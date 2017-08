„Wir wollen uns jedes Jahr selbst überbieten“ In Glaubitz steigt am Wochenende das Badfest – mit einem großen Namen und kleinem Organisationsteam.

Es ist die Ruhe vor dem Sturm, sagt Martin Reichstädter am Mittwoch, als er noch allein vor der Bühne im Waldbad sitzt. Schon am Wochenende werden dort Hunderte Besucher zum Badfest das Tanzbein schwingen. © Lutz Weidler

Martin Reichstädter steckt schon mitten in den Vorbereitungen für 2018, dabei hat das Badfest 2017 noch nicht einmal begonnen. Die Getränke fürs nächste Jahr sind schon vorbestellt, der Termin steht – nur bei den Musikern fürs erste Augustwochenende 2018 ist man noch in der Entscheidungsfindung, sagt der Vorsitzende des Glaubitzer Kulturvereines. – Für den 30-Jährigen dreht sich in diesen Tagen alles um das vielleicht wichtigste Fest in seiner Heimatgemeinde. Zwei Wochen Urlaub hat er sich extra dafür von seinem Job als Feuerwehrmann in Dresden genommen. Die Vorbereitungen, der Auf- und Abbau wären sonst nicht zu stemmen, sagt er.

DJ-Musik und Human Kicker im Waldbad zurück 1 von 4 weiter Der Kulturverein Glaubitz lädt Freitag, 11.August, bis Sonntag, 13.August, zum Glaubitzer Badfest ein. Der Eintritt ist frei. Am Freitag wird das Fest um 19Uhr im Waldbad, Sageritzer Straße, mit einem Fassbieranstich eröffnet. Danach gibt es Discomusik, die Lommatzscher Spielleute und die Riesaer Band Focus treten auf. Am Sonnabend wird 9 bis 14Uhr erstmals ein Wettkampf der Bambini-Feuerwehren in Glaubitz ausgetragen. Ab 19Uhr wird dann unter anderem mit den Riesaer Cheerleadern gefeiert. Höhepunkt ist der Auftritt von Sidney King – DJ und Sänger mit Bornaer Wurzeln. Am Sonntag wird’s sportlich: 10bis 18Uhr finden ein Volleyball- und ein Human-Kicker-Turnier statt. Die Besucher können sich beim Kanupolo austesten.

Weil es in Glaubitz kein Dorffest gab und gibt, habe sein Verein „irgendwann in den 1990ern“ mit Unterstützung des SV Einheit Glaubitz und der freiwilligen Feuerwehr begonnen, im Waldbad eine Sause auf die Beine zu stellen. Das kam richtig gut an, und mittlerweile ist zum Badfest gefühlt das ganze Dorf unterwegs. „Wenn das Wetter mitspielt, kommen Samstagabend schon mal 1 500 Gäste“, sagt Martin Reichstädter.

Im Gegensatz dazu ist der Kulturverein allerdings sehr klein. Gerade mal sieben Mitglieder organisieren das Badfest und sind auch beim Weihnachtsmarkt, bei der Weihnachtsbaumverbrennung und beim Lampionumzug in Glaubitz mit dabei. „Wir schauen uns nach neuen Mitgliedern um. Durch Job und Familie haben viele von uns nicht mehr so viel Zeit wie früher“, sagt Martin Reichstädter, der selbst Familienvater und zudem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Glaubitz ist. Ans Aufhören denke jedoch keiner. Man sei ein eingespieltes Team, das sich auch über den Eintritt einig sei: Der ist und bleibt kostenfrei. Das Badfest finanziere sich stattdessen über Standgebühren, Getränkeumsatz, Spenden und einen Gemeindezuschuss – und könne trotzdem durchaus mit großen Namen aufwarten. In diesem Jahr ist das Sydney King, ein DJ und Sänger mit Bornaer Wurzeln, Tausenden Fans in den sozialen Netzwerken und Hunderttausenden Klicks bei Youtube. „Wir wollen uns jedes Jahr selbst überbieten. Und er wird die Stimmung zum Kochen bringen“, ist sich Martin Reichstädter sicher.

