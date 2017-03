„Wir wollen ein Fußballfest feiern“ Dynamo Dresden könnte mit einem Sieg in Stuttgart seine Aufstiegschancen steigern. Doch statt über Sport wird im Vorfeld über den Einsatz von Wasserwerfern diskutiert.

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden wird am Sonntag von einem Großeinsatz der Stuttgarter Polizei begleitet. © Archiv: Robert Michael

Eine am Dienstag von der Stuttgarter Polizei veröffentlichte Pressemitteilung erregt die Gemüter bei Dynamo Dresden und den Fans des Vereins. Die Behörde beschreibt in der Mitteilung, wie sich rund 1 000 Einsatzkräfte auf das als „brisant“ bezeichnete Spiel zwischen dem Tabellenzweiten der 2. Bundesliga und den Schwarzgelben vorbereiten. „Neben mehreren Hundertschaften, darunter Einheiten aus benachbarten Bundesländern, werden auch Wasserwerfer nahe des Stadions bereit stehen“, heißt es.

Wasserwerfer, in Stuttgart? Da war doch mal etwas. Die Stuttgarter Zeitung liefert in einem Artikel von Dienstagnachmittag die Antwort: Demnach wurden seit den Protesten gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart21 im Schlossgarten im September 2010 in der Stadt mehr als sechs Jahren lang keine Wasserwerfer mehr eingesetzt. Ob gewollt oder ungewollt, die Zeitung stellt mit dem Bericht einen Zusammenhang zwischen den tagelangen Protesten gegen das politisch aufgeladene Projekt und einem Fußballspiel her. Bei all den Verfehlungen, die sich Fans von Dynamo Dresden in der Vergangenheit bewiesenermaßen geleistet haben, dürfte das aber zu weit führen.

Angesprochen auf die in den Medien aufkommende negative Stimmung vor der Partie erklärt Dynamos Pressesprecher Henry Buschmann auf SZ-Anfrage am Mittwoch: „Wir haben alles dafür getan, um am Sonntag in Stuttgart ein Fußballfest zu feiern. Sowohl bei unseren Fans als auch bei unserer Mannschaft ist seit Tagen eine riesengroße Vorfreude auf dieses Highlight zu spüren.“ Wie bei allen Spielen habe es im Vorfeld intensive Gespräche zwischen den Fanbetreuern beider Vereine, mit den Sicherheitsdiensten und der Polizei gegeben. Man sei professionell vorgegangen und vorbereitet. „Mehr kann man als Verein in Vorbereitung auf ein Auswärtsspiel auch nicht tun“, so Buschmann weiter.

Im Vorbericht der Stuttgarter Zeitung auf die Spiele des VfB gegen Dynamo und Karlsruhe heißt es auch, die traditionell verfeindeten Fangruppen würden ihre Fehden auszutragen versuchen. „Mir ist keinerlei Rivalität zwischen unseren Fans und denen des VfB Stuttgart bekannt“, erwidert Dynamo-Sprecher Buschmann und wünscht sich, „dass doch der Sport lieber im Vordergrund stehen sollte“.

Tatsächlich spielt das Sportliche am kommenden Sonntag eine für beide Vereine wichtige Rolle. Die Paarung ist das Spitzenspiel des 26. Spieltags. Das Ergebnis könnte für beide Teams richtungsweisenden Charakter haben. Bei einem Sieg würden die Dresdner ihre Aufstiegschancen steigern und bis auf fünf Zähler an den VfB heranrücken. Umgekehrt könnte sich der VfB in der Tabelle von seinen Verfolgern absetzen und wichtige Punkte für den angepeilten Wiederaufstieg in die 1. Liga sichern.

Erwartet werden zu dem Spiel 60 000 Zuschauer, mindestens 6 000 davon aus Dresden. Im Vorfeld hatte der VfB die Eintrittspreise gesenkt, um so eine „Dynamo-Invasion“ der Blöcke für Heimfans zu verhindern.

zur Startseite