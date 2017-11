„Wir werden vieles neu denken müssen“ Die Großansiedlung am Flugplatz stellt selbst den Internetausbau in den Schatten.

Oberbürgermeister Sven Mißbach sieht Großenhain vor großen Umwälzungen – mit Breitbandausbau und Großansiedlung. © Kristin Richter

Zuletzt sorgte der angekündigte Leerzug des teuer sanierten Vermessungsamtes in Großenhain für hitzige Debatten. Allerdings nach dem entsprechenden Beschluss im Kreistag. Die SZ sprach darüber und den aktuellen Stand von Großenhain mit Oberbürgermeister Sven Mißbach.

Herr Mißbach, hätten Sie nicht selbst im Vorfeld der Kreistagsentscheidung für ein Nein zum Prestige-Neubau in Meißen werben müssen?

Ich bin kein Kreisrat und ich habe leider erst sehr spät von der anstehenden Entscheidung erfahren. Natürlich habe ich dann mit anderen Bürgermeistern gesprochen, aber das war zu spät. Und dann muss man natürlich ganz klar sehen, dass sich alle Städte und Gemeinden gleichermaßen betroffen fühlen. Fakt ist doch aber, wir bezahlen das alle über die sicher weiter steigende Kreisumlage. Insofern hätte ich mir kommunalpolitisch ein klares Statement aller gewünscht. Aber da der Freistaat das Gebäude für Millionen saniert hat, ist es nicht das eigene Geld. Rechte Tasche, linke Tasche. Das ist sehr kurzsichtig gedacht. Aber das wird die Zeit zeigen.

Was wird nun aus dem Gebäude?

Es gibt Überlegungen des Landkreises Meißen für eine Nachnutzung, aber die sind noch nicht reif für die Öffentlichkeit.

Apropos Öffentlichkeit. Die mehr herzustellen, war vor zwei Jahren eines ihrer Wahlversprechen. Ich sehe nicht, dass da viel passiert ist!

Das sehe ich nicht so. Die Zusammenarbeit im Stadtrat ist viel besser geworden. Herr Heine erwähnte das ausdrücklich in seinen Abschiedworten als Stadtrat. Ich rede im Vorfeld der Sitzung mit allen Stadträten, gerade mit denen, die nicht in größeren Parteien vertreten sind. Nehmen Sie die Tunnelarbeitsgruppe – da haben wir die Bürger einbezogen. Es wird sicher eine Diskussion mit den Bürgern an geeigneter Stelle geben, wenn ein Büro erste Ideen für ein Leitbild der Stadt auf den Tisch legt. Also ich sehe viele Ansätze reger Bürgerbeteiligung.

Großenhain wird nächstes Jahr sehr von der Aufgabe Breitbandausbau dominiert. Auch finanziell.

Ja, das ist die große Aufgabe und da sind wir fast wieder bei der Kreisumlage – wo doch die Kommunen vor solchen riesigen Herausforderungen stehen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Mediziner im Netzwerk „Ärzte für Sachsen“, die gern die Telemedizin voranbringen wollen, gerade in den ländlichen Regionen. Denen war gar nicht bewusst, dass dafür erst einmal Leitungen gelegt werden müssen, bevor wir über so etwas reden können. Insofern hätte ich es besser gefunden, die Interneterschließung zentral beim Bund anzusiedeln. Die Telefonanschlüsse nach der Wende hat ja auch keine Kommune bezahlt.

Oder wenn doch wenigstens die behördliche Begleitung des Fördermittelverfahrens beim Landkreis angebunden worden wäre – so wie das Bautzen macht.

Ich bezweifele, dass die kleinen Gemeinden die personelle Kraft für den bürokratischen Aufwand haben, der damit verbunden ist. Da werden wir uns mal überraschen lassen.

Aber Großenhain steht nicht nur kurz vor der kompletten medialen Erschließung – die größte Veränderung für die Stadt dürfte eine Großansiedlung am Flugplatz werden. Oder nicht?

Ja, dazu reifen bei uns die Gedanken schon länger. Ich denke nur an die Verkehrswege. Da werden wir bei der Bahn andere Taktzeiten brauchen, die B 101-Umfahrung kommt definitiv auf die Tagesordnung. Ich bezweifle jedoch, ob die alte Idee, die Trasse entlang der Bahnlinie zu führen – dafür gab es ja schon Pläne – heute noch so umsetzbar ist. Aber auch Kita- oder Bauplätze, Wohnen und Radwege werden wir völlig neu betrachten müssen. Da ist schon vieles in Bewegung, ich denke an den beschlossenen Kita-Neubau an der Chladeniusstraße, der eventuell gleich erweitert werden soll, die geplante Modernisierung der Grundschule Schubertallee – aber auch Wohnbauvorhaben, von Privaten wie der Fuchsbau, am früheren Kreisbau oder von der städtischen Gesellschaft „Im Winkel“. Nächstes Jahr wird es zum Flugplatz hausintern eine extra Arbeitsgruppe geben. Wir wissen, es gilt, vieles neu zu denken.

Das Gespräch führte Birgit Ulbricht

