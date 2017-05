„Wir wollen werden wie Thomas Müller von den Bayern“ Am 16. Juni wollen Kitas aus Weißwasser mit der Welpenliga ins Guinness-Buch der Rekorde. Die SZ stellt Teilnehmer vor.

Das Team der Kita Bummi Boxberg für das Welpenturnier am 16. Juni wird gesponsert von der Allianz-Versicherungsagentur Pohl in Boxberg. © Guido Paulig

„Schau mal, ich habe hier einen Wackelzahn.“ Der kleine Samuel aus der Boxberger Kindertagesstätte „Bummi“ erzählt ganz aufgeregt. Vielleicht bringt ja gerade dieser Zahn den Boxberger Kickern etwas Glück beim diesjährigen Welpenturnier in Weißwasser. Auch Mala, Matti und Neo (alle 6 Jahre alt) reden gern über Sport. Unter der Leitung von Chefin Ursula Noack sind die Bummis schon von Beginn an, also seit 2013, in der Liga dabei. Für Matti ist der Teamzusammenhalt und der Spaß am Spiel sehr wichtig. Mala weiß, dass Schwitzen sehr gut für die Gesundheit ist, und Neo freut sich auf neue Kinder.

Aber welchen Sport treiben die Kinder, wenn sie gerade mal nicht dem Ball hinterherjagen? Samuel beispielsweise ist ein sehr guter Basketballspieler, Mala tanzt und fast alle Kinder aus der Gruppe haben bereits das „Seepferdchen“. Viele berichten, dass der Frühsport zu Hause nach dem Aufstehen fast eine Selbstverständlichkeit ist. Matti platzt fast vor Stolz auf den Papa. Der ist nämlich Fußballer bei Lok Schleife. Von ihm hat er auch schon ganz viele Körpertäuschungen gelernt. Tricksen kann Neo aber auch. Und wen finden die Kiddies im Fernsehen toll, also beim Fußball natürlich? Manuel Neuer, Mario Gomez und Thomas Müller heißen ihre Vorbilder.

Mit Ursula Noack hat die Kita ein pädagogisches Urgestein als Leiterin. Zehn Kinder sind aktuell in der Mannschaft, sagt sie. Zu den Spielen werden sie stets von interessierten Eltern begleitet und lautstark unterstützt. Es besteht auch eine Zusammenarbeit mit der Freien Schule Boxberg.

Die Kita wurde vom Land Sachsen bereits als „Bewegte Kita“ ausgezeichnet. Sie bietet den Kindern im Außenbereich sehr viel Platz für Sport und Spiel. Auch der integrierte Turnraum wird sehr eifrig genutzt. Einer der Jahreshöhepunkte ist die Bummispartakiade und die bevorstehende Festwoche zum 40-jährigen Bestehen. Vielleicht kann dort ja schon eine vordere Platzierung in der Welpenliga gefeiert werden.

