chef ist skeptisch, ob die Geschichte so stimmt. Von alleine könne sich die Hündin schlecht angebunden haben. Auch auf dem Facebook-Auftritt der SZ meldet sich der mutmaßliche Besitzer zu Wort – und weist die Kommentatoren reichlich unflätig zurecht, droht gar indirekt mit Gewalt. Eine Anfrage der SZ nach seiner Sicht der Dinge ließ er hingegen am Montag bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Wie es nun weitergeht mit der Hündin und den Welpen, ist noch offen. Uwe Brestel lässt durchblicken, dass er die Hündin nicht ohne Weiteres zurückgeben möchte. Allerdings: Einfach einbehalten kann das Tierheim die Hündin auf Dauer nicht, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Die Frage, ob Fundtier oder herrenloses Tier ist quasi nicht zu klären ohne Zeugen, aber für das weitere Verfahren entscheidend“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Auch das Anbinden des Tieres könne ja durch einen Dritten geschehen sein, um den Hund zu „sichern“.

In einem solchen Fall müsse das Ordnungsamt von einem Fundtier ausgehen. „Nach allgemeiner Rechtsprechung muss das Tierheim den Hund zurückgeben, wenn der Besitzer ihn innerhalb von sechs Monaten zurückhaben will“, so Päsler. „Die rechtlichen Konsequenzen für den Gesetzesverstoß sind dann die andere Seite der Medaille. Aber das Aussetzen muss eben bewiesen werden.“

Ohnehin wäre im Fall einer Aussetzung aber das Landratsamt zuständig. Dort habe man bisher noch keine Kenntnis von dem Fall erhalten, heißt es auf SZ-Anfrage. Wäre dem Halter ein Aussetzen nachzuweisen, dann wäre das eine Ordnungswidrigkeit, die gemäß Tierschutzgesetz geahndet und mit einer Geldbuße bestraft wird. Selbst in diesem Fall bleibe das Eigentum des Tierhalters am besagten Tier aber bestehen, „das heißt, er hat für die Kosten einer zwischenzeitlichen Unterbringung aufzukommen und über den weiteren Verbleib des Tieres mit zu entscheiden“, erklärt der stellvertretende Amtstierarzt Dr. Gottfried Schneider.

