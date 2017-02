„Wir werfen die Flinte nichts ins Korn“ Stahl Riesas Trainer Daniel Küttner spricht über die Hinrunde, die Winterpause und das Saisonziel des Landesligisten.

Andre Köhler wird hier gleich von vier Freibergern bedrängt. Synonym für Stahl Riesas Hinrunde, in der man sich nie so richtig befreien konnte.

Wohin geht die Landesliga-Reise von Stahl Riesa? Seit Sommer 2016 ist Daniel Küttner der Mann an der Linie und gibt die Richtung vor. Fotos: Ronny Belitz (2)

Morgen soll ein Testspiel von Fußball-Landesligist Stahl Riesa gegen den SV Merseburg 99 in der Elbestadt angepfiffen werden. Die Betonung liegt auf „soll“. Denn wenn das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht, wäre das für die Kicker um Trainer Daniel Küttner fast schon tragisch. Seit dieser Saison ist er der starke Mann an der Linie bei Stahl. Nach einer wenig befriedigenden Hinrunde mit Platz 4 in der Tabelle und elf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Eilenburg hatte er sich insbesondere zwischen Weihnachten und Neujahr intensiv Gedanken ums Training und die Vorbereitung auf die Rückrunde gemacht. „Die Pläne kann ich eigentlich in die Tonne kloppen“, sagt Küttner. Und es klingt, als hätte sich eine Menge Frust angestaut.

20 Heimpunkten stehen nur fünf auf des Gegners Platz gegenüber

Am liebsten möchte Daniel Küttner über die Herbstserie seiner Mannschaft den Mantel des Schweigens hüllen. „Die Hinrunde war nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, so das nüchterne Resümee des knapp 44--jährigen Coaches. Seine Jungs hätten ihr Leistungsvermögen nur teilweise ausgeschöpft, was sich insbesondere bei Auswärtsspielen zeigte. Gerade einmal fünf Zähler wurden aus der Fremde mitgebracht. „Wir haben gegen vermeintlich schwächere Gegner nicht gewonnen, das sind Punkte, die uns fehlen“, so Küttner. Spiele wie in Zwenkau, als Stahl schon nach 18 Minuten mit 0:3 hinten lag, waren ein Schlag in die Magengrube. Zu Hause in der Stahlarena blieben die Elbestädter dagegen ungeschlagen, holten 20 Punkte. „Gegen stärkere Gegner haben wir dort unsere besseren Spiele gemacht“, so Daniel Küttner. „Das 3:0 gegen Staffelmitfavorit Einheit Kamenz „war da ein Highlight. Dort haben wir eine gute Mannschaftsleistung geboten“, so Küttner.

Leider nicht über die komplette Serie. Das habe manchmal auch an einzelnen Spielern gelegen, die nicht immer 100 Prozent gegeben haben. Auch die sogenannte zweite Reihe habe zu wenig Druck auf die „Etablierten“ gemacht. Und der Coach räumt auch „ein schlechtes Bild, das wir in Hohenstein-Ernstthal abgegeben haben“ ein. Zur Erinnerung: Dort waren gerade mal elf Spieler des Kaders mitgereist, standen der Co-Trainer und der Coach der 2. Mannschaft als Wechsler im Spielbericht. Dafür habe es viele Ursachen gegeben, sagt Daniel Küttner. Krankheit, Verletzung Beruf zählt er auf. Aber er sagt auch: „Eine Mannschaft, die aufsteigen will, entwickelt eine andere Dynamik.“

Die Vorbereitung auf die Rückrunde geht bislang in die Hose

„Mir wird himmelangst, wenn ich an die Rückrunde denke“, so Küttner. Denn in der Winterpause des Stahl-Teams ging bislang so ziemlich alles schief. Was nicht an der Mannschaft, sondern am Winter liegt. In den sechs Wochen seit Trainingsbeginn in diesem Jahr konnten höchstens fünf „normale“ Einheiten absolviert werden. Gesperrte Fußballplätze, kaum Hallenzeiten, Training auf Tiefschnee und vor allem Trainingsabsagen prägten das Umfeld. Daniel Küttner musste zur Selbsthilfe greifen und seinen Akteuren „Hausaufgaben“ geben, damit sie sich fit halten konnten. „Kompliment an meine Spieler, die das alles so in Kauf genommen haben.“, lobt der Coach. Ein weiteres Defizit: Von bislang fünf angesetzten Testspielen konnte nur ein einziges stattfinden. Das 1:0 gegen Dynamo Dresdens U19 war sicher für den Moment aufschlussreich.

Doch die Spielabsagen sorgten für Frust. Gerade am vergangenen Wochenende gab es ein Hickhack, als zuerst der Test gegen Markranstädt abgesetzt, dafür ein Auswärtsspiel gegen Budissa Bautzen zugesagt – und dann doch abgeblasen wurde. „Ich weiß wegen des fehlenden Vergleichs zu anderen Vereinen nicht, wo wir derzeit stehen“, sagt Daniel Küttner. „Wir hoffen, dass das Spiel gegen Merseburg am Wochenende stattfinden kann.“ Es wäre bereits die letzte Chance zur Bestandsaufnahme vor dem Rückrundenstart am 18. Februar beim VfL Pirna-Copitz. „Die werden es uns nicht leicht machen“, blickt der Trainer voraus.

Ein wenig erinnert die Situation übrigens an die vor einem Jahr. Damals überwinterte Stahl als Herbstmeister, hatte eine ähnliche schwierige Wintervorbereitung und blieb dann sieben Begegnungen in Folge sieglos.

Ein Neuer im Kader, und das Lazarett hat sich gelichtet

„Es sind fast alle Spieler wieder an Bord.“ Zumindest diese gute Nachricht kann der Trainer verkünden. Jerome Wolf und Johannes Runge haben ihre Verletzungen aus dem alten Jahr auskuriert und sind zurück im Team. Der langzeitverletzte Georg Balatka hofft auf ein Comeback Mitte März. Mit Franz-Josef Zech ist ein junger, 20-jähriger, Neuzugang zu verzeichnen. Er kommt von Oberligist Bischofswerdaer FV.

Ist unter diesen Umständen ein Aufstieg trotzdem noch möglich?

Seine Spieler in der kurzen verbleibenden Zeit noch einigermaßen fit zu kriegen – das sieht Daniel Küttner als aktuelles Thema. „Das wird eine Riesenaufgabe“, sagt er. Von einem Staffelsieg und dem damit verbundenen möglichen Oberliga-Aufstieg hat er selbst nie gesprochen. Und tut es auch jetzt nicht. Ein Platz unter den ersten drei scheint möglich, auch wenn der Abstand dorthin aktuell sieben Punkte beträgt. „Das ist nicht unaufholbar“, so Küttner. Sein persönliches Ziel: Stahl Riesa soll mehr Punkte als in der Hinrunde holen. „Wir werden die Flinte nicht ins Korn werfen“, gibt sich der Trainer kampfeslustig. Und verbindet die anstehende Rückrunde mit einem Appell: „Dazu brauchen wir die Zuschauer und deren Geduld.“

