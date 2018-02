„Wir wollen Talentestützpunkt werden“

Mandy Schneider ist Abteilungsleiterin der Leichtathleten beim VfL Pirna-Copitz. Foto: Kamprath © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die Leichtathletik wächst beim VfL Pirna-Copitz: Die junge Abteilung zählt mittlerweile 65 Mitglieder – fast ausschließlich Kinder und Jugendliche. Mittlerweile haben sie sich sachsenweit etabliert. Das weckt Träume: Der VfL möchte sich zum Talentestützpunkt entwickeln. Im Interview erklärt Abteilungsleiterin Mandy Schneider, wie die Ziele für 2018 lauten.

Frau Schneider, Medaillen auf Regionalebene, Sportler im Landeskader und Anstieg der Mitgliederzahlen: Das Jahr 2017 verlief für die Leichtathletik des VfL Pirna-Copitz überaus positiv. Wie fällt Ihr Rückblick aus?

Das Jahr 2017 war die bisher erfolgreichste Zeit für die VfL-Leichtathletik. Wir haben zahlreiche Meisterschafts-Medaillen errungen und zwei neue Kadersportler hervorgebracht. Wir trainieren in drei Gruppen: Jeweils zwei Trainer kümmern sich um die Jüngeren, ich coache die „Großen“ ab 14 Jahren.

Das Abteilungswachstum führt auch zu einem erhöhten Übungsleiter-Bedarf. Wer kann sich grundsätzlich als Betreuer in der VfL-Leichtathletik melden?

Bei uns kann grundsätzlich jede Person als Übungsleiter oder Trainer einsteigen, die mit Herzblut dabei ist und die Leichtathletik nicht nur als reine Nebenbeschäftigung sieht, sondern sowohl Schönheit als auch Vielfältigkeit dieser Sportart erkennt.

Welche Ziele haben Sie sich für das Jahr 2018 gesetzt?

Im Jahr 2018 möchten wir an die Erfolge der vergangenen Monate anknüpfen und uns weiter etablieren. Ziel ist es, weitere Kadersportler hervorzubringen. In naher Zukunft wollen wir den Status eines Talentestützpunktes erreichen. Über Ostern organisieren wir ein Trainingslager in Spanien. Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln und die Bedingungen sukzessive verbessern. Im Vordergrund wird aber immer die Freude stehen.

Auch wird die VfL-Leichtathletik 2018 zwei eigene Wettkämpfe im Willy-Tröger-Stadion organisieren: das Bambinisportfest am 21. April und das Herbstsportfest am 22. September. Was erhoffen Sie sich von den Veranstaltungen?

Ich hoffe wieder auf zahlreiche Teilnehmer, die mit uns gemeinsam ein schönes Sportfest in familiärer Atmosphäre erleben. Die Einnahmen helfen, die Abteilung weiter auszubauen – sei es durch neues Sportmaterial oder durch Trainerfortbildungen.“

Wo steht die VfL-Leichtathletik im Vergleich mit anderen Leichtathletik-Abteilungen im Landkreis und in Sachsen?

Inzwischen hat sich die VfL-Leichtathletik zu einer festen Größe im Kreis und auch in Sachsen entwickelt. Wir haben bewiesen, dass auch ein Verein, der keinen Hochleistungssport betreibt, in der Lage ist, auf Regional- und Landesebene mitzuhalten. Diesen Weg werden wir mit viel Leidenschaft fortsetzen. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht große Freude.

Das Gespräch führte Ronny Zimmermann.

