„Wir wollen nicht nur Händchen heben“

In Stauchitz brodelt es mächtig unter der Oberfläche. Nicht nur innerhalb der Gemeindeverwaltung gibt es Probleme, auch die Gemeinderäte fühlen sich nicht ernst genommen. Sie haben jetzt einen Forderungskatalog an Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) übergeben. „Wir haben zunehmend das Gefühl, dass wir bei Entscheidungen übergangen werden“, sagt Gemeinderat Rüdiger Lorenz. Er macht das an einem aktuellen Beispiel fest. So hat die Verwaltung kürzlich festgelegt, dass für die beiden Kindereinrichtungen in Staucha und Stauchitz zwei Leiterinnen zuständig sind. Bisher lag die Verantwortung nur in einer Hand. Eine solche Lösung habe man im nicht öffentlichen Teil der Sitzung ausführlich diskutiert und abgelehnt. Dennoch habe die Verwaltung diese Lösung durchgesetzt. „Die Frage ist, wie wir als Gemeinderäte in kleine, aber wichtige Entscheidungen mit einbezogen werden können. Wir wollen Mitspracherecht, nicht nur vor vollendete Tatsachen gestellt werden“, so Lorenz. Auch, um die Disharmonien in der Gemeindeverwaltung abzubauen, wolle der Rat Hilfestellung geben. So wollen die Gemeinderäte Mitarbeitergespräche führen – ohne den Bürgermeister. Lorenz beklagte, dass auch er als stellvertretender Bürgermeister nicht in Entscheidungen einbezogen werde. „In den letzten drei Jahren habe ich eine einzige Ratssitzung geleitet“,sagte er. Ansonsten sei er nicht in die Arbeit involviert gewesen.

Vergabe ohne Ratsbeschluss

Reinhard Mende kritisierte, dass der Bürgermeister 3 300 Euro Gemeindemittel für die Sanierung der Orgel in der Stauchaer Kirche bewilligte, ohne dies mit dem Gemeinderat abzustimmen. Der habe davon erst im Nachgang erfahren. Zwar darf der Bürgermeister über 5 000 Euro ohne Ratsbeschluss verfügen, dennoch wollen die Räte gefragt werden. Es bestehe der Verdacht, dass das Geld auch deswegen bewilligt wurde, weil Seiferts Ehefrau im Kirchenvorstand ist. Frank Seifert bestreitet das: „Die ehrenamtliche Tätigkeit meiner Frau im Kirchenvorstand hat damit nichts zu tun“, versichert er. Eine Zuwendung der Sparkassenstiftung sei an die Voraussetzung gebunden gewesen, dass die Gemeinde einen Zuschuss in der gleichen Höhe wie die Stiftung bezahlt. Dennoch habe das Geld gar nicht ausgezahlt werden dürfen, denn es habe damals eine Haushaltssperre geherrscht, sagte Andre Geißler. „Das kann nicht sein: Es gibt eine Haushaltssperre, und keiner hält sich dran“, so der Gemeinderat.

Der Rat will jetzt die Verfügungsgewalt des Bürgermeisters von 5 000 auf 2 000 Euro beschränken. Auch bei überplanmäßigen Aufwendungen soll der Bürgermeister künftig statt über 4000 nur noch über 1 000 Euro frei entscheiden können. Anlass ist hier eine überplanmäßige Bestellung von Heizöl für eine Kindereinrichtung.

Keine Vertretung aus Verwaltung

Änderungen soll es auch bei der Stellvertreterregelung geben. Bisher ist es so, dass Lorenz 1. Stellvertreter des Bürgermeisters ist. Innerhalb der Verwaltung gibt es zwei weitere Stellvertreter. Zum einen ist das Bauamtsleiter Dirk Zschoke, zum anderen der Kämmerer beziehungsweise die Kämmerin. Diese Stelle ist aber derzeit nicht besetzt. Die beiden Stellvertreter aus der Verwaltung sollen künftig ersatzlos gestrichen werden, während die Rolle von Lorenz gestärkt werden soll.

Der Gemeinderat und vor allem der stellvertretende Bürgermeister müssten im Vorfeld mehr in Entscheidungen einbezogen werden, forderte auch Christel Prusseit. „Lasst uns mitdenken und nicht nur zum Händchenheben hier antreten“, appellierte die frühere Stauchitzer Bürgermeisterin. Die Hauptsatzung soll nun in einer der nächsten Sitzungen entsprechend geändert werden.

zur Startseite