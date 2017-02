„Wir werden Jagd auf Verkehrssünder machen“ Der Chef der neuen Verkehrspolizeiinspektion kündigt intensive Kontrollen an. Auch mit einer Geheimwaffe.

Martin Hottinger (56) ist Erster Polizeihauptkommissar. Der gebürtige Badener arbeitet seit 1993 als Polizist in Ostsachen. Er hat das Bautzener Autobahnrevier und den Zentralen Verkehrsunfalldienst der PD mit aufgebaut. © uwe soeder

Gerade geht wieder ein Notruf ein bei der Autobahnpolizei: Ein Sattelschlepper droht ein Rad zu verlieren. Eine Streife übernimmt. Sie wird versuchen, den Lkw auf der A 4 abzufangen. Martin Hottinger schüttelt den Kopf: „Unglaublich“, sagt er. „Aber so geht das hier laufend.“ Erst gestern haben die Kollegen wieder einen Laster von der Straße geholt, der nur noch Schrott war. Sie haben ihn gleich stillgelegt. Künftig sollen es solche Fahrer schwerer haben, und das nicht nur auf der Autobahn, kündigt Martin Hottinger im Gespräch mit der SZ an. Die Polizeidirektion Görlitz hat seit Kurzem wieder eine eigene Verkehrspolizeiinspektion und Hottinger, ihr derzeitiger Chef, hat große Pläne.

Herr Hottinger, seit Kurzem haben wir fast täglich Meldungen über ertappte Verkehrssünder in der Zeitung. Ist das Zufall oder wird tatsächlich mehr kontrolliert, seit es bei der PD Görlitz eine eigene Verkehrspolizeiinspektion gibt?

Ganz ehrlich: Das ist Zufall. Wir fangen ja gerade erst an, unsere Strukturen neu aufzubauen. Aber es stimmt: Wir werden unsere Kräfte jetzt viel stärker und intensiver als bisher für die Verkehrsüberwachung einsetzen können.

Wie soll das gehen? Haben Sie denn auf einmal mehr Personal?

Wir werden mehr Personal haben. Die Gespräche laufen gerade. Wir werden zusätzlich Kollegen für den Verkehrsunfalldienst und den Streifendienst bekommen. Wir können unter einem Dach jetzt aber auch viel besser unsere Kräfte bündeln. Und wir können Kollegen noch besser zu Experten für bestimmte Bereiche spezialisieren. Ich denke da zum Beispiel an Manipulationen von Fahrtenschreibern. Da muss ein Polizist wirklich Spezialist sein, um das zu erkennen. Genauso brauchen wir Spezialisten zur Kontrolle besonderer Verkehre, wie Vieh- und Gefahrguttransporte, und für komplizierte Unfallaufnahmen.

Verkehrsexperten kritisieren ja schon seit Längerem, dass es auf den Straßen im Bereich der Polizeidirektion Görlitz viel zu wenige Verkehrskontrollen gäbe. Ist die Kritik gerechtfertigt?

Natürlich kann man nie genug kontrollieren. Denn die Verkehrsverstöße werden ja nicht weniger, selbst wenn die Statistik das aussagt. In der Statistik werden sie weniger, weil wir weniger kontrolliert haben und deshalb auch weniger feststellen konnten. Alkohol und Drogen am Steuer zum Beispiel halte ich für ein sehr großes Problem. Oder Handy- und Gurtverstöße. Dagegen werden wir verstärkt vorgehen.

Verkehrssünder müssen sich also auf mehr Kontrollen gefasst machen?

Auf jeden Fall. Wir werden jetzt verstärkt Jagd machen auf Verkehrsverstöße aller Art. Es wird mehr Anhaltekontrollen geben, wo wir Drogen und Alkohol am Steuer oder die Verkehrssicherheit eines Fahrzeuges feststellen können. Auch die Geschwindigkeitsmessgruppe wird an prekären Stellen nicht nur messen, sondern die Fahrer auch gleich anhalten. Das hat nicht nur erzieherischen Wert, die Fahrer, auch die ausländischen, können da auch gleich direkt zur Kasse gebeten werden.

Das Autobahnrevier, das jetzt auch zur VPI gehört und das Sie zuletzt geleitet haben, muss sich die Kritik über zu wenig Kontrollen aber nicht annehmen, oder? Unter Fahrern soll der A 4-Abschnitt zwischen Görlitz und Hermsdorf ja sogar als berüchtigt gelten.

Ja, tatsächlich. In den einschlägigen Internetforen der Fernfahrer heißt es sogar, so viel wie auf diesem Abschnitt wird kaum auf einer anderen Autobahn Deutschlands überwacht. Da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf. Wir haben da ja auch so einige Mittel und Methoden, mit denen wir die Fahrer auf frischer Tat überraschen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir damit künftig auch auf anderen Straßen in der Region unterwegs sein werden.

Verraten Sie, auf welche Überraschungen sich Verkehrssünder da so gefasst machen dürfen?

Wir werden weiter auf regelmäßige Hubschrauber-Überwachung setzten. Mit Kameras im Hubschrauber wird das Verkehrsgeschehen gefilmt. Unten auf der Straße sind dann mehrere Streifenwagen im Einsatz, die von den Kollegen aus der Luft über Verstöße informiert werden. Vor allem decken wir damit mangelnde Sicherheitsabstände auf, eine der häufigsten Unfallursachen auf der Autobahn. Wir mieten uns auch regelmäßig Reisebusse von Busunternehmen. Damit sind wir zum Beispiel Lkw-Fahrern auf Augenhöhe. Es ist haarsträubend, was wir da manchmal in der Fahrerkabine sehen. Um mal die Dimension deutlich zu machen: Bei jeder unserer Busfahrten kommen am Ende zwischen 6 000 und 9 000 Euro Bußgelder zusammen. Und dann ist da ja noch unsere Geheimwaffe.

Eine Geheimwaffe?

Ich verrate jetzt natürlich nicht, wie die aussieht. Nur so viel vielleicht: Es ist ein unauffälliges, aber sehr leistungsstarkes Zivilfahrzeug, ausgestattet mit raffinierter Videotechnik. Es kann quasi aus dem Nichts auftauchen. Bisher waren wir damit hauptsächlich auf der Autobahn unterwegs. Wir haben jetzt die Kapazitäten, es flächendeckend und öfter einzusetzen.

Warum spielt die Verkehrsüberwachung für Sie so eine wichtige Rolle?

In irgendeiner Form ist doch jeder gezwungen, am Straßenverkehr teilzunehmen, ob als Kraftfahrer, Radfahrer oder Fußgänger. Wir möchten, dass keiner zu Schaden kommt. Nehmen wir zum Beispiel das Handy am Steuer: Das ist eben keine Lappalie. Nicht ohne Grund wurde der Bußgeldsatz unlängst erhöht. Denn wie oft heißt es: Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Straße ab. Oder das Ergebnis unserer Lkw-Kontrollen: Allein im Januar haben die Kollegen 64 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Und jeder zweite Lkw, der kontrolliert wurde, hatte technische Mängel.

Gespräch: Jana Ulbrich

