„Wir wollen einen freien Blick aufs Theater“ Die Theaterlinden sind nur eine von vielen Herausforderungen, zu denen Meißens OB Olaf Raschke jetzt Klartext spricht.

Erholt und mit Elan aus der Sommerpause zurück: Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). © Claudia Hübschmann

Herr Raschke, wie haben Sie den Sommer überstanden?

Hervorragend. Ich hoffe, der herrliche Spätsommer hat uns den Einstieg in einen goldenen Herbst geliefert. Zumindest wird es zum Weinfest wahrscheinlich trocken bleiben.

Die beiden Theaterlinden scheinen derzeit das dringlichste Thema in der Stadt zu sein? Was sagen Sie dazu?

Vom Grundsatz her ist mir das Grün sehr, sehr wichtig. Das sind auch keine leeren Worte. Am Roßmarkt, Kleinmarkt und Gerbergasse haben wir das bewiesen. An der Neugasse, der Loosestraße und dem Theaterplatz wollen wir die Begrünung fortsetzen. Was den Fall der Theaterlinden anbetrifft, so war die Pflanzung in den 1990er Jahren sicher gut gemeint, aber aus heutiger städtebaulicher Sicht ungünstig für die Nutzung des Vorplatzes vor dem Stadttheater. Der freie Blick auf den Platz und den Theatereingang soll wieder gegeben sein. Wir müssen 25 Jahre später einfach feststellen, dass der Theaterplatz von der positiven Entwicklung in anderen Teilen der Stadt abgehängt ist. Das wollen wir jetzt ändern. Die parkenden Autos sollen verschwinden. Wir wollen den Wirten Platz für Terrassen schaffen, und es gehört selbstverständlich auch neues Grün dazu wie ein Birnbaum an der Ecke Baderberg oder das neue Straßenbegleitgrün mit zehn neuen Bäumen am Theaterplatz. Begrünung und Stadtentwicklung sollten Hand in Hand gehen.

Im Bauausschuss wird in Kürze über den Aufzug diskutiert. Was sind dabei die entscheidenden Punkte aus Ihrer Sicht?

Seitdem der Aufzug am Burgberg läuft, haben sich verschiedene Schwachstellen herausgestellt. Die jetzt begonnene Diskussion zielt darauf ab, diese Probleme abzustellen. Dazu zählen der Einbau eines unabhängig vom restlichen System funktionierenden Lüfters, die Sensoren an der oberen Flügeltür und einige Punkte mehr. Wir sind dazu bereits im Gespräch mit den Denkmalschützern. Denkbar wäre zum Beispiel, die Bergstation zu überdachen. Aber – wie angedeutet – das alles muss abgestimmt und mit allen Betroffenen diskutiert werden. Für die folgenden Jahre streben wir an, einen möglichst alle Aspekte umfassenden Wartungsvertrag für den Panoramaaufzug abzuschließen.

Die Denkmalschützer haben sich vehement gegen Abrisspläne an der Fährmannstraße ausgesprochen. Ist diese Kritik berechtigt?

Ja und nein. Denkmalschützer haben den Auftrag, Denkmale zu schützen. Auf der anderen Seite möchten Menschen nicht mehr so leben wie vor 100 Jahren, sondern in einer modernen Umgebung. Auf die Fährmannstraße sind wir schon vor einigen Jahren aufmerksam geworden, weil sie – ähnlich wie der Theaterplatz – eine der Gegenden in der Stadt ist, die doch eher gemieden werden. Ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt eine muntere Diskussion bekommen haben und viel mehr Leute als sonst mitreden, wie sich das ändern lässt. Ziel muss es sein, die Fährmannstraße aufzuwerten, die Triebisch und damit die Vorteile der Stadt dort besser erlebbar zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mit einem solchen Ziel mehrmals im Jahr eine Planungswerkstatt anbieten, die sich derartigen Stadtlagen in Meißen widmet und ein Forum schafft, wo unterschiedliche Meinungen ausgetauscht und angenähert werden können. Um noch einmal auf den Anfang zurückzukommen: Ich finde es gut, wenn Denkmalschützer unsere Denkmale schützen. Nicht richtig finde ich es, wenn Sie ganz allein über die Stadtentwicklung entscheiden.

Mitunter entsteht der Eindruck, einige Stadträte kommunizieren mit dem Rathaus lieber über die Medien als direkt. Ist die Kommunikation zwischen Stadtrat und Verwaltung gestört?

So krass möchte ich das nicht ausdrücken. Die Stadträte stehen in der Pflicht, ihre Wähler über ihre Arbeit zu informieren. Dazu sind sie auch in den sozialen Netzwerken unterwegs, wo komplizierte Sachverhalte sicher mitunter nur verkürzt dargestellt werden. Das bringt dieses Medium so mit sich. Anschließend urteilen die Leser oft schnell oder verurteilen sogar, nur selten werden andere Ansichten überhaupt abgewartet oder berücksichtigt. Ein richtiger Austausch findet nicht statt. Im Gegenteil, wenn es ins Detail geht und die Komplexität eines Themas klar wird, dann steigen viele aus. Ganz anders sieht das in den Ausschüssen des Stadtrates aus. Dort wird eine sehr ernsthafte, intensive, fleißige Arbeit geleistet. Sonst wären wir gar nicht in der Lage, die vielen Vorhaben in der Stadt zu bewältigen.

In den Bereichen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing hat sich die Stadt verstärkt. Was erwarten Sie in nächster Zeit hier an Initiativen?

Das ist sehr vielfältig. Es fängt damit an, dass wir die Stadt besser und häufiger präsentieren wollen. Zum Beispiel bei der Internationalen Tourismus Börse in Berlin. Dazu nutzen wir Partnerschaften, etwa mit der Winzergenossenschaft. Mir geht es dabei auch darum, nicht nur die Stadt Meißen, sondern die gesamte Region zu bewerben. Die Vielfalt an Möglichkeiten mit den Radwegen durch die Linkselbischen Täler, mit dem Kalkbergwerk Miltitz oder mit Moritzburg – das ist doch unser Kapital. Dazu kommt eine Vielzahl an Publikationen, die wir neu auflegen, wie eine Fahrradkarte oder das Gastgeberverzeichnis. Absolut nicht zufrieden bin ich aktuell mit dem Zustand der Wanderwege. Hier werden wir Stück für Stück für ordentliche Treppen, Bänke und attraktive Verbindungen sorgen. Der Spielplatz im Stadtwald soll ebenfalls wieder entstehen.

Und wie sieht es mit der Wirtschaftsförderung aus?

Dazu habe ich in diesem Jahr sehr vielversprechende Gespräche mit Interessenten für neue Flächen geführt. Genauso wichtig ist aber auch die Bestandspflege. Aktuell erweitert sich zum Beispiel Karosseriebau Hempelt. Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, die Unternehmen zu begleiten, damit sich auch schon längere Zeit hier ansässige Betriebe weiter entwickeln können. Bei neuen Gewerbeflächen setzen wir vor allem auf bislang versiegelte Grundstücke wie die alten Kasernen in Bohnitzsch oder die Flächen an der Fabrikstraße. Die Wirtschaftsförderung fungiert als Dienstleister.

Oft wird gefordert, die Verwaltung sollte mehr gegen den Leerstand von Geschäften in der Altstadt tun. Ist das Ihrer Meinung nach von der Verwaltung zu leisten?

Jein. Wir tragen als Verwaltung unseren Teil dazu bei, den Leerstand zu verringern. Wenn wir dafür eine erfolgreiche Lösung finden wollen, müssen allerdings alle mitmachen. Dazu zählen die Eigentümer der Immobilien, die Gewerbetreibenden und nicht zuletzt die Kunden. Die Meißner und die Käufer aus der Region haben es selbst in der Hand, wohin sie ihr Geld tragen. Ihr Anspruch ist dabei, nicht nur einkaufen zu gehen und mit vollen Taschen wieder nach Hause zu kommen, wie vor 50 Jahren. Einkaufen wird heute als Erlebnis, als Teil der Freizeit gesehen. Die Kunden möchten etwas geboten bekommen. Das heißt, die Händler müssen ein Erlebnis schaffen. Meißen bietet dafür mit seiner Altstadt – dem vorhandenen Ambiente – die besten Voraussetzungen. Wir als Verwaltung befördern das zum Beispiel mit dem Einkaufsgutschein, aber auch mit der Unterstützung für den Grünmarkt oder der Beteiligung an Wettbewerben wie „Ab in die Mitte“ und ganz aktuell der online Plattform für die Meißner Händler.

Wie stehen Sie zu dem Vorwurf, sich vergangenes Jahr nicht deutlich genug zu rechtsextremen Umtrieben in der Stadt geäußert zu haben?

Wir sind von der Flüchtlingssituation und der Lage ganz allgemein im vergangenen Jahr alle überrascht worden. Meine Aufgabe sah ich damals und sehe sie auch heute weiter vor allem darin, zu informieren und zu organisieren. Das haben wir auch getan und sind gerade mit unserem Konzept, die Flüchtlinge über das Stadtgebiet zu verteilen, sehr erfolgreich. Ich halte es für falsch, in solchen herausfordernden Tagen und Wochen sofort zu urteilen oder zu verurteilen. Es sind vergangenes Jahr sehr viele Fragen aufgeworfen worden, und diese Fragen waren und sind auch sehr berechtigt. Sie müssen beantwortet werden. Das geht vor allem durch Taten. Deshalb möchte ich mich ausdrücklich bei allen bedanken, die sich ganz aktiv in dieser Situation eingesetzt haben und dies bis heute tun.

Was wünschen Sie sich für das anstehende Weinfest?

Ich freue mich, wenn es dem Meißner Weinfest gelingt, wieder alle Besucher und Gäste mit den vielen Angeboten zu begeistern. Ich freue mich auf die Begegnungen mit den Vertretern unserer Partnerstädte. Die Städtepartnerschaft zu Leitmeritz pflegen wir mittlerweile seit 20 Jahren. Auch das muss gefeiert werden.

Gespräch: Peter Anderson

