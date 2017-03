„Wir wollen keine feindliche Übernahme“ Im Reiter ist nicht jedes Mitglied gut auf den Verband der Gartenfreunde zu sprechen. Zu unrecht – sagen dessen Chefs.

Sie wollen den Reiter aus dem Schlamassel führen: Dietmar Günter Friesecke (l.) und Torsten Sittmann vom Verband der Gartenfreunde. Beide wissen: Unter Reiter-Mitgliedern gibt es Vorbehalte gegen ihren Verband. Doch die seien unberechtigt, so Sittmann und Friesecke. © Archivfoto: Sebastian Schultz

Was wird aus dem Reiter? Das fragen sich derzeit viele Hundert Mitglieder von Riesas größtem Kleingartenverein. Die Unsicherheit nach dem geschlossenen Rücktritt des Vorstands und vor der Mitgliederversammlung am 18. März ist groß.

Das registrieren auch Torsten Sittmann und Dietmar Günther Friesecke vom Verband der Gartenfreunde Riesa. Zu ihrem Verband gehören alle Kleingartenvereine im Altkreis. Alle, bis auf den Reiter.

Manche Reiter-Mitglieder sagen dem Verband deshalb nach, er wolle sich ihren Verein nun einverleiben. Sogar von einer feindlichen Übernahme ist bisweilen die Rede. Darum gehe es aber nicht, betonen Sittmann und Friesecke. Sondern darum, den Reiter zu retten und zu erhalten. Doch das werde schwierig, sollte sich am 18. März kein neuer Vorstand finden.

Kandidatur für den Reiter-Vorstand

Deshalb wollen Sittmann und Friesecke bei der Mitgliederversammlung als neue Vorstände für den Reiter kandidieren. „Als Privatperson“, betonen sie. Mit einem neuen Vorstand wäre ein Aus des Kleingartenvereins abgewendet, kein Laubenpieper müsste um seine Parzelle fürchten, sagen beide.

Völlig frei von Kalkül ist das Ganze nicht: Sittmann und Friesecke machen keinen Hehl daraus, dass sie den Reiter künftig gern als Mitglied im Verband der Gartenfreunde sehen würden. Damit würde für den Reiter allerdings nur nachgeholt, was bei den anderen Kleingartenvereinen der Region der Fall und im Übrigen auch juristisch korrekt sei, so die Verbands-Chefs. Als Verein bleibe der Reiter in diesem Szenario, wie alle anderen Sparten auch, weiterhin selbstständig.

Viele Reiter-Mitglieder fürchten unterdessen, dass der Eintritt ihres Vereins in den Verband der Gartenfreunde einen hohen Preis haben könnte. Zum Beispiel, dass künftig keine Koniferen mehr in den Gärten erlaubt sind oder dass plötzlich Zweitbauten wie Geräteschuppen abgerissen werden müssen – das Bundeskleingartengesetz lässt grüßen. Oder, dass die Kosten pro Garten steigen – Verbandsarbeit gibt es schließlich nicht zum Nulltarif.

Die beiden Verbands-Chefs halten gegen. Das Bundesgesetz als Sondergsetz schütze die Kleingärtner, aber zum Gesetz gehörten nun mal auch die Themen Nadelgewächse und Zweitbauten. Vom Zaun brechen wolle man da aber nichts. Alles soll zunächst beim Alten bleiben. Erst, wenn Gärten den Besitzer wechseln, werde aber auf die Einhaltung der Regeln beim Nachfolger geachtet. Alles soll Schritt für Schritt gehen.

Was die künftigen Kosten für die Reiter-Mitglieder angeht, wagen Sittmann und Friesecke keine Prognose. „Wir kennen die momentane Finanzsituation des Vereins ja nicht.“ Es sei aber keineswegs sicher, dass die Laubenpieper bald tiefer in die Tasche greifen müssen. Was dagegen sicher sei: Mit dem Verband im Rücken habe der Reiter viele Vorteile. Günstige Versicherungskonditionen, kompetente Beratung bei Rechtsfragen, Schulungen für Ehrenamtliche in den Kleingartenvereinen.

Teilung in mehrere kleine Vereine

Gerade die Schulungen seien wichtig, betonen Sittmann und Friesecke. Auch wenn die Reiter-Mitglieder die beiden am 18. März an die Spitze ihres Vereins wählen sollten: ewig dort bleiben wollen Sittmann und Friesecke nicht. Die Laubenpieper sollen mittelfristig wieder selbst Verantwortung als Vorstände übernehmen. Dann aber nicht mehr für gut 700 Reiter-Mitglieder, sondern deutlich weniger. Sittmann und Friesecke schlagen vor, den großen Verein perspektivisch in zwei bis drei kleinere aufzuteilen. Eine händelbare Größe, wie sie in vielen anderen Sparten üblich sei. Ein zwei- bis dreihundert Mitglieder starker Verein könne gut von Ehrenamtlichen geleitet werden. Beim Reiter im heutigen Zustand gehe das eigentlich nicht. Außerdem bestünde mit weniger Mitgliedern pro Sparte die Chance auf ein Gemeinschaftsleben im Verein.

Ob Torsten Sittmann und Dietmar Günther Friesecke am 18. März gewählt werden, ist offen. Genauso wie die Frage, ob sie überhaupt bei der Mitgliederversammlung dabei sein und sich bewerben dürfen. Alles liege in der Hand der Mitglieder des Kleingartenvereins Reiter, sagen beide. Und fügen an: „Wir stehen bereit.“

