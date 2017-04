„Wir zeigen, was Riesa zu bieten hat“ Die Riesa-Information hat viele Angebote für die Sommerferien – nicht nur auf der Elbe.

Riesa-Informations-Chefin Heike Kandel und Hans-Jürgen Aurich vom Wassersportverein haben schon im vergangenen Jahr zusammengearbeitet. Auch 2017 gehört eine Tour im Drachenboot wieder zum Sommerferien-Angebot der Riesa-Information. © Sebastian Schultz

Drachenbootfahren auf der Elbe, im Rathaus auf Entdeckungstour gehen, den Helfern des THW über die Schulter schauen, eine Runde Discgolf spielen – diese und andere Aktivitäten können ab sofort bei der Riesa-Information gebucht werden. Insgesamt sieben Erlebnispakete werden in den Sommerferien starten. Leiterin Heike Kandel erläutert im Gespräch mit der SZ die neuen Angebote.

Frau Kandel, im vergangenen Jahr wurden die Erlebnistouren erstmals organisiert. Wie war die Resonanz darauf?

Der erste Durchlauf ist gut angenommen worden. Mitunter haben wir uns gefragt, ob wohl überhaupt jemand kommen würde. Die meisten Buchungen erhielten wir jedoch erst zwei bis drei Tage vorher. Aber wir hatten das Konzept auch sehr kurzfristig auf die Beine gestellt, schließlich bin ich erst seit Februar 2016 im Haus. Auch wenn nicht alle Veranstaltungen voll ausgebucht waren, haben wir sehr viele positive Reaktionen bekommen, sowohl von den Gästen als auch von unseren Kooperationspartnern.

Was ist neu in diesem Jahr?

Wir arbeiten mit vielen Partnern wieder zusammen, so der Riesaer Wassersportverein, das Stadtmuseum oder die Stadtbahn. Allerdings haben wir die Touren komplett neu zusammengestellt, und es sind auch viele neue Stationen und Partner hinzugekommen.

Welche sind das?

Zum Beispiel wird das THW am „Retter-Tag“ eine Führung anbieten. 2016 hatten sie uns spontan ausgeholfen, als der Hafenmeister leider genau an dem Tag erkrankte, an welchem wir die Tour durch den Stadthafen im Programm hatten. In der Glaswerkstatt Hartzsch wiederum können Teilnehmer ab zehn Jahre das Arbeiten mit dem Werkstoff Glas ausprobieren. Erstmals haben wir auch eine Paddeltour auf der Elbe von Meißen nach Riesa im Angebot. Wir übernehmen den Transport, und nach der Ankunft in Riesa gibt es einen Imbiss vom Grill.

Wie sieht denn die Preisgestaltung aus?

Durch geschickte Kalkulation und drei neue Sponsoren – den Rotary-Club Riesa, die Volksbank und die ESAM GmbH – konnten wir die Preise etwas niedriger halten als beim ersten Durchgang. Die günstigste Tour liegt bei 10 Euro pro Erwachsenem, die teuerste bei 32 Euro. Die meisten Erlebnispakete kosten 18 Euro pro Vollzahler. Außerdem bieten wir ermäßigte Preise für Kinder und Familien an.

An wen richten sich die Angebote?

Hauptsächlich an Leute aus Riesa und Umgebung, die einen spannenden Tag verbringen wollen, den man so nur schwer individuell organisiert bekommt. Wir haben viele Großeltern, deren Enkel im Sommer zu Besuch kommen und die mit ihnen etwas unternehmen wollen. Deshalb liegen die meisten Touren auch in der Woche. Die Drachenboot-Tour haben wir dieses Jahr allerdings bewusst auf einen Samstag gelegt, weil viele Väter unter der Woche keine Zeit haben und wir 2016 noch extra Leute von uns mitgeschickt haben, um das schwere Boot zu bewegen. Hingegen buchen die Tagestouristen von außerhalb in der Regel nicht spontan noch eine Ganztagestour.

Was sollen denn diese Touren bewirken?

Im Grunde wollen wir den Leuten Riesa näherbringen und zeigen, was die Stadt alles zu bieten hat. Es stecken sehr viele engagierte Menschen hinter dem Angebot. Nicht nur das Team der Riesa-Information, sondern viele Ehrenamtliche. In diesem Sinne sollen die Erlebnispakete auch Schaufenster für die beteiligten Organisationen und Institutionen sein. Und vielleicht sagt dann ja auch der eine oder andere: ‚Ach, heute könnte ich doch mal wieder ins Museum gehen.‘

Das Gespräch führte Dörthe Gromes.

