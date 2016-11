„Wir wollen Visitenkarten abliefern“ Großraschütz, Radeburger Platz, Waldsiedlung – die Wohnungsgesellschaft macht Schluss mit dem Block-Charme.

Dr. Jürgen Reimitz an den neu sanierten Häusern der Weßnitzer Straße in Großenhain. Die Wohnungsgesellschaft will weg vom alten Block-Charme, hin zu individuellen Wohnkonzepten. © Anne Hübschmann

Dass die Großenhainer Wohnungsgesellschaft gerade dabei ist, 44 ihrer Wohnungen an Käufer zu bringen, hat viele Mieter verunsichert. Sie fragen sich, ist die Gesellschaft finanziell im Zugzwang? Die SZ fragte genau das jetzt den Geschäftsführer der Gesellschaft, Dr. Jürgen Reimitz.

Herr Reimitz, müssen Sie Tafelsilber veräußern?

Nein, wir sind aus den schwierigsten Zeiten heraus. Seit 2007 investieren wir wieder planmäßig. Vorher, da gebe ich Ihnen recht, wussten wir manchmal nicht, wie wir das mit den Altschulden regeln sollten. Die 44 Wohnungen, die jetzt verkauft werden sollen, sind Restposten der 500 Wohnungen, die wegen der für uns schwierigen Altschuldenregelung in den Jahren 1997 bis 2000 privatisiert wurden – und vorher saniert, das darf man nicht vergessen. Das Problem ist, die Wohnungen liegen verstreut in den verschiedensten Straßen und Blöcken, deshalb haben wir Makler Jörg Heller beauftragt, dafür ein Großenhainer Konzept zu entwickeln. Unser Blick als Gesellschaft richtet sich nach vorn.

Und was sehen Sie da?

Viel Arbeit. Arbeit, die uns in der Stadt voranbringt, wo etwas im Stadtbild zu sehen ist, das was man sich eigentlich wünscht als Wohnungsgesellschaft. Mit der Geschwister-Scholl-Straße, der Villastraße und der Martin-Scheumann-Straßen haben wir schon deutliche Akzente gesetzt, denke ich. Wir haben bewusst mit den Handwerksfirmen an gestalterischen Lösungen gearbeitet und die Mieter haben das positiv angenommen. Natürlich sind die Betriebe derzeit richtig gut ausgelastet, sodass es fast schon ein Problem wird, alle bei der Hand zu haben. Aber das ist ja allen zu wünschen. Nächstes Jahr haben wir uns die Robert-Koch-Straße 1 bis 15 vorgenommen. Erste Gespräche mit den Mietern hat es gegeben, über die Schiebeläden oder die Balkone. Das wird eine energetische Sanierung und die muss sozialverträglich sein. Wir können nicht alle Sonderwünsche erfüllen und damit gigantische Mieten produzieren. Wohnen muss bezahlbar sein.

Apropos, da die Stadt hundertprozentiger Gesellschafter ist, ist in Ihren Statuten soziale Verantwortung festgeschrieben. Geht das mit der steten Forderung nach Wirtschaftlichkeit zusammen?

Es muss und es geht. Allerdings nicht, indem ich unter „sozialverträglich“ nicht bezahlen verstehe. Mietschuldner werden es überall zunehmend schwer haben. Weil sich das keiner leisten kann, ein privater Vermieter nicht und die Wohnungsgesellschaft auch nicht. Denn am Ende büßen für Mietschulden alle, einfach, indem andere Vorhaben gestrichen werden, weil Geld fehlt. Eine Leistung muss bezahlt werden. Aber ich muss mit meinem Team dafür sorgen, dass es unterschiedlichste Angebote gibt, mit unterschiedlichem Komfort und verschiedenen Preisgestaltungen.

Sie setzen also auf mehr Individualität beim Wohnen? Wie soll das aussehen?

Ein gutes Beispiel werden die Wohnungen Im Winkel 1 bis 5 in Großraschütz sein. Dort wird nicht nur von der Stange saniert, dafür läuft derzeit eine Konzeptausschreibung. Die Planer sollen an die Grundrisse herangehen und individuelles Wohnen – sowohl altersgerecht als auch familiär – entwerfen. Wir wollen eine moderne Anmutung, Licht und Luft – nicht das, was jeder von Blocks üblicherweise erwartet. Damit wird es nach jetziger Planung 2018 losgehen. Das wird ein Projekt, auf das ich mich sehr freue. Ganz anders von den Herausforderungen her wird die Sanierung der Thomas-Mann-Straße 1 bis 1 c, das große graue Eckhaus gegenüber vom Roten Haus am Radeburger Platz. Da kann man etwas draus machen, das ist an dieser exponierten Stelle fast eine Visitenkarte für Großenhain. Das wird eine große Aufgabe für 2019. Und wir werden uns Gedanken machen, wie die Waldsiedlung – jetzt eher immer noch spöttisch anders genannt – wirklich mal eine schöne Waldsiedlung wird. Vielleicht initiieren wir gemeinsame Pflanzaktionen mit Mietern, warum denn nicht! Das stärkt doch das Miteinander. Auch das ist wichtig, dass ehrliche und rechtzeitige Reaktionen der Mieter kommen, dass wir als Gesellschaft eine ausgewogene Stadtwohnkultur schaffen, die Junge und Alte anzieht und die von den Großenhainern als ihre Wohnungsgesellschaft empfunden wird.

Sind Sie mit all diesen Vorhaben der Groß-Vermieter in der Stadt?

Wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung so wäre, dass wir Maßstäbe setzen, würde mich das freuen. Den Zahlen nach ist der Großenhainer Wohnungsmarkt zu 75 Prozent in privater Hand. Selbst die Genossenschaft hat einen Marktanteil von 13 Prozent, während wir bei elf bis zwölf Prozent liegen. Das darf man nicht vergessen, wenn es um Entscheidungen geht, die die Stadt prägen. Wir sind nach den schwierigen Klauseln, die uns Wohnungsgesellschaften durch den Einigungsvertrag präsentiert wurden, immer noch auf der Aufholjagd. 70 Prozent unseres Wohnungsbestandes sind nur teilsaniert. Da gibt es noch viel Arbeit. Aber nach den finanziell schweren Jahren kommen wir endlich dazu, eigene Akzente zu setzen. Das macht Spaß. Uns und den Mietern.

Es fragte Birgit Ulbricht.

