Wir wollen fleißige Handwerker seh’n Der Bau der neuen Kita Felsenzwerge ist in vollem Gange. Für die Kinder ein tägliches Spektakel.

Was wird wohl als Nächstes passieren? Emil, Benjamin, Linus, Charlotte und Joleen verfolgen gespannt jeden Fortschritt auf der Baustelle der neuen Kita. © Norbert Millauer

Papstdorf. Wie man ein Haus baut, das scheinen die Kinder der Kita Felsenzwerge in Papstdorf schon zu wissen. „Die Ziegel müssen so aufeinander gebaut werden“, sagt der sechsjährige Emil aus Gohrisch und zeigt, was er meint, indem er seine Hände abwechselnd leicht versetzt übereinanderlegt.„Sonst fallen die Wände ein.“ Gelernt haben er, Benjamin, Linus, Charlotte und Joleen das und noch vieles mehr, während sie täglich den Bau der neuen Kita beobachten. Jeder von ihnen hat ein persönliches Highlight beim Bau. Für Joleen war es der Kran, der so viele Dinge gehoben hat. Für Benjamin waren es die Ziegelarbeiten.

Die Baustelle liegt gleich gegenüber von ihrem Gruppenraum in der Grundschule Papstdorf. Vom Fenster aus haben sie die Bauarbeiten immer bestens im Blick. Als die Betonmischer anrollten, um die Bodenplatte zu gießen, haben die Kinder Strichlisten geführt, wie viele Lkws kamen, erzählt Kita-Leiterin Kerstin Füssel. 14 waren es, erinnern sich die Kinder. Und jeder habe acht Kubikmeter Beton gebracht.

Als der Rohbau stand, gab es zwar nicht mehr so viel für die Kinder zu sehen. Trotzdem schauen sie noch ganz genau, welches Baumaterial vor dem Fenster liegt, und wollen wissen, wofür es gebraucht wird. Kerstin Füssel hat aber schon eine Idee, wie es wieder mehr zu sehen gibt: „Wenn das Dach drauf ist, dann wollen wir uns die Bauhelme aufsetzen und mal hineinschauen“, sagt sie. Warum sie für diesen Ausflug einen Bauhelm brauchen, wissen die Kinder auch ganz genau. „Damit wir geschützt sind, wenn uns etwas auf den Kopf fällt“, ruft der fünfjährige Linus.

So sehr sich die Kinder über die Bauarbeiten freuen, so sehr freuen sich Kerstin Füssel und ihre Mitarbeiterinnen, dass die neue Kita tatsächlich gebaut wird. Schon seit Jahren war der Bau in der Diskussion, doch wurde er immer wieder verschoben. Im nächsten Jahr kann die Kita endlich in die neuen, hellen Räume ziehen. Dann sind auch endlich Krippen- und Kindergartenkinder zusammen in einem Haus untergebracht, so Kerstin Füssel. Davon werden die Kinder sicher profitieren.

Emil, Benjamin, Linus, Charlotte und Joleen werden nicht mit umziehen. Sie gehen dann schon in die erste Klasse. Aber vielleicht werden sie ja mal vorbeischauen, sagt Kerstin Füssel. Schließlich lernen sie ja dann gleich nebenan. (SZ/kk)

