Wirbel gebrochen beim Luftkissensprung Eine Großenhainerin bereut die Spaßaktion eines Radiosenders. Auch der Kreisfeuerwehrverband warnt vor solchem Unsinn.

Kathrin Leuschner aus Großenhain erzählt von ihrem Sprung, der angeblich sicher war und ihr später viele Schmerzen und Ärger einbrachte. © Anne Hübschmann

Kathrin Leuschner wird den 9. März 2016 lange in Erinnerung behalten. In schlechter Erinnerung. Denn beinahe hätte dieser Tag ihr Leben zerstört. Noch heute kämpft die Großenhainerin um ihr Recht auf Schadenersatz.

Die 52-Jährige hatte an einer Spaßaktion von BB Radio teilgenommen. Der brandenburgische Sender war in Senftenberg auf Städtetour und hatte deren Einwohner zu einer Wette herausgefordert. Wenn 250 Senftenberger wagemutig genug wären, um aus sechs Meter Höhe auf ein Luftkissen zu springen, würde der Sender 600 Euro an die Jugendfeuerwehr und 500 Euro an das Technische Hilfswerk spenden. Die gut gemeinte Aktion endete für mehrere Luftkissenspringer im Krankenhaus. Unter anderem auch für Kathrin Leuschner.

Die Bauingenieurin aus Großenhain arbeitet seit 2011 im Senftenberger Tiefbauamt. Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren aufgerufen, bei dem Gaudi mitzumachen. Immerhin stand das Gerüst, vom dem gesprungen werden sollte, auf dem Marktplatz, in der Nähe des Rathauses. „Alle Leute haben gedacht, dass da nichts passiert“, erzählt Kathrin Leuschner. Das sei auch von den Veranstaltern immer wieder betont worden. Trotzdem sicherten sie sich ab und ließen jeden eine Erklärung zum Haftungsausschluss unterschreiben.

Auch als die Großenhainerin an der Reihe war, auf das zwei Meter hohe Luftkissen zu springen, ahnte sie nichts Schlimmes. Die Stuntman-Crew aus dem Filmpark Babelsberg, die extra von BB Radio engagiert wurde, gab kurz davor eine Schnelleinweisung, wie man richtig springt: Die gekreuzten Arme und das Kinn an die Brust, Beine nach vorn werfen und möglichst mit dem Gesäß und Rücken aufkommen! „Es sah von Weitem so aus, als ob man weich fällt“, erzählt Kathrin Leuschner, „aber es war überhaupt nicht so.“ Sie und mehrere andere kamen mit den Füßen zuerst auf und verletzten sich.

Eine Frau suchte unmittelbar danach einen Arzt auf. Dieser eilte auf den Marktplatz und wollte dem Unsinn Einhalt gebieten. Das war gegen Mittag. Doch seine Bedenken wurden nicht ernst genommen. Das Luftkissenspringen ging weiter. Senftenberg brachte tatsächlich mehr als 250 Leute auf das Gerüst und gewann die Wette. Erst Tage später erfuhr die Öffentlichkeit davon, dass es bei dieser Spaßaktion mindestens fünf Verletzte gegeben hatte. Nach Zeitungsberichten meldeten sich weitere Geschädigte.

Als Kathrin Leuschner ihren Luftkissensprung hinter sich hatte, war ihr sofort klar, dass was passiert sein musste. Trotzdem ging sie zurück ins Büro, betäubte abends ihre Rückenschmerzen mit Tabletten. Nach drei Tagen ließen die Schmerzen immer noch nicht nach. Sie ging zum Arzt, und der ließ sie in die Notfallaufnahme des Riesaer Krankenhauses einweisen. Dort stellten die Ärzte per Röntgenbild fest, dass von einem Rückenwirbel gut ein Drittel fehlte. Sechs Wochen war sie krankgeschrieben, musste sich später von einem Meißner Chirurgen behandeln lassen. Alles Kosten, die sie versucht, einzuklagen.

Anwältin Maria Stein von den Rechtsanwälten Krahl & Dreßig in Senftenberg hat den ungewöhnlichen Fall auf ihrem Tisch. Sie hat als Erstes versucht, BB Radio in die Pflicht zu nehmen. Doch der Sender verweist darauf, dass die Stuntman-Crew Babelsberg mit dem Luftkissenspringen in Eigenregie beauftragt wurde. „Das sind ja die Profis“, sagt Kerstin Stooff, die Pressesprecherin von BB Radio. Vor ein paar Jahren habe der Sender die Stuntman-Crew schon einmal für ein Luftkissenspringen in Lübben engagiert. Da seien sogar mehr als 400 Leute runtergesprungen, ohne dass es Verletzte gab. „In Senftenberg ist niemand gezwungen worden, zu springen“, sagt Kerstin Stooff. Sie sei dort gewesen und hätte selbst gesehen, wie einige kurz zuvor einen Rückzieher gemacht hätten. „Ich wäre da auch nicht runtergesprungen“, sagt sie und vergleicht es mit Bungee-Jumping. Auch dort wisse jeder, dass es gefährlich ist, und unterschreibt kurz zuvor einen Haftungsausschluss.

Anwältin Maria Stein bestätigt, dass es schwierig ist, BB Radio einen konkreten Fehler nachzuweisen. Dann eher schon der ausrichtenden Stuntman-Crew Babelsberg. „Aber leider hat sie Insolvenz angemeldet“, sagt die Juristin. Nun versucht sie, über den Insolvenzverwalter an eine Haftpflichtversicherung heranzukommen.

„Mir geht es gar nicht ums Geld“, sagt Kathrin Leuschner, „aber es kann nicht sein, dass solche Leute mit der Gesundheit anderer spielen.“

So weit hätte es nicht kommen müssen, ist der Kreisfeuerwehrverband (KFV) Meißen sicher. Sprungpolster – so werden Luftkissen in den Feuerwehr-Dienstvorschriften genannt – seien nur zur Rettung da und nicht zum Spaßmachen. „Das ist grober Unfug“, sagt KFV-Vorsitzender Frank Ricklin, „denn es besteht immer eine Verletzungsgefahr.“ Selbst zu Übungszwecken würden nur mannsgroße Puppen auf die Sprungpolster geworfen. Keine Menschen.

