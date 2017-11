„Wir wollen hier weniger Autos“ Die Region hat mit Sten Hauswald erstmals einen Manager für Mobilität. Was er in drei Jahren schaffen will.

Im Ärztehaus an der Siegfried-Rädel-Straße in Pirna sitzt der Verein Landschaft Zukunft. Dort hat Anfang des Monats Sten Hauswald (29) sein Büro bezogen. Er ist der erste Manager für Mobilität im Landkreis. © Daniel Schäfer

Mit viel Energie ist Sten Hauswald in seinen neuen Job gestartet. Seit Anfang November ist er der erste Mobilitätsmanager im Landkreis. Vorerst liegt sein Fokus auf der Sächsischen Schweiz. In einem dreijährigen Pilotprojekt will der gebürtige Pirnaer untersuchen, wie verschiedene Verkehrsmittel wie Auto, Fahrrad, S-Bahn und Busse noch besser verzahnt werden können. „Es geht um bessere Umsteigezeiten, attraktivere Verbindungen und intelligente Leitsysteme“, sagt Hauswald. Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen hat er dabei genau so im Blick wie den Schüler- und Pendlerverkehr. Das große Ziel steht dem 29-Jährigen klar vor Augen: „Es muss uns künftig gelingen, dass viel weniger Menschen in unserer Region auf das Auto angewiesen sind“, sagt er. Dabei geht es sowohl um die Einwohner, als auch um die Tagestouristen aus Dresden und Umgebung sowie um die Gäste, die zum Urlaub hierher kommen. „Wenn die Besucher erstmal hier sind, müssen sie leichter, schneller und besser auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können.“

Nach Beispielen, warum die Verkehrsplaner dringend umsteuern sollten, muss er nicht lange suchen. „Denken Sie mal an das Kirnitzschtal bei gutem Wetter“, sagt Hauswald. „Das ist total überlaufen und oft überparkt.“ Schon während seines Studiums des Tourismusmanagements in Görlitz hat er sich mit dem Kirnitzschtal befasst. In seiner Bachelorarbeit hat er untersucht, wie sich die Verkehrssituation dort verbessern lassen könnte. „Ich habe in der Arbeit vorgeschlagen, ein Parkleitsystem aufzustellen. Denn bisher ist es ja so, dass Leute tief ins Tal hineinfahren – nur, um dann zu merken, dass sie dort keinen Parkplatz mehr bekommen.“ Das sei sowohl unökologisch als auch frustrierend für die Besucher.

Verkehr sei immer ein Dilemma, sagt Sten Hauswald. „Wenn wir die S-Bahn stärker bewerben, ist die zu Stoßzeiten überfüllt.“ Das merke man heute schon. Also will er mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und der Deutschen Bahn sprechen, dass künftig vielleicht mehr und längere Züge in die Region rollen. „Spannend wird auch, wie sich die Situation entwickelt, wenn in ein paar Jahren die Südumfahrung Pirna fertig ist.“ Dann seien Leipziger schon nach rund 75 Minuten im Elbsandsteingebirge. „Attraktivere Verkehrswege sorgen erfahrungsgemäß auch immer für mehr Verkehr.“

Dass es auch anders gehen kann, will er mithilfe vieler Menschen in den kommenden drei Jahren zeigen. Beim Verein Landschaft Zukunft, dem Trägerverein für die Leader-Projekte zur ländlichen Entwicklung im Landkreis, ist er offiziell angestellt. Etwa 145 000 Euro kostet das Projekt insgesamt in den kommenden drei Jahren. 80 Prozent seiner Stelle werden aus EU-Mitteln finanziert. Ins restliche Fünftel teilen sich unter anderem die OVPS, der Landkreis, die Nationalparkverwaltung, der VVO, die Tourismusverbände Sächsische Schweiz und Böhmen sowie mehrere Orte, darunter Sebnitz und Pirna, hinein.

Manfred Elsner, langjähriger Bürgermeister von Neustadt und jetzt Vorsitzender des Vereins Landschaft Zukunft, setzt große Hoffnung in das Projekt. Wenn es gelingt, könnte es auf den ganzen Landkreis ausgedehnt werden. Elsner findet Visionen gar nicht schlecht. Daraus, sagt er, könne oft etwas richtig Gutes, Neues entstehen.

