„Wir wollen nur eins: Demokratie“ In Rumänien lebt der Bürgersinn. Der Mittelklasse gehen Amtsmissbrauch und Korruption auf die Nerven.

Druck der Straße: Der Massenprotest gegen eine Regierungsverordnung, die den Kampf gegen Korruption erschwert, war erfolgreich. Das Dekret wurde vorläufig kassiert. Gänzlich vom Tisch ist es nicht. © dpa

Hart peitscht der Regen über den Asphalt. Trillerpfeifen und Sprechchöre übertönen am Bukarester Siegesplatz den dröhnenden Verkehr. Ob Schnee, Regen oder Eis – bis auf den Tag seiner Hochzeit habe er seit drei Wochen an jedem Abend auf dem Platz gegenüber Rumäniens Regierungsgebäude gestanden, berichtet der 31-jährige MaschinenbauIngenieur Claudiu. Viel zu viel habe sich in Rumänien in die falsche Richtung entwickelt: „Genug ist genug. Es ist einfach Zeit, endlich die Spur zu wechseln.“

Klamm frösteln die Demonstranten in den klatschnassen Jacken im eisigen Wind. Obwohl sich am 20. Tag der Dauerproteste nur rund 3 000 Demonstranten auf dem zugigen Platz versammelt haben, strahlt Marian Petre hinter seiner verregneten Brille über seine frostgeröteten Wangen. Ob mit Hunderten, Tausenden oder Hunderttausenden von Gleichgesinnten – „aus Respekt vor dem Recht“ habe er noch keinen einzigen Protesttag verpasst, sagt der 58-jährige Anwalt. Die Regierung wolle sich maßgeschneiderte Gesetze für ihre Bedürfnisse schaffen: „Wir wollen nur eins: Demokratie. Der Bürgersinn ist erwacht. Dieses Land verändert sich. Es gibt keinen Weg mehr zurück in die alten Zeiten.“

Es gibt kein Podest, und niemand hält Reden. „Abtritt“ und „Diebe“, skandieren stattdessen die Demonstranten. Er habe gerade seinen Sohn zu Bett gebracht, als er am Abend des 31. Januar von dem „hässlichen“ Dekret vernommen habe, erzählt der Familienvater Matei. Die Nachricht, dass sich Würdenträger selbst einen Straferlass bei Amtsmissbrauch mit einer Schadenssumme von bis zu 45 000 Euro verschaffen wollten, ließ dem IT-Fachmann keine Ruhe: „Ich nahm sofort Kontakt mit den Freunden auf. Wir sagten, was zum Teufel tun die – und kamen sofort hierher.“

Von einer „unglaublichen Mobilisierungskapazität“ spricht Politologie-Professor und Analyst Cristian Pirvulescu: „Schon eine Stunde nach der Ankündigung des Dekrets standen 10 000 Menschen auf dem Siegesplatz – um elf Uhr abends.“

Bei den größten Demonstrationen seit dem Sturz des sozialistischen Diktators Nicolae Ceausescu sollten in den Folgetagen landesweit bis zu 600 000 Menschen über die Straßen ziehen. Getragen werde die Bürgerrechtsbewegung von der urbanen Mittelklasse, die schon mehrmals erfolgreich den Aufstand gegen autoritäre Parteienwirtschaft geprobt habe, so Pirvulescu. Ob bei dem 2013 erstrittenen Stopp des Projekts des Goldabbaus in Rosia Montana, der Protestwahl 2014 des deutschstämmigen Präsidenten Klaus Johannis oder bei dem nach der Brandkatastrophe im Bukarester Musikclub Colektiv 2015 erzwungenen Abtritt von Skandalpremier Viktor Ponta: Rumäniens Zivilgesellschaft habe bewiesen, Entscheidungen und Regierungen kippen zu können: „Die Proteste sind nicht nur eine Reaktion gegen Korruption. Sie haben das Ziel, die Demokratie gegen autoritäre Tendenzen zu verteidigen.“

Auf rund 4 000 Amtsträger aller Parteien beziffert Pirvulescu die Zahl der Würdenträger, gegen die die Sonderstaatsanwaltschaft DNA Ermittlungen wegen Korruption und Amtsmissbrauch eingeleitet hat. Tatsächlich müssen nicht nur korrupte Parteibarone der regierenden Sozialisten (PSD), sondern auch Amtsträger der Opposition um ihre Freiheit fürchten.

Ins Visier der DNA-Ermittler geriet vergangene Woche Nicolae Robu, der Bürgermeister in der Stadt Temeswar ist und den oppositionellen Nationalliberalen (PNL) angehört: Ihm wird vorgeworfen, 1 000 einst nationalisierte Wohnungen illegal zum Dumpingpreis verscherbelt zu haben. Geschätzte Schadenssumme für den Staat: 40 Millionen Euro.

Die erste Runde im Machtkampf mit der Regierung haben die Demonstranten gewonnen. Doch trotz der Atempause bleiben die Gegensätze im geteilten Karpatenstaat so groß wie die Beharrungskräfte der ins Visier der Justiz geratenen Parteibarone. Obwohl Bukarest das Dekret vorläufig kassiert habe, sei dieses keineswegs annulliert, warnt der 41-jährige Angestellte Radu: „Die lernen nichts. Sie werden es nun in anderer Form einzuführen versuchen. Solange die Sache nicht gänzlich vom Tisch ist, werden wir weiter protestieren.“

Für März hat Präsident Johannis der Regierung ein Referendum über die Antikorruptionsgesetzgebung abgezwungen. Eine geringe Beteiligung könnte sich als Risiko erweisen, meint der Politologe Pirvulescu. „Doch sollte die Wahlbeteiligung höher als bei den Parlamentswahlen liegen, kann der Präsident auf eine größere Legitimität als die Regierung verweisen.“

Als „reine Kartellpartei“ bezeichnet Pirvulescu die PSD, die vor allem für die Interessen lokaler Business- und Politclans streite. Ihre ländlichen Stammwähler halte sie mit nationalistischen Tönen bei der Stange: „Es ist ein Konflikt zwischen der demokratisch orientierten, sehr mobilen Mittelklasse und einer Politikerkaste, die ihre Position zu verteidigen sucht.“

zur Startseite