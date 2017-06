„Wir wollen gemeinsam mit dem Publikum singen“ Die Burgfestspiele bringen Theater und Musik auf den Burgberg. Der Komponist Paul Heller verrät einige Details.

Das Ensemble Nobiles mit Paul Heller (2. v.l.) ist am 13. Juni, 19.30 Uhr, im Meißner Dom zu erleben. Karten gibt es u.a. beim Theater Meißen. © C. Wolf

Herr Heller, Ihre Werke sind von Ensembles wie dem Leipziger Thomanerchor uraufgeführt worden. Werden Sie dazu beauftragt oder tragen Sie Ihre Kompositionen an die Ensembles heran?

Sowohl als auch. Häufig werde ich von Ensembles gefragt, habe aber auch Skizzen zu Stücken, die ich gern fertigstellen möchte. Zudem gibt es viele Themen, mit denen ich mich kompositorisch auseinandersetzen wollen würde.

Große Erfolge feiert derzeit das Theaterstück „In Gottes eigenem Land“, der Beitrag der Landesbühnen Sachsen zum Reformationsjubiläum. Die Bühnenmusik stammt von Ihnen. Wie kam es dazu?

Die Projektleiterin Jane Taubert ist auf das Ensemble Nobiles aufmerksam geworden und damit auch auf meine Kompositionen, die durch meine Zeit im Thomanerchor in besonderer Weise kirchenmusikalisch geprägt sind. In den Konzeptionsgesprächen zum Theaterstück wurde schnell klar, dass die Bühnenmusik, für die Ensemble Nobiles bereits im Gespräch war, eine wichtige Rolle spielen würde. Schließlich war Mühlenberg, die zentrale Figur von „In Gottes eigenem Land“ selbst Herausgeber eines Gesangbuches. Das sollte auch für die Zuschauer hörbar werden. Ich freue mich, dass die Landesbühnen und ihr Intendant mir zugetraut haben, gleich in dreifacher Weise für die Musik des Stücks verantwortlich zu sein: Als Komponist, als musikalischer Leiter der Produktion und als Sänger im Ensemble Nobiles.

Neben den zwei Vorstellungen von „In Gottes eigenem Land“ haben Sie am Dienstag ein Konzert mit Ihrem Vokalensemble. Steht auch dort Heller auf dem Programm?

Meinen Stücken kommt hier sogar eine besondere Ehre zu, weil Sie das Konzert eröffnen und beschließen. In diesem Konzert mit dem Titel „Eine Deutsche Messe“ ist u.a. die berühmte Deutsche Messe mit dem vielfach gesungenen „Heilig“ von Franz Schubert zu hören. Damit haben wir im Jahr des Reformationsjubiläums einen katholischen Zyklus in den Fokus gesetzt. Meine Werke schaffen den Bezug zum Musiker Luther. Neben zwei Motetten nach Lutherliedern wollen wir auch gemeinsam mit dem Publikum singen. (SZ)

