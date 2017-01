„Wir wollen weiterhin selbstständig bleiben“ Kriebsteins Bürgermeisterin hat sich für 2017 viel vorgenommen. Sie verrät, was das ist, spricht aber auch über Desinformation und eine Amts-„Krankheit“.

Maria Euchler, Bürgermeisterin der Gemeinde Kriebstein, freut sich, dass 2017 endlich nötige Umbauten in der Grundschule angepackt werden können. © Dietmar Thomas

Frau Euchler, worüber haben Sie sich 2016 am meisten gefreut?

Gefreut habe ich mich, dass es uns gelungen ist, das Hotel am Kriebsteinsee zu beleben und dass wir geeignete Pächter gefunden haben. Es gibt in der Bevölkerung auch Gegner dieser Auswahl, die wir getroffen haben. Aber wir haben uns viele Gedanken gemacht und ein umfangreiches Auswahlverfahren durchgeführt. Uns geht es darum, etwas aus diesem schönen Areal zu machen und es auch weiterhin öffentlich zugänglich zu gestalten. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt geschaffen. Auch hat mich gefreut, dass wir erreichen konnten, wieder an unsere Daten heranzukommen, nachdem das Einwohnermeldeamt nach Mittweida ausgelagert wurde. Intern können wir nun besser damit arbeiten.

Und was hat Sie geärgert?

Geärgert hat mich, dass wir, was den Haushalt betrifft, nicht alle unsere Ziele erreicht haben. Auch wir sind von vielen anderen abhängig. Wir hatten ein ganz gutes Haushaltsjahr, bis eine umfangreiche Gewerbesteuer-Rückzahlung fällig wurde, die noch aus den Jahren 2006 bis 2010 herrührte.

Kriebstein kann sich – im Gegensatz zu anderen Orten – über viele Zuzüge freuen.

Ja, ich könnte auf Anhieb vier Familien nennen, die mit ihren Kindern in unsere Gemeinde gezogen sind. Wir hatten viele Geburten voriges Jahr, auch Zwillingsgeburten. Gefühlt gibt es auch mehr Zu- als Wegzüge. Wie es jedoch wirklich aussieht, erfahren wir Anfang Januar. Die letzte Meldung ist vom Juni 2016, dort hatten wir immer noch 2178 Einwohner.

Welches sind die bedeutsamsten Projekte im neuen Jahr?

Ein wichtiges Vorhaben ist der Brückenbau in der Schustergasse in Grünlichtenberg. Dies ist ein kompliziertes Hochwasserschutzprojekt, da dort drei verschiedene Fördertöpfe angefasst werden müssen. Die Schustergasse selbst soll auch gleich mit instand gesetzt werden. In der Grundschule Grünlichtenberg stehen größere Umbaumaßnahmen an. Es werden Fenster erneuert, Durchbrüche gemacht, Rettungstüren eingebaut, die Schalldämmung fortgeführt und die Internet-Verkabelung installiert. Wir wollen an der Talsperre gegenüber dem Kletterwald einen Kinderspielplatz bauen. Die Bauernstube in Erlebach soll zum Teil abgerissen und saniert werden. Die Sanitäranlagen des Fußballvereins in Ehrenberg müssen saniert werden. Auch ist noch offen, wie lange die Pächter noch das dortige Bowlingcenter betreiben. Vertreter unserer Partnergemeinde Weisenbach werden uns am letzten Juli-Wochenende zum Talsperrenfest besuchen. Ein großes Projekt ist der geplante Bau der Kreisstraße vom Großparkplatz bis zum Rittergut.

Apropos Kreisstraße: Die Bürgerinitiative Kriebstein fühlt sich desinformiert und kritisiert, dass es keine Gesamtplanung seitens des Landkreises gebe. Sind Sie stets über alles informiert?

Ich fühle mich zum Teil gut unterrichtet. Ich habe aber auch kritisiert, dass ich über den Vertrag mit der Firma Karl zum Landerwerb nicht informiert war, die Firma Karl aber bereits den Garagenkomplex am Fuße des Burgbergs abgerissen hatte. Ich erhielt Bürgeranfragen, die ich nicht beantworten konnte. Ich muss nicht alle Details wissen, auch Preisabsprachen gehen uns nichts an. Und manches ergibt sich auch erst während der Planungen. Auch der Landrat ist nicht verpflichtet, jeden Schritt mit der Bürgerinitiative abzustimmen. Aber über grundlegende Dinge, die uns als Ort betreffen, sollten wir schon informiert werden. Dazu gehört beispielsweise, wo der Bus während der Sperrung lang fährt, wie die Pendler nach Waldheim kommen und so weiter. Das ist schlechte Informationspolitik.

Wie geht es mit dem Hotel Höfchen weiter?

Der Vertrag mit den Pächtern ist noch nicht unterzeichnet. Wir wollen uns nochmals zusammensetzen, um Details zu klären wie Abrisskosten, Zuständigkeiten und Fördermittel. Wir führen aber einen noch nicht geschlossenen Vertrag vertragsgemäß aus. Der Vertrag soll so schnell wie möglich unterzeichnet werden. Die Saison ist auf jeden Fall gesichert.

Haben Sie einen speziellen Wunsch für dieses Jahr?

Ich würde gern die „Lochmühle“ in Erlebach wiederbeleben. Dazu deuten sich erste Schritte an.

Wie lange wird die Gemeinde Kriebstein noch selbstständig bleiben?

Von mir aus mindestens 50 Jahre. Aber ich weiß es nicht. Wir wollen, dass wir weiterhin selbstständig bleiben.

Hätten Sie sich den Job der Bürgermeisterin so vorgestellt, als Sie vor einem anderthalben Jahr angetreten sind?

Nein, gar nicht. Ich hatte überhaupt keine Vorstellungen. Ich habe erst mal gedacht, der Bürgermeister muss viel reden, repräsentieren und organisieren. Und ich wusste schon, dass der Job anspruchsvoll und zeitintensiv ist. Aber das Schwierigste für mich ist – und diese Erfahrung musste ich machen – dass vieles so lange dauert. Viele Behörden, Ämter und andere Akteure müssen oftmals unter einen Hut gebracht werden. Das gestaltet sich manchmal sehr langwierig. Aber ich habe es nicht bereut. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Und ich habe auch noch genug Zeit für meine Kinder. Mich ärgert aber, dass ich fast überall zu spät komme, obwohl ich stets ein pünktlicher Mensch war. Das scheint eine Art Bürgermeister-„Krankheit“ zu sein.

Das Gespräch führte: Uwe Lemke (FP)

