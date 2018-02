„Wir wollen den zivilen Ungehorsam proben“ „Klartext“ und „Wir für Hier“ verlangen Gelder für Weißwasser. Passiert nichts, soll es eine Volksabstimmung geben.

Weißwasser. Das Schreiben der Landesdirektion Sachsen an das Rathaus liegt den Weißwasseraner Stadträten und der Stadtverwaltung noch schwer im Magen: Finanzielle Hilfen des Freistaates für das aufgerissene Haushaltsloch von mehr als zehn Millionen Euro nach den Gewerbesteuerrückzahlungen soll Weißwasser nicht erhalten (TAGEBLATT berichtete). Alleingelassen ringen nun die Stadträte mit der Verwaltung um Einsparungen und Mehreinnahmen. Grundlage für die unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführte Debatte ist ein Gutachten, was mehr und mehr sowohl Einwohner und Stadträte aufbringt.

Den Stadtratsfraktionen „Klartext“ und „Wir für Hier“ ist nun der Kragen geplatzt: „Wir wollen den zivilen Ungehorsam proben“, kündigt Hartmut Schirrock (Wir für Hier) an. Schließlich sei die Stadt dreifach bestraft worden: Gewerbesteuerrückzahlungen der vergangenen 15 Jahre, keine Rückerstattung der „Reichensteuer“, die Weißwasser einige Jahre gerade wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen von Vattenfall zahlen musste. Und, keine Neuberechnung der Gewerbesteuern von Vattenfall, falls das Unternehmen wegen des Ausstiegs aus der Atomenergie Schadensersatz in Milliardenhöhe vom Bund erhalten sollte. Die Schweden hatten gegen die Bundesregierung geklagt und fordern dabei gut 5,7 Milliarden Euro, berichtete das Handelsblatt noch im Dezember 2017.

Die Landesregierung erkennt unterdessen noch „Konsolidierungspotenzial“ in Weißwasser. Das werde in dem extern erstellten Gutachten doch aufgezeigt, hieß es auf TAGEBLATT-Anfrage aus Dresden. Beide Stadtratsfraktionen lehnen das nun ab. Das erklärten die Mitglieder samt Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) vor Medienvertretern am Dienstag. „Wir kommen nicht umhin, etwas zu machen“, deutet Andreas Friebel (Klartext) an, „aber nicht in dieser Dimension.“ Erstmals nennt er öffentlich Zahlen aus dem Gutachten (siehe Infobox), die das Haushaltsloch stopfen sollen. „Anstatt uns zu helfen, wird uns aber oberlehrerhaft erklärt, wir sollen erst die Steuern erhöhen und freiwillige Leistungen streichen, bevor wir Geld fordern. Das kann doch nicht sein“, ärgert sich Friebel über das Schreiben aus Dresden.

Aus dem Gutachten zurück 1 von 2 weiter Erstmals nennen die Stadtratsfraktionen „Klartext“ und „Wir für Hier“ Zahlen aus dem 45 000 Euro teuren Spargutachten, das die Dresdener Kanzlei Petersen Hardraht Pruggmayer Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft GmbH ausgearbeitet hat. Folgende Mehreinnahmen sollen generiert werden: Über die Grundsteuer 500000 Euro, über die Gewerbesteuer 300000 Euro, Gebühren für Sportstättennutzung knapp 100000 Euro, Friedhofsgebühren 70000 Euro, Straßenreinigungsgebühren 50000 Euro, Kita-Gebühren 100000 Euro.

Beide Ratsfraktionen haben Weißwassers Oberbürgermeister nun damit beauftragt, innerhalb der kommenden vier Wochen Gespräche in der sächsischen Landeshauptstadt zu führen, um doch noch Gelder zu erhalten. „Passiert nichts, dann starten wir in Phase zwei und wollen eine Volksabstimmung gegen diese Art der Politik“, erläutert Friebel den Plan. Wie genau die Unterschriftenlisten aussehen sollen, das werde derzeit vorsorglich erarbeitet.

Insgesamt sehen „Klartext“ und „Wir für Hier“ nämlich nur drei Optionen, um den kommunalen Haushalt in Ordnung zu bringen: Entweder man schließt eine Einrichtung – in Rede steht neben dem Glasmuseum auch der Tierpark. „Wenn man aber Einrichtungen schließt, bedeutet das jedoch nicht, dass sie keine Kosten mehr verursachen“, sagt Hartmut Schirrock. Ferner sei es in der Regel so, „was einmal zu ist, bleibt auch zu“. Das hätte wiederum Konsequenzen: Investoren und Neubürger hätten weniger Anreize, nach Weißwasser zu kommen. Zudem sinke die Lebensqualität für die Weißwasseraner.

Oder aber man erhöht die Steuern und Beiträge für Kitas, den Friedhof oder die Nutzung von Sportstätten. „Das kann doch in dieser Größenordnung niemand wollen“, so Friebel. Als dritte Möglichkeit nennt Torsten Pötzsch das Zurückstellen von Investitionen: „Wir müssten dann bereits erhaltene Fördermittel zurückgeben. Ob wir wieder welche bekommen, bleibt dann fraglich.“

Auf TAGEBLATT-Nachfrage bei Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei seinem Besuch in Nochten sicherte er zu, dem Thema in den Ministerien nachzugehen. Konkrete Hilfe nennt er nicht.

