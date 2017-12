„Wir wollen eine endgültige Entscheidung“ Reinhard Pitsch, Bürgermeister von Hartmannsdorf-Reichenau, hält an der Fusion mit Frauenstein fest. Welche Themen 2018 außerdem wichtig werden.

Hartmannsdorf-Reichenau. Seit vier Jahren kämpft die Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau dafür, sich mit der Stadt Frauenstein zusammenschließen zu dürfen. Das Verwaltungsgericht Chemnitz lehnte dies ab. Beide Kommunen haben im November 2016 beim Oberverwaltungsgericht Bautzen einen Antrag auf Berufung gestellt. Eine Entscheidung darüber steht immer noch aus. Eigentlich sollte es bis Jahresende so weit sein, teilte das Gericht mehrfach auf SZ-Nachfrage mit. Doch daraus wird nun nichts, wie eine Gerichtssprecherin bestätigt. Wann mit einer Entscheidung gerechnet werden kann, stehe derzeit nicht fest, da im Senat noch über eine Vielzahl von Verfahren mit höherer Dringlichkeit entschieden werden müsse. Was er davon hält und wie es kommendes Jahr in der Gemeinde weitergeht, darüber spricht Bürgermeister Reinhard Pitsch (parteilos) im SZ-Interview.

Herr Pitsch, wie geht es Ihnen angesichts der Tatsache, dass das Oberverwaltungsgericht Bautzen noch immer nicht entschieden hat?

Ich bin enttäuscht darüber, dass es sich so in die Länge zieht und wir in der Warteschleife hängen.

Wie sehen das die Bürger Ihrer Meinung nach?

Viele sind ungehalten darüber, dass die Gemeinde diesen langen Weg gehen muss, um den damals geäußerten Bürgerwillen umzusetzen. Das Oberverwaltungsgericht sprach ja immer davon, dass bis zum Jahresende entschieden werden soll.

Wie sehen Sie die Chancen, dass die Berufung zugelassen wird?

Ich bin da nach wie vor guter Dinge, dass der Antrag auf Berufung zugelassen wird. Meiner Meinung nach hat das Verwaltungsgericht in Chemnitz damals die Angelegenheit nicht tiefgründig genug bewertet.

Wenn der Berufung stattgegeben wird, was sind dann die nächsten Schritte?

Die Stellungnahmen aller Beteiligten liegen dem Gericht ja bereits vor. Deshalb dürfte eine erneute Befragung entfallen, sodass es in absehbarer Zeit zu einem Gerichtstermin und einer Entscheidung kommen müsste.

Wie geht es weiter, wenn der Antrag abgelehnt wird?

Wenn es einen weiteren Rechtsweg gibt, den wir beschreiten können, werden wir diesen Schritt natürlich gehen. Wir wollen eine endgültige Entscheidung.

Und falls es keine andere Möglichkeit mehr gibt?

Dann werden wir als selbstständige Gemeinde weiterexistieren wie in den letzten vier Jahren.

Wieso ist die Fusion mit der Stadt Frauenstein so wichtig für die Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau?

Wir haben als kleine Gemeinde erkannt, dass wir finanziell immer mehr Engpässen unterworfen sind und wir in einer größeren Einheit bessere finanzielle Mittel haben, um unsere Aufgaben zu erfüllen.

Wieso käme nicht etwa eine Fusion mit der Gemeinde Klingenberg infrage?

Das kann ich einfach beantworten: Der Bürgerwille steht dem entgegen. Beim Bürgerentscheid lag die Wahlbeteiligung bei mehr als 80 Prozent, und 66 Prozent davon haben sich für die Fusion mit Frauenstein ausgesprochen.

Wie steht die Gemeinde Hartmannsdorf-Reichenau grundsätzlich da?

Mit dem Internetausbau geht es voran. Die Telekom hat jetzt erklärt, dass sie die Gemeinde bis Ende 2018 an das Glasfasernetz anschließen will. Das ist gerade für ortsansässige Firmen wichtig, aber natürlich auch für die Privathaushalte. Was den Bereich Kinderbetreuung betrifft, sind wir durch den Umbau der Kita gut gerüstet und können auch die Betreuung von Kindern ab einem Jahr gewährleisten. Grundsätzlich haben wir dieses Jahr viel geschafft.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Gemeinden im ländlichen Raum?

Kleine Gemeinden haben es sehr schwer, das hat die neue Regierung hoffentlich erkannt. Wir erwarten, dass die blumigen Aussagen des Ministerpräsidenten und seiner Minister umgesetzt werden und diese Arroganz und Ignoranz der CDU-geführten Ministerien vielleicht beendet werden.

Was erhoffen Sie sich von der Politik?

Dass eine Chance besteht, dass wir uns mit Frauenstein zusammenschließen können und nicht politische Interessen über dem Bürgerwillen stehen.

Was steht im kommenden Jahr in der Gemeinde an?

Vor allem neue Bauvorhaben. Nach der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung in Reichenau, die wir dieses Jahr gemacht haben, folgt Hartmannsdorf dann nächstes Jahr. Auf dem Erzweg in Reichenau wird die Straßendecke saniert, und ebenfalls in Reichenau wollen wir eine Löschwasserzisterne bauen.

