„Wir wollen dauerhaft unter die besten vier“

Präsident Sören Glöckner sucht einen neuen Monarchs-Trainer. © Robert Michael

Endstation Viertelfinale. Für die Footballer der Dresden Monarchs beinahe ein neues Gefühl. Seit 2012 standen die Sachsen regelmäßig im Halbfinale der besten vier deutschen Teams. Diesmal scheiterten die „Königlichen“ vorzeitig in Frankfurt und gaben zugleich die Trennung von Cheftrainer John Leijten (51) bekannt. Präsident Sören Glöckner erläutert die Personalentscheidung und zieht ein Saisonfazit.

Herr Glöckner, haben Sie John Leijten ein neues Angebot unterbreitet?

Wir haben in den vier Jahren ein sehr gutes Verhältnis zueinander aufgebaut und uns deshalb schon im Sommer zusammengesetzt. Das Ergebnis war, dass wir gemeinsame Vorstellungen hatten. Er wollte etwas Neues beginnen und wir auch. Da hat es gepasst. Wir hatten vier erfolgreiche gemeinsame Jahre. Eben weil wir so ein gutes Verhältnis haben, konnten wir das schon vor dem Saisonende regeln.

Wie schätzen Sie das Saisonergebnis ein?

Gemessen an dem sportlichen Potenzial in diesem Jahr ist die Saison genau da für uns zu Ende gegangen, wo es zu erwarten war.

Wie ist das Anforderungsprofil für den neuen Cheftrainer?

Wir haben noch keine konkreten personellen Vorstellungen. Das wird ab jetzt eine Rolle spielen, vorher haben wir uns da keine Gedanken gemacht, auch mit niemandem verhandelt. Wir wollen in den nächsten Jahren auf eigene Nachwuchskräfte bauen, um den Anteil der regionalen Spieler wieder dahin zu bringen, wo er schon einmal war. Die Zusammenarbeit mit der Nachwuchsabteilung soll für den neuen Headcoach eine wichtige Rolle spielen.

Ihr Offensiv-Coordinator Robert Cruse füllte diesen Posten auch beim deutschen Auswahlteam aus. Wäre eine solche interne Lösung denkbar?

Wir haben mit Robert und Thomas Stantke zwei richtig gute Dresdner Trainer-Eigengewächse. Es spricht nichts dagegen, auch auf der Headcoach-Position jemanden zu haben, der hier aus Dresden ist und bleibt. Es lässt sich aber nicht immer alles so realisieren, wie man sich das wünscht. Es lässt sich noch nicht abschätzen, ob das umzusetzen ist. Wir gucken mal.

Wie viel Zeit geben Sie sich bei der Suche nach dem neuen Trainer?

Der neue Trainer hat eine wichtige Aufgabe: Erstens die Nachwuchsspieler zu motivieren und integrieren und zweitens mögliche interessierte deutsche Spieler zu binden. Bis Mitte November sollten wir da eine Lösung gefunden haben.

Die Monarchs stehen erstmals seit fünf Jahren nicht mehr unter den vier deutschen Top-Teams. Ist das ein gravierender Einschnitt?

Das ist sportlich kein gravierender Einschnitt. Das Viertelfinal-Aus war zu erwarten. Unser Ziel wird aber bleiben, dass wir dauerhaft unter den besten vier Mannschaften Deutschlands und damit auch in Europa bleiben. Das Abschneiden zeigt ja, dass nach oben noch ein bisschen Luft ist. Es gibt derzeit zwei Mannschaften, die sich deutlich nach oben absetzen: Schwäbisch Hall und Braunschweig, Letztere sogar noch ein Stück weit voraus. An das Niveau von Schwäbisch Hall heranzureichen, wäre unser nächstes Ziel, dafür brauchen wir sicher noch zwei, drei Jahre.

Müssen Sie dafür perspektivisch auch mehr Geld investieren?

Wir wollen definitiv nicht mehr Geld in die Hand nehmen, das ist nicht unser Weg. Ich glaube auch nicht, dass das für uns realisierbar wäre. Wir sind finanziell gut ausgestattet für unseren Standort und unsere Verhältnisse. Wir glauben, dass wir dieses Ziel über Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und aus der Region realisieren müssen. Wir sind ein Anziehungspunkt für junge Athleten aus Chemnitz, Leipzig. Auch bei unseren gut 300 Kindern und Jugendlichen kommt ja was nach. Wir müssen hinbekommen, dass diese Talente bereit sind, in der Männermannschaft zu spielen. Das ist das größte Hindernis im Moment.

Weshalb?

Durch Lehre oder Studium sind viele nicht bereit, zusätzlich noch die Belastung im Bundesligakader auf sich zu nehmen. Das ist ein Leistungssport, der aber auf Freizeitbasis zu absolvieren ist. Das ist nicht so einfach, das darf man nicht unterschätzen.

