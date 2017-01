„Wir wollen auch nach 20 Uhr mit dem Bus fahren“ 20 Schüler setzen sich dafür ein, dass die Belange der Jugend in Meißen von der Stadtpolitik nicht vergessen werden. Ein Budget fehlt ihnen noch.

Sitzung des Jugendstadtrats im Ratssaal des Meißner Rathauses. Alle drei Monate wollen sich die 24 Schüler nun treffen und dabei nicht nur diskutieren, sondern Fortschritte erzielen. © Claudia Hübschmann

Einen Jugendstadtrat auf die Beine zu stellen, ist gar nicht so einfach. Das zeigt schon die Tatsache, dass es im Landkreis Meißen keinen gibt. Zumindest war das bis vor Kurzem so. Denn Meißen ist in dieser Hinsicht nun Vorreiter. Mit dabei sind 24 Schüler, die in der Stadt leben. Sie besuchen das BSZ, die Werkschule, das Gymnasium Franziskaneum, die Triebischtal-Oberschule, das Landesgymnasium, die Kalkberg-Förderschule oder das Berufliche Schulzentrum. Ihr Ziel: Meinungen und Wünsche junger Meißner sollen in die Stadtpolitik einfließen.

Für die erste öffentliche Sitzung bekamen die Jugendlichen sogar den Ratssaal des Rathauses zur Verfügung gestellt. Hier werden sie nun alle drei Monate – das nächste Mal am 14. März um 16.30 Uhr – zusammen sitzen, diskutieren, Vorstellungen formulieren und an die Stadträte sowie die Verwaltung weitergeben.

Dass diese daran Interesse zeigen, wurde auf der ersten Sitzung des Jugendstadtrates Mitte Dezember deutlich. Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung verfolgten die etwa 45-minütige Diskussionsrunde aufmerksam. Die Frage der Ratsvorsitzenden Laila Ipekli vom Gymnasium Franziskaneum nach einem möglichen Budget, um Ideen der Jugendlichen umzusetzen, musste seitens der Verwaltung allerdings vorerst negativ beantwortet werden. „Der Haushalt für dieses Jahr steht bereits“, sagte Ines Ritter, Leiterin des Meißner Familienamtes. Ab 2018 könne anhand konkreter Vorstellungen aber „geguckt werden, was möglich ist“, so Ritter.

Was die jungen Meißner wollen, wurde schon während der ersten Sitzung deutlich. „Zum Beispiel finden wir es wichtig, wenn wir in Meißen auch nach 20 Uhr noch mit dem Bus fahren könnten. Hier wünschen wir uns Verhandlungen mit den zuständigen Transportunternehmen“, erklärte Ipekli. Wichtig sei auch, mehr Orte für Jugendkultur zu schaffen. Was die Jugendstadträte noch bewegt, zeigen die bereits gegründeten Arbeitsgruppen: Vier haben die Schüler zunächst gebildet. Sie sollen sich um die Förderung der Jugendkultur, um freies W-Lan, den besseren Austausch unter den Meißner Schulen und um den Bau eines Freibads in der Stadt kümmern.

Die Gruppe zum Freibad ist allerdings schon wieder Geschichte, so lautete einer der ersten Beschlüsse des Rates. „Wir haben erkannt, dass diese Gruppe momentan einfach nicht realistisch ist. Es steht dafür kein Geld zur Verfügung, also halten wir andere Dinge zunächst für wichtiger“, erklärt Ipeklis Stellvertreter Alexander Wilhelm von der Freien Werkschule.

Soviel Realitätssinn, sagt er, hätten eben schon die jugendlichen Ratsmitglieder. Und auch die erste Sitzung zeigt, dass sich die Jugendlichen durchaus an der „großen Politik“ zu orientieren wissen. Debattenbeiträge werden nicht hereingerufen, sondern per Handzeichen angemeldet. Die Vorsitzende erteilt das Wort und muss auch selbst Rede und Antwort stehen. Pro- und Kontra-Argumente werden sorgfältig gegeneinander abgewogen.

Viel Arbeit also für junge Leute, die teilweise im Abi-Stress stehen oder Hausaufgaben haben. „Wenn man sich für Dinge interessiert, nimmt man sich trotzdem die Zeit. Das ist zu schaffen“, sagt Alexander Wilhelm. Schaffen wollen die Jugendlichen in diesem Jahr auch konkrete Dinge. Damit das klappt, ist die Kooperation mit der Stadt sehr eng. Verwaltungsmitarbeiter notieren Beschlüsse oder Wünsche. Und auch die Stadtratsfraktionen haben jeweils einen Paten ernannt, der die Anliegen der Jugendlichen in den „großen“ Stadtrat trägt.

