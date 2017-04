Wir wollen einen dm! Der Wunsch nach einem Markt des Branchenprimus’ ist in Löbau seit Jahren enorm stark. Eine Analyse der Gründe.

Volle Einkaufstüten, zufriedene Gesichter: So wünschen es sich auch die Löbauer, die gern einen dm-Markt in der Stadt hätten. Übrigens sind unter den dm-Fans nicht nur Frauen. © obs/dm-drogerie markt

Wissenschaftler befassen sich ja mit allerlei obskuren Dingen – und so ist nicht auszuschließen, dass in 100 Jahren Forscher einmal genauer auf Lebenskultur und Wirtschaftsgeschichte der Menschen aus den 2010er Jahren schauen. Was sie dazu für Görlitz und Löbau finden werden, wenn sie in alten Facebook- oder auch Zeitungsarchiven graben, wird wohl nur schwer zu verstehen sein: Löbauer und Görlitzer streiten sich virtuell um Drogeriemärkte mit den Namen dm und Rossmann.

Just in diesen Tagen ist das Thema in aller Munde – und wird eifrig und mit vielen Ausrufezeichen versehen auf den SZ-Facebook-Seiten kommentiert: Wie ein Mantra postet unter anderem Diana Locke: „Wir wollen ein dm“ Der Anlass ist klar: In Görlitz eröffnet am heutigen Donnerstag mittlerweile der vierte dm-Markt. Und Löbau vermisst – man könnte sagen: schmerzlich – genau eine solche Filiale schon seit Jahren. Hier, in der Stadt am Berge kaufen die meisten Zahnpasta, Duschgel & Weichspüler entweder gleich im Supermarkt oder in der Rossmann-Filiale. Die ist Löbau als einziger Drogerie-Discounter geblieben. Und das wiederum neiden ihnen die Görlitzer: Von „totaler dm-Markt-Überflutung“ berichten Görlitzer in den sozialen Netzwerken, um dann gleich zu erklären: „Rossmann wäre besser gewesen.“

Aber wieso eigentlich? Ist es nicht egal, wie der Drogeriemarkt in der Stadt heißt? Mitnichten! Denn mit den beiden Drogerie-Riesen verbindet sich auch ein Stück Lebensgefühl und Einkaufskultur. Während dm, vor allem in neuen Filialen, auf noch großzügigere Raumgestaltung, den obligatorischen Wasserspender und modernes Design setzt – in einer Görlitzer Filiale gibt es sogar eine Holzbank zum Ausruhen – ist die klassische Rossmann-Filiale beengt. Hoch türmen sich die Regalreihen, wollen zwei Kunden aneinander vorbei, kommt man sich zuweilen unfreiwillig nahe. Natürlich, in Altbauten in Innenstädten gibt es mitunter wenig Spielraum. Aber generell kauft es sich bei dm oft entspannter ein. Auch Rossmann setzt deshalb bei neuen Filialen auf großzügige Schnitte.

Ein anderer dm-Pluspunkt sind die Eigenmarken. Handseife, Duschbad, Geschirrspültabs – die Hausmarken sind günstig und beliebt. Zwar hat auch Rossmann ein solches eigenes Label, aber bei vielen Kunden haben die dm-Produkte einen besseren Ruf. Hinzu kommt, dass Bio-Produkte – von der Kindernahrung bis zu Müsli, Schokolade und Kinderbekleidung – von Anfang an einen festen Platz im dm-Sortiment hatten. Was Rossmann hingegen abhebt, ist das wechselnde Wochenangebot, das vom Kinderspielzeug bis zu Gartenschere oder Reisewecker reicht.

Dass dm-Gründer Götz W. Werner, der 1973 mit seiner Drogeriekette ein Jahr später als Konkurrent Rossmann startete, die Nase vorn hat, belegen auch die Zahlen: Vor Rossmann ist dm zur größten Drogeriekette Deutschlands aufgestiegen. Darüber hinaus ist dm mit 3349 Filialen und über 56000 Mitarbeitern der größte Drogeriekonzern in Europa. Lange Zeit haben beide Firmen darauf geachtet, sich mit ihren Filialen nicht in die Quere zu kommen. Diese Zurückhaltung haben sie inzwischen aufgegeben: Jeder sucht sich auszubreiten.

Dann müsste doch auch Löbau ein lohnendes Ziel für dm und Görlitz für Rossmann sein? Im Grunde ja. Aber dm versucht beispielsweise abzusichern: Nur dort, wo auch andere Einkaufs-Zugpferde, in der Regel Supermärkte oder Fachmarktzentren, Kunden anlocken, will auch dm sein. Das sichert Kundenströme und ist offiziell der Grund, warum das Unternehmen dm für Löbau noch keine Zusagen treffen will, obwohl der neue Besitzer des Löbauer Bahnhofsgebäudes recht gern einen dm in seinen dereinst sanierten Hallen unterbringen würde. Im Moment bleibt den dm-Fans in Löbau also nur das Warten. Oder eine Reise nach Zittau. Denn dort herrschen in Sachen Drogeriemarkt-Angebot paradiesische Zustände: Rossmann und dm liegen 300 Meter Fußweg auseinander.

