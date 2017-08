„Wir wollen die Frauenkirche offenhalten“ Nachdem das Gotteshaus vom IS erwähnt wurde, will Pfarrer Feidt Verunsicherung vermeiden.

Die Frauenkirche soll trotz einer möglichen Bedrohung möglichst offen bleiben. © Sven Ellger

Über zwei Millionen Menschen besuchen jährlich die Frauenkirche. Auch derzeit steht sie bei Touristen ganz oben auf der Liste der Sehenswürdigkeiten, obwohl gerade bekannt wurde, dass das Gotteshaus in einem Magazin der Terrormiliz Islamischer Staat erwähnt wurde. „Ein beliebter Versammlungsort der Kreuzzügler, der darauf wartet, niedergebrannt zu werden“, heißt es dort unter einem Foto.

Die Mitarbeiter der Frauenkirche wissen seit Ende Juli davon, sagt Pfarrer Sebastian Feidt. „Wir haben sofort mit allen Haupt- und Ehrenamtlichen darüber gesprochen.“ Zudem sei man permanent im Gespräch mit den Experten des Landeskriminalamtes und der Dresdner Polizei. Derzeit gebe es keine akute Gefährdungslage. Nach Bekanntwerden des Propagandaartikels hätten Polizisten an den Eingängen der Frauenkirche gestanden, inzwischen aber nicht mehr.

„Wir wollen die Frauenkirche offenhalten, dabei aber wachsam sein“, sagt Sebastian Feidt. Jeder Besucher werde am Eingang begrüßt und dabei gleichzeitig in Augenschein genommen. „Die Gäste sind bei uns nicht unbeobachtet.“ Die Mitarbeiter setzen alles daran, dass die Menschen, die in die Kirche kommen, ein Gefühl der Sicherheit haben. „In Zeiten großer Verunsicherung sollen sie hier einen Ort haben, um zur Ruhe zu kommen“.

Ziel sei, das Vertrauen der Besucher zu stärken. „Wir setzten uns ja auch im Verkehr Gefahren aus, aber vertrauen darauf, dass sich alle an Regeln halten“, sagt Feidt. Die Schwelle, die Frauenkirche zu betreten, soll auch künftig so gering wie möglich für Gäste sein.

Deshalb seien auch Sicherheitsmaßnahmen wie in anderen europäischen Städten nicht geplant. Dort gibt es teilweise Kontrollen mit Scannern, wie in der Sagrada Familia in Barcelona. „Dass die Frauenkirche in den Focus des IS geraten ist, hängt sicher damit zusammen, dass sie als Kulisse für Veranstaltungen diente, auf denen antiislamische Hetze betrieben wurde“, sagt Feidt. Jetzt soll die Botschaft von Frieden und Toleranz zwischen Völkern und Religionen vom Neumarkt ausgehen.

