„Wir wollen ein attraktiverer Arbeitgeber sein“ Krankenhauschef Frank Yuji Ohi will weitere Praxen übernehmen und sieht das Sorgenkind Reha auf einem guten Weg.

Hat die Elblandkliniken in einer schwierigen Phase übernommen und stabilisiert: Vorstand Frank Yuji Ohi (41) führt das Unternehmen weitere fünf Jahre. © Claudia Hübschmann

Herr Ohi, Sie werden die Elblandkliniken für weitere fünf Jahre leiten. Was macht das Haus für Sie besonders?

Die Häuser sind auf einem sehr guten Weg, und es macht einfach Spaß, mit den Menschen in dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es gibt natürlich immer neue Herausforderungen, aber innerhalb der Teams entwickelt sich eine neue Unternehmenskultur, die man benötigt, um die anstehenden Probleme zu lösen. Der Landkreis vertraut uns die gesundheitliche Versorgung hier an. Diese können wir mit den Häusern aufgrund der Lage im Landkreis sehr gut abdecken. Mit den Umbauten entwickeln wir die Standorte weiter. Alles in allem eine sehr spannende Aufgabe mit viel Potenzial. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich sehr dankbar dafür bin, mit welchen Menschen ich hier zusammen arbeiten kann.

Die Elblandkliniken investieren 55 Millionen Euro in den Teilneubau in Riesa und 25 Millionen Euro in Radebeul. Reicht das aus, um die Häuser fit für die Zukunft zu machen?

Es ist ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Allerdings müssen jedes Jahr zusätzlich mehrere Millionen Euro in die Medizintechnik investiert werden. Da darf es keinen Stillstand geben. Trotzdem erreichen wir mit den 80 Millionen Euro, dass die beiden Standorte auf einen sehr modernen Stand gebracht werden, beispielsweise die Notaufnahmen. Damit sind wir langfristig für die Zukunft gerüstet. Die nächsten Projekte stehen schon an, wie die Erweiterung eines minimalinvasiven Operationssaales in Meißen oder der Ausbau der Notaufnahme. Hervorzuheben ist, dass wir Fördermittel des Freistaates für den Umbau bekommen. Auch hier ein großes Dankeschön.

Die einzelnen Standorte in Meißen, Radebeul und Riesa sollen ihre Profile schärfen, um Überschneidungen zu vermeiden. Wie weit sind Sie damit gekommen?

Es wird immer Überschneidungen in bestimmten Fachrichtungen, wie der Allgemeinen Chirurgie und Inneren Medizin geben, aber wir wollen natürlich Leistungen bündeln und so die gesetzlichen Anforderungen, beispielsweise Mindestmengen in bestimmten Leistungen, erfüllen. So haben wir in Meißen die Neurologie gestärkt mit dem zertifizierten Schlaganfall-Zentrum. In Riesa stehen der Linksherzkatheter für die kardiologischen Fälle, die Dialyse und in Radebeul die Senologie, die Augenheilkunde und Psychiatrie. Damit sind längst nicht alle Profile genannt. In den Fachabteilungen entwickeln wir weiter Besonderheiten, beispielsweise die individuellen Knie-Prothesen in der Orthopädie in Radebeul. Die Liste ist lang und es ist wichtig, dass wir hier nicht stehenbleiben.

Wo wollen Sie noch erweitern und wie wird dies entschieden?

Wir werden die Gefäßmedizin in den Elblandkliniken neu platzieren oder die Gefäßchirurgie ausbauen. Ein Stärke ist das medizinische Entscheidungsteam mit den drei ärztlichen Direktoren der drei Standorte. Hier wird die medizinische Strategie festgelegt und zwar mit denen, die dort tagtäglich arbeiten. So können wir die Kräfte bündeln und unserem Aufsichtsrat die richtigen Entscheidungsvorlagen erarbeiten.

Die Rehaklinik in Großenhain hatte unter einigen Startschwierigkeiten zu leiden. Sind diese überwunden?

Die Rehaklinik hat im Jahr 2016 erstmals ab der Hälfte des Jahres Patientenzahlen zu verzeichnen, die erwartet werden und eine wirtschaftliche Basis darstellen. Damit lässt sich ein positiver Trend verzeichnen. Trotzdem muss dies das ganze Jahr anhalten, dann können wir ein Resümee ziehen. Wichtig ist aber die Stabilität des Teams, vor allem in der Führung. Damit sind der ärztliche Direktor, die Pflegeleitung, Therapieleitung aber auch die Verwaltungsdirektion gemeint. Diese Hürde ist genommen. Ich sehe positiv in die Zukunft.

Ein wichtiges Ziel des Unternehmens war es in den letzten Jahren, die einweisenden Ärzte besser an sich zu binden. Ist das erreicht worden?

Das bleibt ein besonderes Thema. Natürlich versuchen wir dies ständig zu verbessern, und in vielen Fällen ist das mit Sicherheit gelungen. Nicht zuletzt, weil wir in der Tochtergesellschaft mehr und mehr Praxen von Niedergelassenen aufgrund einer Altersnachfolge übernehmen. Aber es bleibt ein weiter Weg, und wir müssen viel Überzeugungsarbeit leisten. Aus diesem Grund wollen wir stärker auf die Niedergelassenen zugehen und besprechen, welche Probleme aus ihrer Sicht gelöst werden müssen. Derzeit wollen wir das Entlassmanagement auch auf die Erwartungen der Patienten und niedergelassenen Ärzte durchleuchten und gegebenenfalls verbessern. Wir haben noch viele Hausaufgaben. Der Dank geht an die niedergelassenen Ärzte für das Vertrauen in unsere Kliniken.

Wie entwickeln sich die Polikliniken? Planen Sie ein weiteres Wachstum?

Ja, definitiv werden weitere Praxen hinzukommen. Es ist so, dass wir vor der Herausforderung stehen, diese personell besetzen zu können. Die Erwartungshaltung, wir hätten für jede Fachrichtung Ärzte, die in den Praxen arbeiten, ist nicht erfüllbar. Daher können wir nicht jede Praxis übernehmen. Da bitte ich um Verständnis.

Gutes Personal zu gewinnen, ist eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitswesen. Mit welchen Vorteilen können die Elblandkliniken Ärzte und Pflegepersonal locken?

Es wäre vermessen zu sagen, dass wir der attraktivste Arbeitgeber in der Region sind. Im Grunde muss jeder Mitarbeiter sich selbst ein Bild machen und seine persönlichen Anforderungen an den Arbeitgeber bewerten. Wir versuchen weiterhin, durch Personalaufbau in den patientennahen Berufsgruppen eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in Kombination mit einem guten Gehalt und Perspektiven. Auch hier müssen wir uns immer wieder weiterentwickeln. Dazu gehören Tarifverhandlungen und nicht zuletzt Veränderungen im Dienstmodell, die Planung einer Betriebs-Kita, Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Es ist meiner Meinung nach ein Gesamtpaket, und es wird immer wieder Kritikpunkte geben. Diese müssen wir aufnehmen, nur so können wir ein attraktiver Arbeitgeber bleiben.

Mit Hilfe von Tochtergesellschaft wie Service und Logistik oder der Sterilgutgesellschaft sollen auch Fremdaufträge gewonnen werden. Ist das gelungen?

Ja, das ist ein tolles Thema. Wir haben tatsächlich Fremdaufträge annehmen können. So hat die Elbland Service und Logistik GmbH im Bereich Essensversorgung beispielsweise ein Kita als Kunden und darüber hinaus weitere Fremdaufträge.

Die Fragen stellte Peter Anderson.

