„Wir wollen endlich Klarheit“ 2 500 Görlitzer unterstützen den Kampf für den Erhalt des Siemens-Werkes. Der OB hofft gar auf einen Besuch der Kanzlerin.

Wirtschaftsminister Martin Dulig appellierte als Vertreter der sächsischen Landesregierung an Siemens-Vorstandsvorsitzenen Joe Kaeser, dem Görlitzer Turbinenbau eine Chance zu geben.

Auch Bombardier-Mitarbeiter nahmen an der Demo zum Erhalt des Görlitzer Siemens-Werkes teil.

Bislang dachte Martin Vogel, bei Siemens zu arbeiten, ist eine Lebensaufgabe. Der 32-Jährige ist wie sein Vater zum Görlitzer Maschinenbau gegangen, hat seine Ausbildung dort gemacht und arbeitet nun seit über zehn Jahren im Turbinenbau. Vogel ist jetzt Werkstattleiter der Endmontage. In dritter Generation arbeiten die Vogels im Görlitzer Werk. Auch seine Frau ist bei Siemens in Görlitz tätig. Seit die Nachricht durch die Medien läuft, der Weltkonzern aus München könnte seinen Görlitzer Standort mit 950 Mitarbeitern ersatzlos schließen, versteht Martin Vogel die Welt nicht mehr. In den letzten Monaten gingen von Görlitz aus vier Turbinen für das größte Solarkraftwerk der Welt in Marokko auf Reisen, die Industrieturbinen aus Görlitz finden in der chemischen Industrie, in der Solarthermie oder in der Papierindustrie ihren Einsatz. In seiner Endmontage sind alle Plätze belegt, Zusatzschichten werden gefahren. Erst vor sechs Wochen haben die Mitarbeiter und ihre Familien ein großes Firmenfest gefeiert. Und dann die Nachricht einer möglichen Schließung. Das verstehe, wer will. Martin Vogel kann es nicht.

Und mit ihm schätzungsweise 2 500 Görlitzer. Vielleicht waren es auch ein paar mehr, die gestern Mittag dem Aufruf der IG Metall gefolgt sind, und den Siemens-Mitarbeitern im Kampf um ihr Werk den Rücken stärken wollen. Auch die Belegschaften vom Klinikum, Bombardier und der Brauerei haben Delegationen geschickt. Die Metallbaufirma von Herbert Patzig, die gleich gegenüber von Siemens ihr Domizil hat, hängte ein Banner auf. Schüler von den Melanchthonschulen gleich um die Ecke sind gekommen. Einzelhändler aus der Innenstadt haben ihre Läden für ein paar Stunden zugeschlossen. Darunter Steffen Wenzel vom „Muskelkater“ auf der Jakobstraße. „Wir wollen unseren Kunden, von denen viele bei Siemens arbeiten, etwas zurückgeben“, sagt Wenzel. Schließlich sei es für die ganze Region schlecht, wenn das Werk schließen müsste. Auch viele Vertreter politischer Parteien stehen auf der Straße – und natürlich die Siemens-Mitarbeiter selbst zusammen mit Betriebsräten aus Siemens-Werken in Dresden und Leipzig. „Sogar Kollegen aus der Nachtschicht sind gekommen, die jetzt eigentlich schlafen müssten, damit sie ausgeruht heute Abend wieder ihren Dienst antreten können“, sagt Siemens-Mitarbeiter Matthias Schöneich, der seit einer Woche auf einer speziellen Seite im sozialen Netzwerk Facebook über die neuesten Entwicklungen informiert. Und über 12 000 Unterschriften unter eine Petition für den Erhalt des Görlitzer Werkes an den Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser gesammelt hat. Auf 260 Seiten liegen sie vor, die Mappe übergibt er an Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Die Unterschriften gehören zu dem Druck, über den Dulig spricht, der bereits dafür gesorgt habe, dass Siemens mit den Ankündigungen des Sparprogramms zögere. „Da passiert im Hintergrund ganz viel“, sagt Dulig. Am kommenden Donnerstag soll nun der Gesamtbetriebsrat die Einzelheiten des Sparprogramms in München erfahren.

Dulig spricht Kaeser direkt in Görlitz an. „Wissen Sie eigentlich, was Sie an Ihrem Werk in Görlitz haben?“ Schließlich kämpfe Siemens doch mit Problemen bei großen Gasturbinen, doch die werden in Mühlheim gefertigt, nicht in Görlitz. Dulig deshalb an Kaeser: „Ich verstehe noch immer nicht, was das alles mit Görlitz zu tun hat.“ Das findet auch Betriebsratsvorsitzender Christian Hainke. „Seit 2001 haben wir uns von der großen Turbine gelöst, haben uns auf Turbinen für Industrieanwendungen konzentriert, sind jetzt Profis, und nun wird gesagt: Wir schließen das Werk. Das kann doch nicht sein.“ Görlitz sei das Schnellboot für den großen Tanker Siemens, hier würde auf die Kundenwünsche schnell und effizient reagiert. „Der Patient Görlitz ist nicht krank, er braucht keine Medizin“, sagt Hainke. „Wir wollen produzieren.“ Die Zukunft der Industrieturbine liege in Görlitz.

Die Worte sollen den Mitarbeitern Mut machen in dem Nervenkrieg, der nun schon fast drei Wochen anhält. Aus der Zeitung haben sie von der Schließungsabsicht erfahren, seitdem gibt es weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Christian Hainke saß gerade bei den Schlussverhandlungen, um das Ausbildungszentrum des Unternehmens in Görlitz zu erhalten, als jemand ihn anstieß. „Hast Du schon das Manager-Magazin gelesen, die wollen Görlitz schließen“, habe der gesagt. „Wir wollen endlich Klarheit“, lautet deswegen die erste Forderung der Siemens-Belegschaft in Görlitz. Denn schon jetzt kämen Kunden auf die Mitarbeiter zu und fragten, ob es überhaupt noch Sinn habe, in Görlitz Turbinen zu bestellen. Aber natürlich wollen die Mitarbeiter mehr. „Siemens muss die Schließungspläne streichen“, zählt Hainke die weiteren Forderungen auf. „Und ein Zukunftskonzept für Görlitz erarbeiten, an dem die Mitarbeiter mitwirken können.“ Denn eigentlich ist ja Siemens eine gute Adresse, das findet auch Ostsachsens IG-Metall-Chef Jan Otto: „Wir greifen nicht Siemens an, sondern die Idee, die Werke zu schließen.“

In diesen Forderungen sind sich die Siemensianer eins mit der Stadt, der Region und dem Land. Alles andere, so sagt Hainkes Stellvertreter Ronny Zieschank würde eine „ganze Stadt ins Abseits stellen, eine Region in Schieflage bringen“. Oberbürgermeister Siegfried Deinege, der nach der Demo auf einer Belegschaftsversammlung im Werk sprach, sagt, dass die ganze Stadt Siemens den Kampf angesagt habe, den Kampf gegen die wirtschaftliche Misere. Doch habe er das Gefühl, dass die Dramatik der Entwicklung in Görlitz noch nicht in den Köpfen von Landes- und Bundespolitikern angekommen sei. Ihm erscheine die Lage wie in den 1990er Jahren, als viele Industriebetriebe in Görlitz aufgeben mussten. Deswegen hat er Kanzlerin Angela Merkel eingeladen, sich selbst in Görlitz ein Bild zu machen. Ob sie bei einem Besuch auch bei Bombardier vorbeischauen wird? Sie würde dann vielleicht auch auf Uwe Mangelsdorff treffen, der unter den Demonstranten ist. Er arbeitet in der Instandhaltung bei Bombardier und trägt mit zwei, drei Kollegen ein Banner. Für ihn war es keine Frage, zur Demo zu kommen. „In dieser Stadt berührt das doch jeden, was bei Siemens geschieht. Das geht mir schon sehr nah“, sagt er, dessen Job selbst gefährdet ist, weil die Instandhaltung in Görlitz geschlossen werden soll. Er wünsche sich, dass noch mehr Menschen bewusst wird, was auf dem Spiel steht. Für Martin Vogel ist das längst klar. Die Siemens-Krise ist für ihn auch eine persönliche. Für die ganze Familie. Und die vielen Mitarbeiter. Über die Folgen einer Werksschließung sagt er nur: „Das wäre für alle eine Katastrophe.“

